msci-greece:-Προστέθηκε-στον-βασικό-δείκτη-η-ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ

Ο MSCI γνωστοποίησε το βράδυ της Τρίτης την πρώτη τριμηνιαία αναθεώρηση των δεικτών του για το 2026, η οποία θα τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Ιουνίου, δίνοντας τέλος στην αναμονή της αγοράς και εντάσσοντας τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στους δείκτες του.

Αναλυτικότερα, την ένταξη της μετοχής της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στον δείκτη MSCI Standard Greece ανακοίνωσε ο διεθνής οίκος λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τρίτης (12/5), στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης του Μαΐου.

Η συγκεκριμένη αναθεώρηση περιλαμβάνει μία μόνο προσθήκη στον βασικό ελληνικό δείκτη, αυτή της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, χωρίς να υπάρξει καμία διαγραφή μετοχής.

Έπειτα από την αλλαγή αυτή, ο δείκτης MSCI Standard Greece διαμορφώνεται πλέον με εννέα εισηγμένες εταιρείες: Εθνική Τράπεζα, Eurobank, Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Bank, ΔΕΗ, ΟΤΕ, Jumbo, Metlen και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Παράλληλα, αλλαγές καταγράφονται και στον δείκτη MSCI Small Cap Greece, όπου προστίθεται η CrediaBank, ενώ αποχωρούν η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, λόγω της μετακίνησής της στον Standard Greece, καθώς και η Cenergy.

Οι τροποποιήσεις θα εφαρμοστούν επίσημα από τις 29 Μαΐου.