Ευρωπαϊκές αγορές σε άνοδο με φόντο πολιτικές εξελίξεις ΗΠΑ – Κίνας

Οι ευρωπαϊκές αγορές έκλεισαν γενικά υψηλότερα την Πέμπτη 14/5, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τις πολιτικές εξελίξεις στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και την επίσκεψη του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα.

Στο πλαίσιο αυτό, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημείωσε άνοδο 0,76% και έκλεισε στις 616,04 μονάδες, με τους περισσότερους κλάδους και βασικά χρηματιστήρια να κινούνται σε θετικό έδαφος. Πιο αναλυτικά:

Γερμανικός DAX: +1,31% στις 24.452,62 μονάδες Βρετανικός FTSE: +0,46% στις 10.372,93 μονάδες Γαλλικός CAC: +0,93% στις 8.082,27 μονάδες Ισπανικός ΙΒΕΧ: +0,87% στις 17.809,20 μονάδες Ιταλικός ΜΙΒ: +1,15% στις 50.050,27 μονάδες

Οι μετοχές τεχνολογίας και μέσων ενημέρωσης κατέγραψαν τα μεγαλύτερα κέρδη, ενώ ο κλάδος των μεταλλευμάτων και οι τράπεζες υποαπέδωσαν σε σχέση με τον ευρύτερο δείκτη.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η πολιτική αβεβαιότητα παραμένει στο επίκεντρο, καθώς η ηγεσία του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ εμφανίζεται ευάλωτη σε εσωκομματικές προκλήσεις. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο υπουργός Υγείας Γουές Στρίτινγκ φέρεται να εξετάζει το ενδεχόμενο ηγετικής πρόκλησης.

Οι επενδυτές παρακολουθούν στενά και το κόστος δανεισμού της χώρας, το οποίο επηρεάζεται από την πολιτική αβεβαιότητα. Παράλληλα, η Άντζελα Ρέινερ, που θεωρείται πιθανή διεκδικήτρια της ηγεσίας, δήλωσε ότι απαλλάχθηκε από τις φορολογικές αρχές μετά από έρευνα για υπόθεση μη ορθής καταβολής φόρου μεταβίβασης ακινήτου.

Οι αποδόσεις των βρετανικών ομολόγων υποχώρησαν σε όλη την καμπύλη, με την απόδοση του 10ετούς ομολόγου να καταγράφει πτώση περίπου 7 μονάδων βάσης. Η στερλίνα υποχώρησε κατά 0,3% έναντι του δολαρίου.

Σε διεθνές επίπεδο, στο επίκεντρο βρίσκεται το ταξίδι του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο και η συνάντησή του με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, με στόχο τη σταθεροποίηση των σχέσεων μεταξύ των δύο μεγάλων οικονομιών. Ο Τραμπ συνοδεύεται από κορυφαία στελέχη επιχειρήσεων, μεταξύ των οποίων ο Έλον Μασκ και ο Τζένσεν Χουάνγκ.

Ο ίδιος δήλωσε ότι οι σχέσεις των δύο χωρών θα είναι «καλύτερες από ποτέ», ενώ ήδη είχε την πρώτη του διμερή συνάντηση με τον Σι Τζινπίνγκ και στη συνέχεια αναμενόταν να επισκεφθεί ιστορικά μνημεία πριν από επίσημο δείπνο.

Στον επιχειρηματικό τομέα, η μετοχή της Burberry υποχώρησε κατά 6,8% μετά την ανακοίνωση αποδυναμωμένων επιδόσεων στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή, γεγονός που επηρεάζει το πρόγραμμα ανάκαμψης της βρετανικής εταιρείας.