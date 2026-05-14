Ήπια-άνοδος-στις-αιτήσεις-των-Αμερικανών-για-επίδομα-ανεργίας

Μέτρια αύξηση σημείωσε ο αριθμός των Αμερικανών που υπέβαλαν αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας την περασμένη εβδομάδα, υποδεικνύοντας μια σταθερή αγορά εργασίας, παρά το γεγονός πως οι αυξανόμενες τιμές ενέργειας από τον πόλεμο με το Ιράν «τσιμπάνε» τις τιμές του πληθωρισμού.

Συγκεκριμένα, οι αρχικές αιτήσεις για κρατικά επιδόματα ανεργίας αυξήθηκαν κατά 12.000 σε 211.000 για την εβδομάδα που έληξε στις 9 Μαΐου, όπως ανέφερε το Υπουργείο Εργασίας την Πέμπτη. Οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Reuters είχαν προβλέψει 205.000 αιτήσεις για την τελευταία εβδομάδα.

Ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν έχει διαταράξει τη ναυτιλία στα Στενά του Ορμούζ, ενισχύοντας επίσης τις τιμές άλλων εμπορευμάτων, συμπεριλαμβανομένων των λιπασμάτων, των πετροχημικών και του αλουμινίου.

Η κυβέρνηση ανέφερε την Τετάρτη ότι οι τιμές παραγωγού κατέγραψαν τη μεγαλύτερη αύξηση των τελευταίων τεσσάρων ετών τον Απρίλιο. Υπάρχουν ανησυχίες ότι οι ελλείψεις και ο αυξανόμενος πληθωρισμός θα μπορούσαν να προκαλέσουν απολύσεις σε ορισμένους κλάδους.

Ο αριθμός των ατόμων που λαμβάνουν επιδόματα ανεργίας μετά από μια αρχική εβδομάδα ενίσχυσης, αυξήθηκε κατά 24.000 σε 1,782 εκατομμύρια κατά τη διάρκεια της εβδομάδας που έληξε στις 2 Μαΐου, σύμφωνα με την έκθεση.