snappi-και-sky-express-ανακοινώνουν-τη-συνεργασία-τους

Η Snappi, η πρώτη ελληνική neobank με άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), ανακοινώνει τη συνεργασία της με τη SKY express, την Αεροπορική Εταιρεία της Χρονιάς από την ERA. Η συνεργασία ξεκινά με ένα welcome gift από τη Snappi προς όλους τους επιβάτες της SKY express.

Από σήμερα, όσοι επιβάτες της SKY express ανοίξουν λογαριασμό στη Snappi και πραγματοποιήσουν τουλάχιστον 3 συναλλαγές αξίας 5€ με τη χρεωστική κάρτα Snappi Mastercard, θα λάβουν voucher αξίας 30€ για την επόμενη πτήση τους με SKY express.

Με αυτή τη συνεργασία, η Snappi επεκτείνει το δίκτυο συνεργατών της στο πλαίσιο της στρατηγικής της για συνεργασίες με αναγνωρισμένα brands, ώστε να προσφέρει περισσότερα προνόμια στους χρήστες της.

Ο Κώστας Ξηραδάκης, Chief Commercial Officer της Snappi, δήλωσε για τη συνεργασία: «Με την συνεργασία αυτή η Snappi ενδυναμώνει τη σχέση της με την ταξιδιωτική κοινότητα. Η Snappi αποτελεί ένα εξαιρετικό εργαλείο για όσους ταξιδεύουν, αφού μπορούν να διαχειρίζονται άμεσα και εύκολα τα χρήματά τους μέσω του κινητού τους χωρίς ουρές και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Ειδικά όσοι ταξιδεύουν στο εξωτερικό και σε χώρες με διαφορετικό συνάλλαγμα, η Snappi είναι η κορυφαία επιλογή αφού προσφέρει 0% προμήθειες σε όλες τις συναλλαγές σε Ελλάδα και εξωτερικό 24/7. Πρόσφατα ξεπεράσαμε τους 100.000 χρήστες σε λίγους μήνες από το επίσημο λανσάρισμά μας και ανυπομονούμε να γίνουμε μέρος της καθημερινότητας και των επιβατών της SKY express».

Ο Γεράσιμος Σκαλτσάς, Chief Commercial Officer της SKY express, πρόσθεσε: «Η συνεργασία μας με τη Snappi έρχεται να ενισχύσει την εμπειρία που προσφέρει σήμερα η SKY express στους επιβάτες της. Με το μεγαλύτερο εγχώριο δίκτυο προορισμών της χώρας, τη συνεχή ανάπτυξη του διεθνούς μας δικτύου και έναν από τους νεότερους στόλους στην Ευρώπη, επενδύουμε σε συνεργασίες που προσφέρουν πρακτικές λύσεις στο σύγχρονο ταξιδιώτη. Η Snappi εντάσσεται σε αυτή τη φιλοσοφία, διευκολύνοντας την καθημερινότητα των επιβατών μας, τόσο στα ταξίδια τους στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό».