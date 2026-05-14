«Αν-η-Μπριζίτ-δεν-είναι-ευτυχισμένη,-δεν-θα-μείνω-πρόεδρος-για-πολύ»-αποκαλύπτει-το-νέο-βιβλίο-για-τον-Μακρόν

Το «χαστούκι-gate», χωρίς καμία αμφιβολία, είναι το απόλυτο highlight του βιβλίου «Ένα (σχεδόν) τέλειο ζεύγος» (Un couple (presque) parfait», του Γάλλου δημοσιογράφου Φλοριάν Ταρντίφ. Ο οποίος, ως συντάκτης του περιοδικού Paris-Match ανέλαβε να γίνει σκιά του Εμανουέλ Μακρόν και της συζύγου του, Μπριζίτ Μακρόν, από την πρώτη ημέρα της άφιξής τους στο Μέγαρο των Ηλυσίων, τον Μάιο του 2017. Από τη στιγμή, δηλαδή, που ο Μακρόν έγινε επισήμως ο νεότερος πρόεδρος στην ιστορία της Γαλλικής Δημοκρατίας.

Αυτομάτως, στο επίκεντρο της προσοχής, για το παγκόσμιο κοινό πλέον, βρέθηκε ο ήδη πολυσυζητημένος γάμος του Εμανουέλ Μακρόν με την κατά ένα τέταρτο του αιώνα μεγαλύτερή του Μπριζίτ Τορνιέ. Παρόλ’ αυτά, επί σχεδόν 8 χρόνια, το προεδρικό ζεύγος αποστόμωνε όσους κακεντρεχείς καραδοκούσαν να δουν το συζυγικό δεσμό να διαλύεται. Εμανουέλ και Μπριζίτ απλώς συνέχισαν να ζουν αφοσιωμένοι ο ένας στον άλλον, με βαθιά αγάπη, αλληλοσεβασμό κ.λπ.

Εντούτοις, πριν από έναν χρόνο, κατά την άφιξη του ζεύγους στο Βιετνάμ, το façade του ανέφελου έγγαμου βίου και ο εξιδανικευμένος αιώνιος έρωτας ανάμεσά τους, προσγειώθηκε απότομα -και με πάταγο. Από την πόρτα του προεδρικού αεροσκάφους που είχε μόλις ανοίξει, οι κάμερες κατέγραψαν τον Πρόεδρο να τις τρώει από τη γυναίκα του: Τα χέρια της Μπριζίτ, όπως φαίνεται ξεκάθαρα στο βίντεο, φαίνονται να χτυπούν και να απωθούν, εντελώς απαξιωτικά, το πρόσωπο του Προέδρου.

Αυτό το περιβόητο περιστατικό, το οποίο χρησιμοποίησε ακόμη και ο Ντόναλντ Τραμπ για να φέρει, εσκεμμένα, τον Μακρόν σε δύσκολη θέση, ο Φλοριάν Ταρντίφ το διεξέρχεται με πάσα πικάντικη λεπτομέρεια, ήδη από τις πρώτες σελίδες του βιβλίου του. Αποκαλύπτοντας, παράλληλα, ότι αιτία του συζυγικού καυγά στο Ανόι, ήταν τα ερωτόλογα που αντάλλασσε μέσω γραπτών μηνυμάτων ο Μακρόν με την Γκολσφιτέχ Φαραχανί, μια ταλαίπωρη, πλην νέα και γοητευτική, ηθοποιό και ακτιβίστρια από το Ιράν.

Ο Ταρντίφ υπερασπίζεται το βιβλίο του απαντώντας ότι όλα είναι τεκμηριωμένα και αληθινά, σε όσους αμφισβητούν τη θεωρία του περί του προεδρικού ξενοκοιτάγματος, του φλερτ και, ενδεχομένως, της παράλληλης σχέσης που μοιάζει να είχε ο Μακρόν με την Φαραχανί. Σύμφωνα με τα λεγόμενα του συγγραφέα, ακόμη και η ίδια η Μπριζίτ είχε ερωτηθεί πριν από την κυκλοφορία του βιβλίου και δεν είχε φέρει κάποια αντίρρηση.

Παρόλ’ αυτά, το περιβάλλον της Μπριζίτ διαψεύδει κατηγορηματικά ότι η αιτία του «φούσκου» που κατάφερε η Πρώτη Κυρία στον παραστρατημένο συζύγό της, ήταν η απιστία -ή, έστω, οι σχετικές υπόνοιες. Παλαιότερα, βέβαια, η Γκολσφιτέχ Φαραχανί είχε δηλώσει κι εκείνη από την πλευρά της ότι δεν έτρεχε τίποτα με τον Πρόεδρο.

Πέρα από το «χαστούκι-gategate», το βιβλίο του Φλοριάν Ταρντίφ περιέχει πλήθος παρασκηνιακών περιστατικών, από την αθέατη πλευρά του βίου ενός προεδρικού ζεύγους. Σε ένα από αυτά, ο Ταρντίφ αναπαράγει στο κείμενό του τη διήγηση του προσωπάρχη της Μπριζίτ Μακρόν, ενός ανθρώπου που, επί έξι χρόνια, ενορχήστρωνε και συντόνιζε τα πάντα, προκειμένου η ζωή της Πρώτης Κυρίας να κυλά όσο το δυνατόν πιο ήρεμα.

Είναι χαρακτηριστικός, άλλωστε, ο πρώτος διάλογος που είχε ο Μακρόν με τον προσωπάρχη της συζύγου του. Το 2017, μόλις αφίχθη στην προεδρική κατοικία και μετά από τις πρώτες τυπικές συστάσεις, ο Μακρόν ως νέος πρόεδρος έδωσε εντολή να παρασχεθεί στη σύζυγό του κάθε δυνατή φροντίδα ώστε να μην την πνίξει η ανία.

Χαρακτηριστικά, ο Εμανουέλ Μακρόν φέρεται να είπε στον προσωπάρχη Πιέρ-Ολιβιέ Κόστα «εμπιστεύομαι στα χέρια σου ό,τι πολυτιμότερο έχω. Η Μπριζίτ πρέπει να είναι χαρούμενη. Εάν βαριέται, εάν νιώθει άχρηστη, εάν, αργά το βράδυ όταν επιστρέφω στο σπίτι μας, εκείνη μού πει ‘είμαι δυστυχισμένη’, εγώ δεν θα είμαι σε θέση να το διαχειριστώ». Ο Κόστα επισήμανε στον Φλοριάν Ταρντίφ, επίσης, ότι «αν η Μπριζίτ δεν είναι ικανοποιημένη από τη ζωή της ως Πρώτης Κυρίας, εγώ [σσ: δηλαδή ο Μακρόν] δεν θα βγάλω την πενταετία ως Πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας».