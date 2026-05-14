Η-ΕΚΠΟΙΖΩ-απαντά-στην-Εθνική-Τράπεζα-για-τις-χρεώσεις-σε-λογαριασμούς-καταθέσεων

Τι απαντά η Ένωση Καταναλωτών στην ανακοίνωση της Εθνικής Τράπεζας.

Με αφορμή το δελτίο τύπου της Εθνικής Τράπεζας επί της χθεσινής ανακοίνωσης της ΕΚΠΟΙΖΩ σχετικά με την έκδοση της με αριθμό 128/2026 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών η Ένωση Καταναλωτών Ποιότητα Ζωής (ΕΚΠΟΙΖΩ) επισημαίνει τα εξής:

«Η μοναδική συμπεριφορά της Εθνικής Τράπεζας που η ΕΚΠΟΙΖΩ αιτήθηκε με την συγκεκριμένη αντιπροσωπευτική αγωγή της να απαγορευθεί είναι αυτή της επιβολής της μηνιαίας χρέωσης 0,80 ευρώ στους λογαριασμούς καταθέσεων. Το Πολυμελές Πρωτοδικείο, για τους λόγους που εκθέσαμε αναλυτικά στη χθεσινή μας ανακοίνωση, ορίζει στο διατακτικό της απόφασης επί λέξει τα εξής:

«ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ στην εναγόμενη να επιβάλλει μηνιαία χρέωση ύψους 0,80 ευρώ στους πελάτες της – καταναλωτές – δέκτες της αναφερόμενης στο σκεπτικό της παρούσας και πανομοιότυπου περιεχομένου επιστολής της εναγόμενης, οι οποίοι διατηρούσαν σε αυτή μέχρι τις 28-08-2025 συμβάσεις κατάθεσης και ανοίγματος λογαριασμού κατάθεσης «Απλό Ταμιευτήριο» ή «Απλός Τρεχούμενος».

ΚΗΡΥΣΣΕΙ προσωρινά εκτελεστή την απόφαση ως προς την ευθύς ανωτέρω καταψηφιστική της διάταξη.

ΑΠΕΙΛΕΙ σε βάρος της εναγόμενης χρηματική ποινή ύψους τριών χιλιάδων (3.000,00) ευρώ για κάθε παράβαση της ευθύς ανωτέρω καταψηφιστικής διάταξης».

Για να εκτελεστεί η παραπάνω απόφαση απομένει η ολίγων ημερών τυπική διαδικασία της έκδοσης απογράφου και η επίδοση στην τράπεζα, οπότε και κάθε νέα επιβολή της χρέωσης συνιστά παραβίαση που συνεπάγεται κάθε φορά την παραπάνω χρηματική ποινή.

Η Εθνική Τράπεζα παραπληροφορεί όταν ισχυρίζεται ότι μπορεί να συμπληρώσει άμεσα την ενημέρωση των καταναλωτών, για να συνεχίσει τη χρέωση των 0.80 ευρώ. Αφού παραβίασε τις απαιτήσεις διαφάνειας, η πρόβλεψη της χρέωσης είναι άκυρη και ανίσχυρη και, συνεπώς, δεν είναι δεκτική συμπλήρωσης.

Αν επιθυμεί η Εθνική Τράπεζα να επιβάλλει μηνιαία χρέωση 0,80 ευρώ, θα πρέπει να το επιχειρήσει από μηδενική βάση, οπότε και θα κριθεί εκ νέου, και για τις διαδικασίες που θα ακολουθήσει και για το περιεχόμενο της ενημέρωσης που θα συνοδεύει την εισαγωγή της. Ως τότε ας απαντήσει:

Θα επιστρέψει τα χρήματα που παρανόμως εισέπραξε από τους καταναλωτές; Ευχόμαστε στην Εθνική Τράπεζα αυτό που αναφέρει και στο δελτίο τύπου της “να ενεργεί με προσήλωση στις αξίες της”», καταλήγει η ανακοίνωση της ΕΚΠΟΙΖΩ.