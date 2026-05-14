Αύξηση-11,5%-για-τον-Γενικό-Δείκτη-Τιμών-Εισαγωγών-στη-Βιομηχανία-τον-Μάρτιο

Αύξηση 11,4% σημείωσε τον Μάρτιο του 2026 ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη Μαρτίου 2025, έναντι μείωσης 2,5% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων δεικτών του έτους 2025 με το 2024.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο Γενικός Δείκτης κατά τον μήνα Μάρτιο 2026, σε σύγκριση με τον δείκτη Φεβρουαρίου 2026, παρουσίασε αύξηση 14,2% έναντι μείωσης 0,7% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2025.

Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Απριλίου 2025- Μαρτίου 2026, σε σύγκριση με τον μέσο Γενικό Δείκτη του δωδεκαμήνου Απριλίου 2024- Μαρτίου 2025, παρουσίασε μείωση 2,3% έναντι μείωσης 1,6% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των προηγούμενων δωδεκαμήνων.