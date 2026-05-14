Γεωργιάδης-σε-Φάμελλο:-Όσα-είπε-δεν-απευθύνονται-σε-εμένα

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο υπουργός Υγείας απάντησε στην κριτική του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Φάμελλου, υποστηρίζοντας ότι η κριτική δεν απευθύνεται σε αυτόν αλλά σχετίζεται με τον ανταγωνισμό του Φάμελλου με τον Αλέξη Τσίπρα

Ο κ. Γεωργιάδης αρνήθηκε ότι οι τοποθετήσεις του σχετικά με τις δικογραφίες της Ευρωπαίας εισαγγελέα αποτελούν παρέμβαση στη Δικαιοσύνη, υπογραμμίζοντας την ελευθερία όλων να κάνουν αξιολογήσεις για τις κινήσεις των δικαστών.

Αναφέρθηκε και στην ανάρτηση τουπροέδρου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκου Ανδρουλάκη

Υψηλοί τόνοι από τον υπουργό Υγείας ‘Αδωνι Γεωργιάδη στην αναφορά του στην κριτική που άσκησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος για την πολιτική υγείας της κυβέρνησης. Παράλληλα, αναφέρθηκε και για την ανάρτηση που έκανε το πρωί κατά του προέδρου του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ Νίκο Ανδρουλάκη, για την οποία υπήρξαν αντιδράσεις.

Ο κ. Γεωργιάδης σχολιάζοντας την ομιλία του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Φάμελλου στην Ολομέλεια της Βουλής είπε ότι «με όσα ανέφερε καταλαβαίνω ότι δεν πηγαίνει στον κ. Τσίπρα» και το απέδωσε ότι «ήρθε στο κοινοβούλιο με μια δοκιμασμένη συνταγή στην πολιτική. ‘Αρχισε να βρίζει εμένα, αλλά όσα είπε είναι προφανές ότι δεν ήταν για μένα, αλλά για το άγχος που έχει από τον διαγκωνισμό του με τον κ. Τσίπρα».

Ο υπουργός απέρριψε ότι οι τοποθετήσεις που έχει κάνει σχετικά με τις δικογραφίες της Ευρωπαίας εισαγγελέα είναι παρέμβαση κατά της Δικαιοσύνης, όπως του καταλόγισε ο κ. Φάμελλλος, λέγοντας «δεν μπορεί να λέτε ότι όταν εγώ υποστηρίζω ότι οι παρεμβάσεις της κυρίας Κοβέσι είναι νομικά αστήριχτες αυτό είναι παρέμβαση στη Δικαιοσύνη και όταν εσείς λέτε ότι ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου κ. Τζαβέλλας έκανε θεσμικό έγκλημα με τη δικογραφία των υποκλοπών αυτό να μην είναι παρέμβαση στη Δικαιοσύνη» και πρόσθεσε ότι σαφώς και «ο καθένας μας μπορεί να κάνει τις δικές του αξιολογήσεις για τις κινήσεις των δικαστών».

Ο κ. Γεωργιάδης καταλόγισε στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ότι για λόγους επικοινωνιακούς συγχέει τις δικογραφίες που έχουν σταλεί κατά βουλευτών της ΝΔ με το πρόστιμο που καταλογίζεται στη χώρα για τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις διορθώσεις που ερχόντουσαν κάθε χρόνο.

Σχετικά με την κριτική που άσκησε ο κ. Φάμελλος για τη μη ικανοποίηση των αιτημάτων των νοσηλευτών είπε πως «είχα πράγματι κάνει ανάρτηση που ανέφερε πως ο στόχος μας ήταν να ανακοινώσουμε τα μέτρα για τους νοσηλευτές στις 12 Μαΐου. Αυτό δεν κατέστη εφικτό, καθώς για την κατάρτιση του πακέτου των μέτρων θα πρέπει να συνεννοηθούν πολλά συναρμόδια Υπουργεία. Η διαδικασία όμως θα ολοκληρωθεί εντός Μαΐου».

