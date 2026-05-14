Άγκυρα:-Θα-συνεχίσουμε-να-χρησιμοποιούμε-τον-όρο-«Τουρκικά-Στενά»

Ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Τουρκίας στα Ηνωμένα Έθνη, πρέσβης Αχμέτ Γιλντίζ, απέστειλε επιστολή στον ΟΗΕ, μετά την αντίρρηση της Ελλάδας στη χρήση του όρου «Τουρκικά Στενά» στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Σε επιστολή που απηύθυνε προς τον μόνιμο αντιπρόσωπο της Κίνας στον ΟΗΕ, Φου Κονγκ, ο Γιλντίζ δήλωσε ότι η αντίρρηση της Ελλάδας στον όρο «Τουρκικά Στενά» «στόχευε στην εξυπηρέτηση εγχώριων πολιτικών συμφερόντων» και ότι τον θεωρούσε «ατυχή», όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης.

Ο Γιλντίζ στην επιστολή του ανέφερε ότι: «Η Τουρκία απορρίπτει κατηγορηματικά και πλήρως τους αβάσιμους ισχυρισμούς της Ελλάδας. Οι προσπάθειες πολιτικοποίησης ενός ευρέως χρησιμοποιούμενου γεωγραφικού όρου δεν συμβάλλουν στον εποικοδομητικό διάλογο, στην περιφερειακή σταθερότητα ή στην ορθή κατανόηση του καθεστώτος της Σύμβασης του Μοντρέ του 1936».

Τονίζει ότι ο όρος «Τουρκικά Στενά» «είναι ένας καθιερωμένος γεωγραφικός όρος που αναφέρεται συλλογικά στα στενά του Βοσπόρου και των Δαρδανελίων, τα οποία βρίσκονται υπό την κυριαρχία της Δημοκρατίας της Τουρκίας», και πρόσθεσε ότι «ο όρος «Τουρκικά Στενά» είναι περιγραφικός, γεωγραφικά ακριβής και πλήρως συνεπής με τη συνεχιζόμενη εφαρμογή της Σύμβασης του Μοντρέ».

Ο Γιλντίζ επισήμανε ότι οι γεωγραφικοί χώροι που βρίσκονται εξ ολοκλήρου υπό την κυριαρχία ενός κράτους μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο με επίσημες ονομασίες που καθορίζονται από τις αρμόδιες αρχές και, σε αυτό το πλαίσιο, υπογράμμισε ότι ο όρος «Τουρκικά Στενά» έχει χρησιμοποιηθεί παραδοσιακά και με συνέπεια σε πολλά διεθνή έγγραφα, συμπεριλαμβανομένων των αποφάσεων και των εγγράφων του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO) και του ΝΑΤΟ.

Σημείωσε επίσης ότι «η Σύμβαση του Μοντρέ του 1936 είναι μια νομική συμφωνία που ρυθμίζει τη διέλευση μέσω του Βοσπόρου, της Θάλασσας του Μαρμαρά και των Δαρδανελίων και ότι, πέρα από αυτόν τον σκοπό, η σύμβαση δεν στοχεύει στην τυποποίηση γεωγραφικών ονομάτων». Σε αυτό το πλαίσιο τόνισε ότι «οι προσπάθειες της Ελλάδας να επιβάλει μια ορολογία διαφορετική από τα ‘’Τουρκικά Στενά’’ μπορούν να δικαιολογηθούν μόνο από ιστορικές επιδιώξεις», προσθέτοντας ότι «αυτές οι προσπάθειες δεν θα αλλάξουν ούτε το νομικό ούτε το πολιτικό καθεστώς των ‘’Τουρκικών Στενών’’».

Τέλος, επισημαίνει πως «η Τουρκία θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί τον όρο ‘’Τουρκικά Στενά’’ σύμφωνα με την κυριαρχία και τη δικαιοδοσία της και ότι αναμένει από όλα τα κράτη μέλη του ΟΗΕ, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, να σεβαστούν αυτήν την καθιερωμένη και νόμιμη χρήση».



sofokleous10.gr

