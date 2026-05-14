ΗΠΑ:-Νέα-αύξηση-στις-λιανικές-πωλήσεις-για-τρίτο-συνεχόμενο-μήνα

Ανοδική πορεία κατέγραψαν οι λιανικές πωλήσεις στις ΗΠΑ τον Απρίλιο για τρίτο συνεχόμενο μήνα, ωστόσο αυτή προήλθε σε μεγάλο βαθμό από τις υψηλότερες τιμές στα καύσιμα.

Συγκεκριμένα, τα έσοδα από το λιανικό εμπόριο διαμορφώθηκαν στο 0,5% τον περασμένο μήνα, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε την Πέμπτη η Στατιστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εμπορίου, με την άνοδο να πιάνει την εκτίμηση της Wall Street.

Οι πωλήσεις στα βενζινάδικα κατέγραψαν αύξηση 2,8%, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν τροφοδότησε μια μεγάλη αύξηση στις τιμές των πρατηρίων.

Εξαιρουμένων των αυτοκινήτων και της βενζίνης, οι λιανικές πωλήσεις παρουσίασαν πιο ήπια αύξηση της τάξης του 0,3%.

Εάν οι υψηλές τιμές της βενζίνης και ο επίμονος πληθωρισμός συνεχιστούν, οι λιανικές πωλήσεις θα μπορούσαν να επιδεινωθούν ενόψει του καλοκαιριού, όπως σημειώνει το Marketwatch.