Ο υπουργός επισήμανε ότι με το Νόμο που ψηφίσθηκε για τους ιατρούς, σχετικά με τον υπολογισμό του φόρου, «από χθες οι γιατροί που πήραν τις φορολογικές δηλώσεις είδαν αυξήσεις από 3.500 έως 10.000 ευρώ στα εισοδήματα τους»

Απέδωσε στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν ξέρει τα θέματα Υγείας και όταν μιλάει λέει «ένα κάρο ανοησίες» και «έρχεται και παίζει μια κασέτα μπας και τσιμπήσει κάτι από τον κ. Τσίπρα και κάνει μια καλύτερη διαπραγμάτευση από το κόμμα που έρχεται».

Ο κ. Γεωργιάδης υποστήριξε ότι «ο χρόνος αναμονής στις εφημερίες των νοσοκομείων έχει μειωθεί. Τα χειρουργεία έχουν αυξηθεί σε αριθμό και η λίστα αναμονής έχει μειωθεί κατά 75%. Το προσωπικό έχει αυξηθεί σε απόλυτους αριθμούς».

Για την ανάρτηση κατά του κ. Ανδρουλάκη

Ο υπουργός Υγείας ανέφερε ότι «το ΠΑΣΟΚ ως κόμμα το σέβομαι, έχω βρεθεί δύο φορές με πολλούς από εσάς τους βουλευτές στα ίδια υπουργικά έδρανα και ομολογώ ότι αυτό το ΠΑΣΟΚ, που έχει καταντήσει με τον κ. Ανδρουλάκη που μας βρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ ως “διεφθαρμένους”, ως “καθεστώς”, ως “Χούντα” κτλ και να συνεργάζεται με τον Βελόπουλο και την Κωνσταντοπούλου καλύτερα από τη ΝΔ που συνεργάστηκε δύο φορές, δεν το καταλαβαίνω, αλλά αυτό ας το κρίνει το ΠΑΣΟΚ»

Ο κ. Γεωργιάδης επιτέθηκε στον κ. Ανδρουλάκη ότι «έχει αποφασίσει να υποδυθεί τον διαπρύσιο κήνσορα της ηθικής. Σηκώνει το δάκτυλο, υβρίζει τον Μητσοτάκη και την Κυβέρνηση», αλλά πρόσθεσε ότι «για να υποδυθείς αυτό τον ρόλο αναγκαία και ικανή συνθήκη να είναι ο ίδιος αδιάφθορος και πάνλευκος». Δεν μπορεί, είπε ο υπουργός, «ο κ. Ανδρουλάκης να μας λέει ότι είχε έναν “ξεχασιάρη” λογιστή που ξέχασε να του δηλώσει 1 εκατ. ευρώ που είχε σε καταθέσεις στο εξωτερικό. Και εγώ δεν είπα ότι ήταν αδήλωτα, ούτε παράνομα αυτά τα χρήματα, όπως με κατηγόρησε ο κ. Τσουκαλάς (εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ). Νομιμότατα ήταν και δηλωμένα σε προηγούμενα πόθεν έσχες του. Με το γράμμα όμως του Νόμου έχει καταθέσει ψευδή Δήλωση και θα πρέπει να πάει για κακούργημα για το οποίο όμως και προφανώς θα αθωωθεί εάν δεν υπήρχε δόλος».

Ήθελα να αναδείξω, όμως, είπε ο κ. Γεωργιάδης, ότι ενώ « ο κ. Ανδρουλάκης κατέθεσε πρόταση σύστασης Προανακριτικής Επιτροπής κατά του πρώην υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Σπήλιου Λιβανού ότι είναι ηθικός αυτουργός για το κακούργημα που διέπραξαν 39 κτηνοτρόφοι των Σερρών, οι οποίοι λάμβαναν επιδοτήσεις τα προηγούμενα χρόνια, αλλά μια χρονιά, το 2021, από λάθος του λογιστή τους που είχε καρκίνο έχασαν την προθεσμία θα πρέπει να ασκηθεί δίωξη στον κ. Λιβανό για ηθική αυτουργία και όταν κάνει λάθος ο δικός του λογιστής, που ξέχασε να δηλώσει 1.000.0000 ευρώ, να μην τρέχει και τίποτα».

