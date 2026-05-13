Noval Property (Viohalco): Πώς προχωρούν τα μεγάλα projects σε Μαρούσι και Ταύρο – Προβλέπει άνοδο μεγεθών

Τι συμβαίνει με το κτηριακό project γραφείων «The Grid» στο Μαρούσι, οι μισθωτές και το ενδιαφέρον της ΑΕΕΑΠ για εξαγορά του μεριδίου της BrookLane. Σε ποιο στάδιο είναι η ανάπλαση στον Ταύρο. Ενίσχυση εσόδων, EBITDA και FFO αναμένει η διοίκηση της εισηγμένης το 2π26. Τι αναφέρθηκε σε εκδήλωση στην ‘Ενωση Θεσμικών Επενδυτών.

Ενισχυμένα μεγέθη που αφορούν στα έσοδα από μισθώματα, τη λειτουργική κερδοφορία και στα κεφάλαια από λειτουργικές δραστηριότητες αναμένει για το 2026 η διοίκηση της Noval Property, της ΑΕΕΑΠ που είναι συνδεδεμένη με τον όμιλο Viohalco.

Για φέτος η διοίκηση της εισηγμένης προβλέπει ότι τα έσοδα από μισθώματα θα διαμορφωθούν μεταξύ 41,5 εκατ. και 43,5 εκατ. ευρώ, έναντι 37,8 εκατ. ευρώ το 2025. Το προσαρμοσμένο EBITDA προβλέπεται στα 28 – 30 εκατ. ευρώ, από 26,2 εκατ. ευρώ και τα κεφάλαια από λειτουργικές δραστηριότητες (Funds From Operations – FFO) αναμένεται να ανέλθουν σε 20 – 22 εκατ. ευρώ, έναντι 18,3 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος.

Αυτό αναφέρθηκε στο πλαίσιο χθεσινής παρουσίασης της διοίκησης της ΑΕΕΑΠ σε εκδήλωση της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών. Όπως σημείωσε, ο διευθύνων σύμβουλος της ΑΕΕΑΠ, κ. Γιώργος Κουτσοποδιώτης, βασικοί παράγοντες ανάπτυξης αποτελούν η συνεχιζόμενη αύξηση των πωλήσεων στα εμπορικά ακίνητα, η πορεία των μισθώσεων και η περαιτέρω αποκλιμάκωση των επιτοκίων. Στις πιθανές προκλήσεις περιλαμβάνονται η έγκαιρη ολοκλήρωση των αναπτύξεων και η διατήρηση σταθερού οικονομικού περιβάλλοντος.

Το pipeline των 100 εκατ. και τα δύο projects σε Μαρούσι και Ταύρο

Στην παρούσα περίοδο η Noval ασχολείται με ένα χαρτοφυλάκιο πιθανών αναπτύξεων – εξαγορών (pipeline) συνολικής αξίας 100 εκατ. ευρώ. Βέβαια, στο επίκεντρο της δραστηριότητας της εισηγμένης βρίσκεται το έργο The Grid στη Χειμάρρας 10-12 στο Μαρούσι και η ανάπλαση του ακινήτου (πρώην βιομηχανικός χώρος της Βιοχάλκο) στην Πειραιώς 252 στον Ταύρο.

Σχετικά με το πρώτο project, ως γνωστόν, υλοποιείται σε συνεργασία με το επενδυτικό κεφάλαιο Brook Lane (συμμετοχή της ΑΕΕΑΠ 50%). Πρόκειται για ανάπτυξη campus γραφείων με συνολική δομημένη επιφάνεια (Gross Building Area – GBA) 61.520 τ.μ. και εκτιμώμενο κόστος επένδυσης 57 εκατ. ευρώ. Βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωσή του.

Έχει μισθωθεί στην EY περίπου το 47% της μισθώσιμης επιφάνειας των γραφείων με το χρόνο παράδοσης να έχει μεταφερθεί για τον Ιανουάριο του 2027 (από Αύγουστο φέτος). Παράλληλα η ΑΕΕΑΠ βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για τη μίσθωση των υπολοίπων διαθέσιμων χώρων με τη διοίκηση να σημειώνει ότι το ενδιαφέρον είναι μεγάλο.

Απαντώντας σε σχετικό ερώτημα ο κ. Κουτσοποδιώτης σημείωσε πως η ΑΕΕΑΠ θα ενδιαφερόταν να εξαγοράσει και το άλλο 50% του The Grid από τη Brook Lane εφόσον το fund προχωρήσει σε αποεπένδυση. «Προτιμητέος επενδυτής είμαστε εμείς. Όλα εξαρτώνται από την τιμή» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναφορικά με το έργο στην Πειραιώς, πρόκειται για αστική ανάπλαση και επαναξιοποίηση πρώην βιομηχανικών κτιρίων σε γραφεία, ξενοδοχείο, κατοικίες, μουσείο, αθλητικές εγκαταστάσεις και άλλες χρήσεις. Η συνολική δομημένη επιφάνεια του έργου ανέρχεται σε 106.000 τ.μ., η μεικτή εκμισθώσιμη επιφάνεια σε 56.045 τ.μ. και το εκτιμώμενο κόστος επένδυσης σε περίπου 250 εκατ. ευρώ. Να σημειωθεί ότι η ανάπτυξη βρίσκεται στη φάση αδειοδοτήσεων και σχεδιασμού. Εκκρεμεί η έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος που θα εγκρίνει το Ειδικό Σχέδιο Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ).

Το χαρτοφυλάκιο της ΑΕΕΑΠ

Στο τέλος του 2025 η μικτή αξία χαρτοφυλακίου ακινήτων της ΑΕΕΑΠ ήταν αξίας 694 εκατ. ευρώ. Η μικτή απόδοση μισθωμάτων (Gross Rental Yield) ανέρχονταν σε 7,2%, το ποσοστό πληρότητας στο 98% και η σταθμισμένη μέση διάρκεια μισθώσεων σε 8,8 έτη. Η μεγαλύτερη συμμετοχή στο χαρτοφυλάκιο σε όρους αξίας προέρχεται από τα γραφεία με 31,1%.

Ακολουθούν τα εμπορικά κέντρα με 18,4%, τα retail parks / big boxes με 11,8%, τα ακίνητα μικτής χρήσης με 7,9%, οι υποδομές φιλοξενίας και τα logistics / αποθήκες με 7% αντίστοιχα. Σε επίπεδο μισθωτικών εσόδων, τα γραφεία συνεισφέρουν το 31% των ετησιοποιημένων ακαθάριστων εσόδων από μισθώματα και τα εμπορικά κέντρα το 29%, ενώ ακολουθούν τα retail parks / big boxes με 18,9% και τα ακίνητα φιλοξενίας με 9,9%.