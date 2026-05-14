Αναπόφευκτη-η-αύξηση-στα-αεροπορικά-εισιτήρια-στην-Ευρώπη-λόγω-κρίσης-στο-Ορμούζ,-εκτιμά-η-Διεθνής-Ένωση-Αερομεταφορών

Αναπόφευκτη θεωρεί την αύξηση τιμών των αεροπορικών εισιτηρίων στην Ευρώπη η Διεθνής Ένωση Αερομεταφορών (IATA), εξαιτίας της εκτίναξης του κόστους των αεροπορικών καυσίμων (jet fuel) λόγω της συνεχιζόμενης κρίσης στα Στενά του Ορμούζ και το θολό τοπίο γύρω από τη συνέχεια ή μη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Ο γενικός διευθυντής της IATA, Γουίλι Γουόλς, δήλωσε στο BBC ότι, παρά το γεγονός πως ορισμένες αεροπορικές εταιρείες έχουν προχωρήσει πρόσφατα σε μειώσεις τιμών στην Ευρώπη λόγω χαμηλότερης ζήτησης, οι εταιρείες δεν μπορούν να απορροφούν επ’ αόριστον το αυξημένο κόστος λειτουργίας.

«Δεν υπάρχει τρόπος οι αεροπορικές εταιρείες να συνεχίσουν να απορροφούν το επιπλέον κόστος που αντιμετωπίζουν», ανέφερε χαρακτηριστικά. Όπως εξήγησε, ενδέχεται να συνεχιστούν προσωρινά κάποιες προσφορές και εκπτώσεις για την τόνωση της ζήτησης, ωστόσο «με την πάροδο του χρόνου είναι αναπόφευκτο ότι η υψηλή τιμή του πετρελαίου θα αποτυπωθεί σε υψηλότερες τιμές εισιτηρίων».

Η άνοδος στις τιμές των καυσίμων έχει ήδη επηρεάσει το κόστος των πτήσεων μεγάλων αποστάσεων, όπου έχουν καταγραφεί σημαντικές αυξήσεις ναύλων.

Η αναστολή της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ λόγω της σύγκρουσης των ΗΠΑ και Ισραήλ με το Ιράν έχει προκαλέσει σοβαρές αναταράξεις στην αγορά καυσίμων αεροσκαφών, εντείνοντας τις ανησυχίες για πιθανές ελλείψεις τους επόμενους μήνες.

Η Ευρώπη και ειδικά η Βρετανία εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από εισαγωγές καυσίμων από τη Μέση Ανατολή και ήδη αναζητούν εναλλακτικές πηγές προμήθειας.

Την περασμένη εβδομάδα, η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε ότι δεν υπάρχει κανονιστικό εμπόδιο για τη χρήση αμερικανικών καυσίμων αεροσκαφών από τις ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες, εφόσον η μετάβαση γίνει με προσεκτικό τρόπο.

Ο Ευρωπαίος επίτροπος Ενέργειας Νταν Γιόργκενσεν δήλωσε την Τετάρτη ότι δεν αναμένει σοβαρές ελλείψεις βραχυπρόθεσμα, χωρίς ωστόσο να αποκλείει προβλήματα εφοδιασμού σε μεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα.

Ανάλογη εκτίμηση έκανε και ο διευθύνων σύμβουλος της Tui, Σεμπάστιαν Έμπελ, ο οποίος δήλωσε ότι δεν αναμένει ελλείψεις καυσίμων τους επόμενους μήνες.

Ωστόσο, ο Γουίλι Γουόλς προειδοποίησε ότι στη Βρετανία εξακολουθούν να υπάρχουν ανησυχίες, κυρίως λόγω της αυξημένης θερινής ζήτησης. «Το βασικό πρόβλημα για το Ηνωμένο Βασίλειο είναι ο χρονισμός», σημείωσε. «Τον Ιούλιο και τον Αύγουστο παρατηρείται συνήθως αύξηση 25% στις πτήσεις και στις ανάγκες καυσίμων σε σχέση με τον Μάρτιο».

Όπως είπε, εάν δεν εξασφαλιστούν επαρκείς εναλλακτικές προμήθειες, ενδέχεται να εμφανιστούν ελλείψεις κατά την κορύφωση της καλοκαιρινής περιόδου. Παράλληλα, επιχείρησε να καθησυχάσει τους ταξιδιώτες, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει λόγος πανικού και ότι μπορούν να αποφευχθούν μαζικές ακυρώσεις πτήσεων.

Ο επικεφαλής της IATA πρόσθεσε ότι ακόμη και αν τα Στενά του Ορμούζ άνοιγαν άμεσα, οι επιπτώσεις στις τιμές των καυσίμων δεν θα εξαφανίζονταν γρήγορα. «Όπως κι αν το δει κανείς, το πρόβλημα αυτό θα συνεχιστεί για αρκετούς μήνες και ίσως επεκταθεί ακόμη και μέσα στο επόμενο έτος», υπογράμμισε.

Από την πλευρά της, η βρετανική κυβέρνηση δήλωσε ότι οι αεροπορικές εταιρείες της χώρας «δεν διαπιστώνουν αυτή τη στιγμή έλλειψη αεροπορικών καυσίμων», ενώ εκπρόσωπος της κυβέρνησης ανέφερε ότι οι προμηθευτές διατηρούν αποθέματα ασφαλείας.