Γεωργιάδης:-«Ο-Ανδρουλάκης-μασαμπούκωσε-1,5-εκατ.-και-μας-κουνάει-το-δάχτυλο;»

Της Άντζυ Κούκη

Από τα έδρανα της Βουλής συνεχίζεται η σκληρή κόντρα που ξέσπασε από νωρίς σήμερα μεταξύ του υπουργού Υγείας και της Χαριλάου Τρικούπη. Από το βήμα της Ολομέλειας, ο Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρθηκε στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ χαρακτηρίζοντάς τον «διαπρύσιο κήνσορα της ηθικής», «άμεμπτο, αδιάφθορο και πάλλευκο».

Ο Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρθηκε αρχικά στο θέμα που ανέκυψε με τη δήλωση πόθεν έσχες του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, όπου, σύμφωνα με τον Νίκο Ανδρουλάκη, από λάθος του λογιστή του δεν δηλώθηκαν λογαριασμοί που διατηρεί στο εξωτερικό. Μάλιστα, παραλλήλισε το γεγονός με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. «Δεν μπορεί για το θέμα Ανδρουλάκη και τον ξεχασιάρη λογιστή που ξέχασε να δηλώσει 1 εκατ. ευρώ – που τυπικά έχει καταθέσει ψευδές πόθεν έσχες και πρέπει να ασκηθεί δίωξη για κακούργημα – να μην πειράζει, και για τον κτηνοτρόφο στις Σέρρες και τον Λιβανό να θέλουμε να τους βάλουμε φυλακή! Είναι υποκριτής και ψεύτης!», ανέφερε από το βήμα ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Σχετικά με το επίμαχο θέμα του ακινήτου στο Ηράκλειο που νοικιάζει ο Νίκος Ανδρουλάκης στο ελληνικό κτηματολόγιο, ο υπουργός Υγείας είπε «έβαλε το Δημόσιο να το ανακαινίσει με χρήματα του ελληνικού λαού», ενώ υπογράμμισε ότι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης «περνούσε ζάχαρη την εποχή των μνημονίων», την ώρα που άλλοι δοκιμάζονταν. «Μια εβδομάδα πριν μπει η χώρα στο μνημόνιο, την ώρα που όλοι οι άλλοι μπαίναμε σε φοβερές θυσίες, ένας τουλάχιστον άνθρωπος στην Ελλάδα πέρασε καλά. Κατάφερε να πάρει ένα πολύ υψηλό ενοίκιο να αποθησαυρίσει και να περάσει τη δεκαετία των μνημονίων ζάχαρη. Την ώρα που κόβατε μισθούς και συντάξεις! Κυνηγάμε τον κτηνοτρόφο στις Σέρρες για την επιδότηση των 5.000 ευρώ και ο Ανδρουλάκης…. μασαμπούκωσε 1,2 εκατ. ευρώ και μας κουνάει και το δάχτυλο!».

Από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, την απάντηση έδωσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, Παύλος Χρηστίδης, ο οποίος έκανε λόγο για λάσπη στον ανεμιστήρα. «Επέλεξε να πει αυτά τα οποία είπε, υβριστικά, ρίχνοντας λάσπη στον ανεμιστήρα και μπερδεύοντας υποθέσεις που δεν έχουν καμία σχέση η μία με την άλλη», είπε ο κ. Χρηστίδης σημειώνοντας ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα απευθυνθεί στην δικαιοσύνη για την «αισχρή επίθεση» που δέχεται.

