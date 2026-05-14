Η-Ελληνικός-Χρυσός-εισάγει-πρώτη-την-ηλεκτροκίνηση-στις-βαριές-μεταφορές-μεταλλευμάτων-στην-Ελλάδα

Το δρομολόγιο Ολυμπιάδα-Στρατώνι μετατρέπεται σε μια σχεδόν αθόρυβη διαδρομή, μηδενικών εκπομπών καυσαερίων ως ένα ακόμη βήμα προς μια βιώσιμη μεταλλευτική δραστηριότητα.

Με σύνθημα «Κινούμαστε ηλεκτρικά, κινούμαστε στο μέλλον», η Ελληνικός Χρυσός προχωρά στην υλοποίηση μιας πρωτοποριακής επένδυσης για τα ελληνικά δεδομένα, εισάγοντας για πρώτη φορά την ηλεκτροκίνηση στις βαριές μεταφορές μεταλλεύματος, σε συνεργασία με κορυφαίους διεθνείς και εγχώριους εταίρους.

Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία εντάσσει στον στόλο της δύο πλήρως ηλεκτρικά φορτηγά βαρέως τύπου Actros e600 Pro Cabin της Mercedes-Benz, σχεδιασμένα για απαιτητικές συνθήκες συνεχούς λειτουργίας. Tα οχήματα εξυπηρετούν τη μεταφορά μεταλλεύματος από το μεταλλείο Ολυμπιάδας προς τον λιμένα της Ελληνικός Χρυσός στο Στρατώνι. Η διαδρομή μετατρέπεται σε ένα σχεδόν αθόρυβο δρομολόγιο μηδενικών άμεσων εκπομπών, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην περαιτέρω μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και στην ελαχιστοποίηση της όχλησης για τις τοπικές κοινότητες που βρίσκονται κατά μήκος της διαδρομής.

Επιπλέον, τα οχήματα διαθέτουν προηγμένα συστήματα λειτουργίας και ασφάλειας, όπως ψηφιακό Pre-Start Check με αλκοολόμετρο, ζύγιση φορτίου εν κινήσει σε πραγματικό χρόνο κ.ά., μειώνοντας τις ανάγκες συντήρησης και ενισχύοντας την οδική ασφάλεια. Η Schmitz Cargobull, επιμελήθηκε το ρυμουλκούμενο τμήμα του φορτηγού με τριαξονική επικαθήμενη ανατροπή, ανοίγοντας «νέους δρόμους», καθώς ήταν o πρώτoς εν Ελλάδι συνδυασμός επικαθήμενου ανατρεπόμενου με όχημα χωρίς θερμικό κινητήρα.

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο στρατηγικό πλαίσιο της Ελληνικός Χρυσός, για τη μείωση του ανθρακικού της αποτυπώματος και την ενσωμάτωση καινοτόμων, βιώσιμων τεχνολογιών σε όλο το φάσμα της δραστηριότητάς της. Παράλληλα, αναδεικνύει τον καθοριστικό ρόλο των μετάλλων και ειδικότερα του χαλκού, στην ανάπτυξη τεχνολογιών που στηρίζουν την ενεργειακή μετάβαση, όπως η ηλεκτροκίνηση, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τα σύγχρονα δίκτυα ηλεκτρικής διασύνδεσης.

Ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Λειτουργιών της Ελληνικός Χρυσός, κ. Μιχάλης Παπασωτηρίου, δήλωσε: «Η ένταξη της ηλεκτροκίνησης στις βαριές μεταφορές μεταλλεύματος αποτελεί ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα, προς μια βιώσιμη μεταλλευτική δραστηριότητα στη χώρα μας. Στην Ελληνικός Χρυσός, επενδύουμε συστηματικά σε τεχνολογίες που μειώνουν το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα, ενισχύουν την ασφάλεια και δημιουργούν άμεση και απτή αξία για τις τοπικές κοινωνίες. Η πρωτοβουλία αυτή αποτυπώνει τη δέσμευσή μας να βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή της ενεργειακής μετάβασης, συνδέοντας τη μεταλλευτική δραστηριότητα που είναι η απαρχή με τις σύγχρονες τεχνολογίες που είναι το τελικό προϊόν, αναδεικνύοντας τον κρίσιμο ρόλο των ορυκτών πρώτων υλών και δη των μετάλλων, στην οικοδόμηση ενός βιώσιμου μέλλοντος».