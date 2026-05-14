Διπλωματικό πινγκ – πονγκ για το drone της Λευκάδας

Με νέο μήνυμα προς το Κίεβο ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης κατέστησε σαφές χθες ότι η Αθήνα δεν πρόκειται να αφήσει να περάσει έτσι η υπόθεση του θαλάσσιου drone που εντοπίσθηκε στη Λευκάδα. «Καμιά μετατροπή της Μεσογείου σε θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων δεν πρόκειται να γίνει ανεκτή» δήλωσε ο κ. Γεραπετρίτης, ενώ πρόσθεσε ότι «Η Ελλάδα θα μεριμνήσει έτσι ώστε η Μεσόγειος να παραμείνει ανέπαφη από πολεμικές επιχειρήσεις και να παραμείνει θάλασσα ειρήνης, θάλασσα των λαών της».

Η Αθήνα προετοιμάζεται για το επόμενο βήμα, που είναι το επίσημο διάβημα, που έχει προαναγγείλει ο υπουργός Εξωτερικών. Όπως αναφέρουν διπλωματικές πηγές, οι κινήσεις αυτές στη διπλωματική σκακιέρα θα γίνουν αφού πρώτα ολοκληρωθούν οι έρευνες σε σχέση με το drone, ώστε να αντληθούν όλα τα στοιχεία που θα καταστεί δυνατόν, τόσο για την κατασκευαστική προέλευσή του, όσο και για το πώς έφτασε στη Λευκάδα, αν ξεκίνησε από χερσαία περιοχή ή αν ρίχτηκε στη θάλασσα από κάποιο μεγαλύτερο σκάφος.

«Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία ανάκτησης στοιχείων και δεδομένων θα προχωρήσουμε» αναφέρει διπλωματική πηγή, που δίνει τον τόνο της αντίδρασης της Αθήνας υπογραμμίζοντας ότι «πρόκειται για πολύ σοβαρή υπόθεση, που αφορά παραβίαση εθνικής κυριαρχίας και πρόκληση κινδύνου για ανθρώπινες ζωές, ναυσιπλοΐα, περιβάλλον».

Χθες καταγράφηκε και η πρώτη αντίδραση από ουκρανικής πλευράς. Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Ουκρανίας δήλωσε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν στοιχεία που να συνδέουν το drone που βρέθηκε στη Λευκάδα με Ουκρανούς χειριστές. Πρόσθεσε, δε, ότι η Ουκρανία είναι ανοιχτή σε συνεργασία με την ελληνική πλευρά για να διευκρινιστούν οι συνθήκες του περιστατικού, εάν υπάρξει σχετικό αίτημα.

Διπλωματικές πηγές στην Αθήνα αξιολογούν τη δήλωση ως μια πρώτη τοποθέτηση στην κατεύθυνση προετοιμασίας του Κιέβου για το πως θα διαχειριστεί την κατάσταση.

Η εικόνα περιπλέκεται περισσότερο από τη δήλωση της UFORCE, της εταιρείας που κατασκευάζει τα ουκρανικά drones, ότι η συσκευή που βρέθηκε στη Λευκάδα δεν είναι ένα ουκρανικό drone Magura. Οπως αναφέρεται, μπορεί να υπάρχει οπτική ομοιότητα, αλλά ο σχεδιασμός, η κατασκευή και τα ορατά τεχνικά χαρακτηριστικά του δεν αντιστοιχούν με καμιά εκδοχή των συσκευών δικής της παραγωγής. Αναφέρεται, επίσης, ότι η εταιρεία δεν έχει κατασκευάσει ποτέ μοντέλο V3.

Υπενθυμίζεται ότι είχε προηγηθεί η δήλωση του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, την Τρίτη από τις Βρυξέλλες, όπου είχε δηλώσει κατηγορηματικά ότι το θαλάσσιο drone που βρέθηκε στη Λευκάδα είναι ουκρανικό. Διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι όλα τα ζητήματα θα απαντηθούν με βάση τα στοιχεία που προκύπτουν από την έρευνα που γίνεται και όταν η Αθήνα αποφασίσει να κάνει το επόμενο βήμα, δεν θα υπάρχει κανένα περιθώριο αμφισβήτησης των δεδομένων που θα τεθούν διά της διπλωματικής οδού.

- sofokleous10.gr