Για τη σημερινή ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό κατά του προέδρου του ΠΑΣΟΚ είπε ο κ. Γεωργιάδης ότι εγώ διάβασα στον Μononews του κ. Δημητρομανωλάκη ότι «ο πατέρας του κ. Ανδρουλάκη κατάφερε και πέτυχε το 2009 να νοικιάσει το οικογενειακό κτήριο στο Κτηματολόγιο. Μια εβδομάδα πριν η χώρα μπει στο πρώτο μνημόνιο. Την ώρα που όλοι οι άλλοι Έλληνες μπαίναμε σε φοβέρες θυσίες και σε μια δεκαετία πόνου και πίκρας, ένας τουλάχιστον άνθρωπος στην Ελλάδα πέρασε καλά, ο Νίκος Ανδρουλάκης, που λόγω του μεγάλου συμβολαίου – που νόμιμα έκανε- κατάφερε να πάρει ένα πολύ υψηλό ενοίκιο και να αποθησαυρίσει και ένα εκατομμύριο ευρέως την τράπεζα και να περάσει την δεκαετία των μνημονίων ζάχαρη…» μάλιστα πρόσθε ότι «το Κτηματολόγιο με χρήματα του δημοσίου έκανε και ανακαίνιση του κτηρίου « και πρόσθεσε «αυτός είναι ο διαπρύσιος κήρυκας της ηθικής που θα μας κουνήσει και το δάκτυλο;»

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΑΝΛ Παύλος Χρηστίδης σε παρέμβασή του χαρακτήρισε υβριστικά τα όσα ανέφερε ο κ. Γεωργιάδης για τον κ. Ανδρουλάκη. Του καταλόγισε ότι «ρίχνει λάσπη στο ανεμιστήρα μπερδεύοντας υποθέσεις, οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση η μια με την άλλη» και πρόσθεσε ότι αυτά που είπε ο υπουργός «θα αποφασίσει η Δικαιοσύνη, που θα προσφύγει ο κ. Ανδρουλάκη » και ανέφερε «σε πόση τρικυμία μπορεί να έχει στο μυαλό του» και «τι φοβάται;»

Επί του νομοσχεδίου

Ο υπουργός είπε ότι με το νομοσχέδιο «προσπαθούμε να δώσουμε λύση σε ένα πρόβλημα ακολουθώντας τις βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές για το πως δηλαδή τα επόμενα χρόνια η Ελλάδα θα μπορέσει να διαχειριστεί τα πολλά νέα καινοτόμα φάρμακα που παράγονται και πως αυτά θα μπορέσουμε να τα εντάξουμε στη θετική μας λίστα, χωρίς να τιναχθεί στον αέρα ο προϋπολογισμός μας». Η μόνη σοβαρή κριτική, πρόσθεσε ο κ. Γεωργιάδης είναι «εάν αρκούν τα 50 εκατ. ευρώ που μπαίνουν στο Ταμείο Καινοτομίας» σημειώνοντας «αυτά είναι πλέον του προϋπολογισμού. Σήμερα, όμως φτιάχνουμε την αρχιτεκτονική αυτού του μηχανισμού, τα επόμενα έτη η κάθε κυβέρνηση θα μπορεί εάν το κρίνει να προσθέτει περισσότερα χρήματα στο Ταμείο. Τον μηχανισμό, τα φίλτρα και τις διαδικασίες είναι που φτιάχνουμε σήμερα με το νομοσχέδιο αυτό». Ο υπουργός είπε ότι με νομοθετική βελτίωση στις Επιτροπές Αξιολόγησης Καινοτομίας θα μπει και εκπρόσωπος – παρατηρητής των φορέων των Ασθενών, όπως θα γίνει και η αλλαγή των αριθμών των εξετάσεων (γαστροσκοπήσεων κ.λ.π) στο άρθρο του σχεδίου νόμου για τις εξειδικεύσεις.

