ΑΔΜΗΕ:-Στο-1-ευρώ-η-τιμή-διάθεσης-των-νέων-μετοχών-από-την-ΑΜΚ-του-1-δισ.-ευρώ

Στο 1 εύρω ορίστηκε η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών που θα εκδοθούν στο πλαίσιο της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της ΑΔΜΗΕ ΑΕ κατά 1 δισεκατομμύριο ευρώ.

Ειδικότερα, η σχετική ανακοίνωση της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών η οποία κατέχει το 51% του μετοχικού της κεφαλαίου της εταιρείας, έχει ως εξής:

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» (η «Εταιρεία»), γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3556/2007 (άρθρο 3 παρ. 1 στοιχείο ιστ (ββ) και άρθρο 21), του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κατάχρηση της αγοράς και του άρθρου 4.1 περ.6 του Κανονισμού του Χ.Α., όπως ισχύουν, σε συνέχεια της από 13.02.2026 ανακοίνωσής της, ότι η συνδεδεμένη επιχείρηση της με την επωνυμία «Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.» («ΑΔΜΗΕ Α.Ε»), στην οποία η Εταιρεία κατέχει το 51% του μετοχικού της κεφαλαίου, αποφάσισε δυνάμει της από 14.5.2026 απόφασης του Δοικητικού της Συμβουλίου και κατ’ εξουσιοδότηση της από 13.02.2026 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου για το ποσό του €1.000.000.000,00, με καταβολή μετρητών (η «ΑΜΚ») τον καθορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών που θα εκδοθούν στο πλαίσιο της ΑΜΚ, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 4548/2018.

Ειδικότερα, η τιμή διάθεσης ορίστηκε σε ποσό ίσο με την ονομαστική αξία των νέων μετοχών, ήτοι ένα Ευρώ (€1,00) ανά νέα μετοχή.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Μανούσο Μανουσάκη, ή πρόσωπο που αυτός τυχόν θα εξουσιοδοτήσει, για την ολοκλήρωση των απαιτούμενων ενεργειών υλοποίησης της σχετικής απόφασης.

Η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για κάθε σημαντική εξέλιξη επί του θέματος, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.