Noval Property: Μέρισμα 0,07 ευρώ για το 2025 – Καταβολή στις 26 Ιουνίου

Σε 0,07 ευρώ ανά μετοχή ανέρχεται το μέρισμα για την εταιρική χρήση 2025 της NOVAL PROPERTY. Το ποσό του ανωτέρω μερίσματος, το οποίο θα καταβληθεί, διαμορφώνεται τελικώς στο ποσό των €0,0702221659 ευρώ ανά μετοχή, προσαυξημένο με το μέρισμα, το οποίο αντιστοιχεί στις 400.000 ίδιες μετοχές, τις οποίες κατέχει η Εταιρεία και οι οποίες δεν δικαιούνται μέρισμα.

Δικαιούχοι του μερίσματος βάσει του κανόνα προσδιορισμού δικαιούχων (record date) είναι οι εγγεγραμμένοι στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) επενδυτές κατά την Τρίτη, 23 Ιουνίου 2026. Ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος είναι η Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2026, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών /Euronext Athens και, συνεπώς, την ημέρα αυτή, οι μετοχές της NOVAL PROPERTY θα είναι διαπραγματεύσιμες χωρίς το δικαίωμα είσπραξης του μερίσματος.

Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει την Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2026 και θα πραγματοποιηθεί από την εταιρεία Euronext Securities Athens Α.Ε. (με πρώην επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»), ως ακολούθως: