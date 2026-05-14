«Αυτό που θα έπρεπε να είναι το bitcoin» – Οι φανατικοί των κρυπτονομισμάτων πιστεύουν ότι βρήκαν το νέο «ιερό δισκοπότηρο»

«Το Zcash είναι αυτό που θα έπρεπε να είναι το Bitcoin. Είναι αυτό που αρχικά προοριζόταν να είναι», δήλωσε ο Τουσάρ Τζέιν, συνιδρυτής της Multicoin Capital, μιας εταιρείας επιχειρηματικών κεφαλαίων που πρόσφατα επένδυσε σημαντικά κεφάλαια στο επόμενο μεγάλο ψηφιακό περιουσιακό στοιχείο που ανακάλυψαν οι φανατικοί υποστηρικτές του Bitcoin .

Αρκετοί παλαιοί οπαδοί των κρυπτονομισμάτων νιώθουν απογοήτευση κυρίως από την ευρεία ενσωμάτωση του Bitcoin στην αγορά, καθώς θεωρούν ότι δεν διασφαλίζει πλέον το επίπεδο της ιδιωτικότητας που οι ίδιοι επιζητούν.

Τα αδέλφια Γουίνκλβος, γνωστοί για τη δικαστική διαμάχη ίδρυσης του Facebook και από τους πρώτους δισεκατομμυριούχους του Bitcoin, ανήκουν στους πρωτοπόρους που επενδύουν σημαντικά κεφάλαια στο συγκεκριμένο νόμισμα ιδιωτικότητας, το οποίο προσφέρει στους χρήστες τη δυνατότητα να αποκρύπτουν τα στοιχεία των συναλλαγών τους.

Η έμφαση που δίνει το Zcash στην ανωνυμία φέρνει στη μνήμη πολλών τις απαρχές των κρυπτονομισμάτων, όταν η ιδιωτικότητα ταυτιζόταν με την προσωπική ελευθερία.

«Θυμίζει την κατάσταση του bitcoin γύρω στο 2013», ανέφερε μιλώντας στην Wall Street Journal, ο Μπάρι Σίλμπερτ, ιδρυτής της Digital Currency Group και της Grayscale Investments, η οποία δημιούργησε το πρώτο εισηγμένο στο χρηματιστήριο αμοιβαίο κεφάλαιο Bitcoin.

Κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους, η Digital Currency Group, ο αμερικανικός επενδυτικός κολοσσός που ελέγχει τη Grayscale Investments…» κατέστησε το Zcash μία από τις μεγαλύτερες επενδύσεις στο χαρτοφυλάκιό της, σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει την υπόθεση.

Εκρηκτική άνοδος

Τον Νοέμβριο του 2025, η Grayscale ενημέρωσε τις ρυθμιστικές αρχές για το σχέδιό της να μετατρέψει το Grayscale Zcash Trust σε διαπραγματεύσιμο αμοιβαίο κεφάλαιο, ώστε να γίνει πιο εύκολα προσβάσιμο στους απλούς επενδυτές.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη συνέβαλε καθοριστικά στην άνοδο της τιμής του ψηφιακού νομίσματος. Η τιμή του Zcash έχει καταγράψει άνοδο περίπου 50% κατά τον τελευταίο μήνα και 1.140% κατά το περασμένο έτος. Συγκριτικά, το Bitcoin ενισχύθηκε κατά 8% τον τελευταίο μήνα, ενώ σε ετήσια βάση παρουσιάζει μείωση της τάξης του 24%.

Άρση των «εμποδίων» στις λειτουργίες απορρήτου

Παράλληλα, η ανοδική πορεία του Zcash τροφοδοτείται από τον περιορισμό των ανησυχιών σχετικά με το αν οι ρυθμιστικές αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής θα προέβαλαν εμπόδια στις λειτουργίες απορρήτου του ψηφιακού νομίσματος. Οι συγκεκριμένες λειτουργίες είχαν προκαλέσει φόβους σε ορισμένους επενδυτές ότι θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για παράνομες δραστηριότητες. Ωστόσο, νωρίτερα φέτος, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ανακοίνωσε την ολοκλήρωση και το κλείσιμο της σχετικής έρευνας για το συγκεκριμένο κρυπτονόμισμα.

Με συνολική κεφαλαιοποίηση 8,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων, το Zcash αντιπροσωπεύει ένα ελάχιστο κλάσμα της αγοράς του Bitcoin. Δεδομένου ότι τα κρυπτονομίσματα μικρής κεφαλαιοποίησης χαρακτηρίζονται ιστορικά από έντονες εξάρσεις και απότομες διορθώσεις, οι αναλυτές συνιστούν ιδιαίτερη επιφυλακτικότητα.

Αυτό, ωστόσο, δεν εμπόδισε ορισμένους από τους πιο γνωστούς υποστηρικτές του Bitcoin να προχωρήσουν σε μαζικές αγορές.

Οι Γουίνκλβος ανακοίνωσαν τον Νοέμβριο ότι επένδυσαν 50 εκατομμύρια δολάρια για να στηρίξουν το ξεκίνημα της Cypherpunk Technologies, μιας εταιρείας διαχείρισης ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων που θα διακρατεί Zcash.

Μετρά ήδη μια δεκαετία ζωής

«Δεν πρόκειται για κάποιο νεοεμφανιζόμενο εγχείρημα που βασίζεται σε επικοινωνιακά τεχνάσματα και επιθετικό μάρκετινγκ», δήλωσε ο Κάμερον Γουίνκλβος σε συνέντευξή του.

Παρά την πρόσφατη δημοτικότητά του στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, το Zcash μετρά ήδη μία δεκαετία ζωής.

Το ψηφιακό νόμισμα δημιουργήθηκε το 2016 από μια ομάδα επιστημόνων και μηχανικών, στην οποία συμμετείχαν ακαδημαϊκοί από το Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Μασαχουσέτης και το Πανεπιστήμιο Τζονς Χόπκινς. Αποτελούσε ουσιαστικά ένα αντίγραφο του bitcoin, το οποίο όμως είχε ως στόχο να διορθώσει αυτό που οι ιδρυτές του θεωρούσαν ως σημαντικό κενό ασφάλειας στην ιδιωτικότητα.

Όπως και το bitcoin, επιτρέπει στους χρήστες να πραγματοποιούν συναλλαγές μέσω ενός δημόσιου blockchain. Η θεμελιώδης διαφορά είναι ότι το Zcash παρέχει τη δυνατότητα χρήσης θωρακισμένων διευθύνσεων (shielded addresses), οι οποίες αξιοποιούν την κρυπτογράφηση για να αποκρύψουν ευαίσθητα δεδομένα, όπως την ταυτότητα του αποστολέα, του παραλήπτη, καθώς και το ύψος του ποσού της συναλλαγής.

(Η ονομασία του Zcash αποτελεί αναφορά στη χρήση των αποδείξεων μηδενικής γνώσης [zero-knowledge proofs], οι οποίες επιτρέπουν την επαλήθευση των συναλλαγών χωρίς την αποκάλυψη περαιτέρω λεπτομερειών.)

Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να εκδίδουν viewing keys (σ.σ.: ψηφιακά κλειδιά ανάγνωσης που επιτρέπουν σε τρίτους να βλέπουν το ιστορικό και τις λεπτομέρειες των συναλλαγών μιας θωρακισμένης διεύθυνσης, χωρίς όμως να τους δίνουν δικαίωμα πρόσβασης ή μεταφοράς των χρημάτων) προκειμένου να κοινοποιούν τα στοιχεία των συναλλαγών τους στις ρυθμιστικές αρχές ή σε ελεγκτές, ωστόσο η συγκεκριμένη ενέργεια εναπόκειται αποκλειστικά στη δική τους κρίση.

Τεράστιες εμπορικές προοπτικές

Αυτή η λειτουργία μπορεί να προσδώσει στο κρυπτονόμισμα τεράστιες εμπορικές προοπτικές. Για παράδειγμα, οι επιχειρήσεις θα μπορούσαν να το χρησιμοποιήσουν για να διασφαλίσουν το απόρρητο ευαίσθητων πληροφοριών, όπως είναι τα δεδομένα της μισθοδοσίας και οι συμφωνίες με προμηθευτές.

Οι υποστηρικτές του επισημαίνουν ότι το Zcash θα μπορούσε παράλληλα να λειτουργήσει ως ανάχωμα απέναντι σε αυταρχικά καθεστώτα που χρησιμοποιούν την οικονομική επιτήρηση για τον εντοπισμό αντιφρονούντων — ένας στόχος που συνδέεται άρρηκτα με τις θεμελιώδεις αρχές δημιουργίας των κρυπτονομισμάτων.

Παρόλο που οι χρήστες του Bitcoin δεν υποχρεούνται να χρησιμοποιούν τα πραγματικά τους ονόματα, το δημόσιο blockchain του καθιστά την ιχνηλάτηση των ψηφιακών νομισμάτων όλο και πιο εύκολη. Πολυάριθμες εταιρείες ανάλυσης blockchain βοηθούν πλέον τις διωκτικές αρχές να αποκωδικοποιούν τις «ανώνυμες» συναλλαγές και να εντοπίζουν παράνομες δραστηριότητες.

Για ορισμένους πάντως το διευρυμένο επίπεδο ιδιωτικότητας που προσφέρει το Zcash ανοίγει πόρτες σε τρομοκρατικές οργανώσεις και άλλους κακόβουλους παράγοντες.