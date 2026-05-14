ΗΠΑ:-Αύξηση-των-λιανικών-πωλήσεων-για-τρίτο-συνεχή-μήνα

Οι λιανικές πωλήσεις στις ΗΠΑ σημείωσαν άνοδο τον Απρίλιο για τρίτο συνεχόμενο μήνα, σε μια ένδειξη ανθεκτικότητας των καταναλωτών παρά την απότομη αύξηση των τιμών των καυσίμων.

Η αξία των λιανικών πωλήσεων αυξήθηκε κατά 0,5% τον περασμένο μήνα, μετά από αναθεωρημένη άνοδο 1,6% τον Μάρτιο, σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Εμπορίου που δημοσιεύθηκαν την Πέμπτη. Ωστόσο, επειδή τα στοιχεία δεν είναι προσαρμοσμένα στον πληθωρισμό, η αύξηση αυτή ενδέχεται να αντανακλά την άνοδο των τιμών και όχι την αύξηση του όγκου των πωλήσεων.

Εννέα από τις 13 κατηγορίες σημείωσαν αύξηση. Οι πωλήσεις σε καταστήματα αθλητικών ειδών, ηλεκτρονικού εμπορίου και ηλεκτρονικών ειδών αυξήθηκαν τον Απρίλιο. Οι πωλήσεις αυτοκινήτων μειώθηκαν. Τα έσοδα στα πρατήρια βενζίνης αυξήθηκαν κατά 2,8%, καθώς ο πόλεμος με το Ιράν ώθησε τις τιμές της βενζίνης στα υψηλότερα επίπεδα από το 2022. Οι δαπάνες στα καταστήματα τροφίμων αυξήθηκαν επίσης σημαντικά, αντανακλώντας πιθανώς την αύξηση του κόστους των τροφίμων κατά τη διάρκεια του μήνα.

Χωρίς να υπολογιστούν τα πρατήρια βενζίνης, οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 0,3%, στο χαμηλότερο ποσοστό των τελευταίων τριών μηνών.

Οι λεγόμενες πωλήσεις της ομάδας ελέγχου -οι οποίες συνυπολογίζονται από την κυβέρνηση για τις δαπάνες σε αγαθά στο πλαίσιο του τριμηνιαίου ΑΕΠ- αυξήθηκαν κατά 0,5%, ποσοστό υψηλότερο από το αναμενόμενο. Ο δείκτης αυτός δεν περιλαμβάνει τις υπηρεσίες εστίασης, τους αντιπροσώπους αυτοκινήτων, τα καταστήματα οικοδομικών υλικών και τα πρατήρια βενζίνης.

Η έκθεση δείχνει ότι οι υψηλότερες από το συνηθισμένο επιστροφές φόρων συνέβαλαν στη δημιουργία ενός οικονομικού αποθέματος ασφαλείας έναντι των αυξανόμενων πληθωριστικών πιέσεων. Ωστόσο, οι μισθοί, προσαρμοσμένοι στον πληθωρισμό, σημειώνουν εκ νέου πτώση και οι Αμερικανοί αποταμιεύουν λιγότερα.

Ο κίνδυνος για την οικονομία είναι να σημειωθεί μια ευρύτερη συρρίκνωση των δαπανών των νοικοκυριών. Παρότι τα πρόσφατα στοιχεία για τις πιστωτικές κάρτες για τον Απρίλιο έδειξαν ότι οι Αμερικανοί με υψηλότερα εισοδήματα ξόδευαν με σταθερό ρυθμό, εκείνοι με χαμηλότερα εισοδήματα άρχισαν να σφίγγουν τον ζωνάρι τους, σύμφωνα με το Bank of America Institute.

Επιπλέον, με έναν δείκτη καταναλωτικής εμπιστοσύνης στο χαμηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί ποτέ, πολλοί οικονομολόγοι αναμένουν ότι η αύξηση των δαπανών θα είναι υποτονική εάν ο πληθωρισμός επιμείνει. Στελέχη εταιρειών έχουν ήδη επισημάνει ότι ορισμένοι καταναλωτές έχουν αρχίσει να περιορίζουν τις δαπάνες τους.