Υπάρχουν, τόνισε ο κ. Γεωργιάδης, «πολλά περισσότερα που πρέπει να κάνουμε για την Υγεία από το να λέμε απλά βάλτε περισσότερα χρήματα, όταν η Ελλάδα είναι σήμερα για τη φαρμακευτική δαπάνη πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο με όρους ΑΕΠ». Σχετικά με την ιδιωτική δαπάνη στην Υγεία, είπε ότι αυτή είναι 35% όπως ήταν και επί ΣΥΡΙΖΑ στο ίδιο ποσοστό ήταν και επί ΠΑΣΟΚ, τι μας κατηγορείτε; Η ιδιωτική δαπάνη διαχρονικά στην χώρα μας είναι στις πρώτες θέσεις γιατί το μοντέλο μας έχει μεγάλη συμμετοχή ιδιωτικών συμμετοχών για την Υγεία. Οι χώρες που έχουν μικρή ιδιωτική δαπάνη έχουν πολύ πιο δύσκολη πρόσβαση για τους πολίτες σε αυτή».

Ο υπουργός απέρριψε ότι μπορεί να γίνει ιδιωτική συνταγογράφηση εκτός ΗΔΙΚΑ για φαρμακευτικά σκευάσματα κάνναβης, όπως ειπώθηκε άρα δεν μπορεί να γίνει εκτός ιατρού συμβεβλημένου με τον ΕΟΠΥΥ και ειδικά για αυτά υπάρχει και όριο συνταγών που μπορεί ο κάθε ιατρός να γράφει για να μην υπάρχει κατάχρηση. Επανέλαβε ότι είναι άλλο η φαρμακευτική κάνναβη και άλλο ο ανθός κάνναβης που απαγορεύουμε την πώλησή του.

Υπουργική τροπολογία

Ο υπουργός Υγείας αναφερόμενος στην υπουργική τροπολογία ανέφερε ότι με το πρώτο της άρθρο είναι για τον Ψηφιακό Βοηθό που θα τεθεί πάνω στο myHelf app που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και που έχει χρονικό ορόσημο. Το δεύτερο άρθρο αφορά στην χρηματοδότηση της φαρμακευτικής δαπάνης δίνοντας χρόνο στην Επιτροπή Διαπραγμάτευσης για να κλείσει συμφωνίες, παρά να έχουμε ανοικτό claw back. Στο τρίτο άρθρο έχουμε τις παρατάσεις για το εποχικό προσωπικό που δίνονται κάθε χρόνο. Το επόμενο άρθρο είναι, επίσης, κάτι που γίνεται κάθε χρόνο και αφορά τη νομιμοποίηση των δαπανών των νοσοκομείων και το πέμπτο άρθρο κάνει δεκτό το αίτημα του ΙΣΑ και μεταφέρουμε την είσπραξη των δόσεων του παλαιού claw back στα διαγνωστικά και τους συμβεβλημένους ιατρούς με τον ΕΟΠΥΥ σε μεγαλύτερο εύρος χρόνου, ώστε αυτές να μην συμπίπτουν οι δόσεις των δύο προηγούμενων ετών 2022 – 2023, πρόκειται δηλαδή για μια ταμειακή διευκόλυνση προς τους γιατρούς.

Η συζήτηση του νομοσχεδίου διεκόπει το απόγευμα και θα συνεχιστεί αύριο το πρωί, λόγω της Ειδικής συνεδρίασης που θα πραγματοποιηθεί για να απευθυνθεί στην Ολομέλεια της Βουλής ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης.

