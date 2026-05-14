ΗΠΑ:-Παραμένουν-σε-χαμηλά-επίπεδα-οι-νέες-αιτήσεις-για-επίδομα-ανεργίας

Ο αριθμός των Αμερικανών που υπέβαλαν αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας αυξήθηκε μεν ελαφρώς την περασμένη εβδομάδα, αλλά παραμένει σε χαμηλά επίπεδα, υποδηλώνοντας μια προς ώρας σταθερή αγορά εργασίας, παρότι η άνοδος των τιμών της ενέργειας λόγω του πολέμου με το Ιράν οδηγεί σε αύξηση του πληθωρισμού.

Οι αρχικές αιτήσεις για κρατικά επιδόματα ανεργίας αυξήθηκαν κατά 12.000, φτάνοντας τις 211.000 (εποχικά προσαρμοσμένες) για την εβδομάδα που έληξε στις 9 Μαΐου, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εργασίας την Πέμπτη. Οι οικονομολόγοι που ερωτήθηκαν από το Reuters είχαν προβλέψει 205.000 αιτήσεις για την τελευταία εβδομάδα.

Η κυβέρνηση ανέφερε την Τετάρτη ότι οι τιμές παραγωγού κατέγραψαν τον Απρίλιο τη μεγαλύτερη αύξηση των τελευταίων τεσσάρων ετών. Υπάρχουν ανησυχίες ότι η έλλειψη προϊόντων και η αύξηση του πληθωρισμού θα μπορούσαν να προκαλέσουν απολύσεις σε ορισμένους κλάδους.

Οι εβδομαδιαίες αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας θεωρούνται δείκτης για την υγεία της αγοράς εργασίας σχεδόν σε πραγματικό χρόνο.

Παρά τις σχετικά λίγες απολύσεις, η αγορά εργασίας φαίνεται να έχει κολλήσει σε αυτό που οι οικονομολόγοι αποκαλούν κατάσταση «χαμηλών προσλήψεων, χαμηλών απολύσεων» . Αυτό έχει διατηρήσει το ποσοστό ανεργίας χαμηλό στο 4,3%, αλλά έχει αφήσει πολλούς από τους ανέργους να αγωνίζονται να βρουν νέα απασχόληση.