Ηλεκτρονικοί-βώλοι:-Το-πρώτο-βήμα-για-την-επόμενη-ημέρα-της-κτηνοτροφίας

«Ανάσα» με νέα ενίσχυση για τους κτηνοτρόφους της Λέσβου. Το ΥΠΑΑΤ προχωρά στην υλοποίηση των δεσμεύσεων που έχουν αναληφθεί.

Με διπλή παρέμβαση για τη στήριξη της κτηνοτροφίας και τον εκσυγχρονισμό του συστήματος ιχνηλασιμότητας του ζωικού κεφαλαίου, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κατέθεσε χθες στη Βουλή τροπολογία που προβλέπει αφενός μέτρα ανακούφισης για τους κτηνοτρόφους της Λέσβου που επλήγησαν από τα περιοριστικά μέτρα λόγω αφθώδους πυρετού και αφετέρου την εφαρμογή ηλεκτρονικών στομαχικών βώλων στα αιγοπρόβατα (ως προϋπόθεση για τη λήψη ενισχύσεων), στο πλαίσιο της ψηφιακής αναβάθμισης και της ενίσχυσης της διαφάνειας στις αγροτικές ενισχύσεις.

Η τροπολογία προβλέπει αποζημιώσεις για το γάλα που δεν διατίθεται προς πώληση, καθώς και για την απώλεια εισοδήματος των κτηνοτρόφων λόγω των μέτρων περιορισμού και αντιμετώπισης του αφθώδους πυρετού που εντοπίστηκε στη Λέσβο στις 15 Μαρτίου 2026. Οι αποζημιώσεις θα είναι αφορολόγητες, ανεκχώρητες και ακατάσχετες, ενώ η περίοδος ισχύος τους θα καλύπτει το σύνολο του χρονικού διαστήματος εφαρμογής των μέτρων.

Οι δικαιούχοι, ο τρόπος υπολογισμού και το ύψος της αποζημίωσης, ο τρόπος, ο χρόνος και ο φορέας χορήγησής της, τα αναγκαία στοιχεία και δικαιολογητικά, η διαδικασία εκκαθάρισης και ελέγχου, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο, τεχνικό ή λεπτομερειακό θέμα θα καθοριστούν με κοινή απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Παράλληλα, επεκτείνεται και για τυροκομεία και σφαγεία η αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων που ίσχυε ήδη για κτηνοτρόφους των οποίων τα ζώα θανατώθηκαν εξαιτίας των κτηνιατρικών μέτρων για την εκρίζωση της νόσου, βάσει του άρθρου 96 του ν. 5239/2025 (Α’ 178), λόγω της οικονομικής ζημίας που έχουν υποστεί από τον αφθώδη πυρετό και τα μέτρα αντιμετώπισής του.

Στο ίδιο νομοθετικό πλαίσιο εντάσσεται και η εφαρμογή της υποχρεωτικής τοποθέτησης ηλεκτρονικών στομαχικών βώλων στα αιγοπρόβατα και η δημιουργία ψηφιακής βάσης ιχνηλασιμότητας, στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης για τον εκσυγχρονισμό του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου των αγροτικών επιδοτήσεων (ActionPlan 2).

Συγκεκριμένα, για την εφαρμογή προγραμμάτων ενίσχυσης σε κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, η τροπολογία καθιστά επιλέξιμα μόνο τα αιγοπρόβατα άνω των 6 μηνών στα οποία έχει τοποθετηθεί ηλεκτρονικός ενδοστομαχικός βώλος με μοναδικό κωδικό ταυτοποίησης, καταχωρημένο στην ψηφιακή βάση ιχνηλασιμότητας, η οποία θα διαλειτουργεί με τα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ και του ΥΠΑΑΤ.

Η τοποθέτηση των βώλων και η καταχώριση στη ψηφιακή βάση θα γίνεται αποκλειστικά από κτηνιάτρους, με τη δέουσα επιστημονική και επαγγελματική επιμέλεια.

Η εφαρμογή της υποχρεωτικής σήμανσης με βώλους και η λειτουργία της βάσης ιχνηλασιμότητας θα γίνει σταδιακά, ενώ με Κοινή Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Διοικητή της ΑΑΔΕ θα καθοριστούν το χρονοδιάγραμμα και η διαδικασία υλοποίησης, οι τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές, οι σχετικές κυρώσεις και τα μέτρα συμμόρφωσης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Επισημαίνεται ότι για την υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (δήλωση ΟΣΔΕ) έτους 2026, η σήμανση και καταγραφή με ηλεκτρονικούς βώλους δεν θα είναι υποχρεωτική, παρά μόνο για όσους κτηνοτρόφους ενταχθούν στην πιλοτική εφαρμογή για φέτος. Οι σχετικές λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν το αμέσως επόμενο διάστημα, μετά τη δημοσίευση της Κοινής Απόφασης.