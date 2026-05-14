Η μυστική ατζέντα της συνάντησης Κίνας – ΗΠΑ

Στη Μεγάλη Αίθουσα του Λαού, δύο ηγέτες υποκρίνονται ότι μιλούν για εμπόριο. Στην πραγματικότητα, διαπραγματεύονται την έξοδο από έναν πόλεμο, το μέλλον της Ταϊβάν και ένα νέο γεωοικονομικό συμβόλαιο που θα ορίσει την επόμενη πενταετία.

Η σκηνογραφία μιας συνάντησης που «τυχαία» καθυστέρησε

Πέκινο, 14 Μαΐου 2026, δέκα το πρωί τοπική ώρα. Ο Ντόναλντ Τραμπ κατεβαίνει από το Air Force One, παραλαμβάνεται από τον αντιπρόεδρο Χαν Ζενγκ, και λίγο αργότερα διασχίζει το κόκκινο χαλί της Μεγάλης Αίθουσας του Λαού, όπου τον υποδέχεται ο Σι Τζινπίνγκ. Είναι η πρώτη επίσκεψη Αμερικανού προέδρου σε κινεζικό έδαφος μετά από σχεδόν εννέα χρόνια — από τότε που ο ίδιος ο Τραμπ είχε φιλοξενηθεί στο «state visit-plus» του 2017, με ιδιωτικό δείπνο στην Απαγορευμένη Πόλη, παρέλαση στην Τιενανμέν και ανακοίνωση επιχειρηματικών συμφωνιών 250 δισ. δολαρίων.

Η εικόνα του 2026 είναι πολύ πιο λιτή — και αυτή η λιτότητα είναι το πρώτο μήνυμα. Το Πεκίνο επέλεξε να μην επαναλάβει τις λαμπερές τελετουργίες του 2017· προσφέρει μια θερμή υποδοχή χωρίς υπερβολή, χωρίς παρέλαση, χωρίς μεγαλειώδεις ανακοινώσεις. Η σύνοδος είχε προγραμματιστεί αρχικά για την πρώτη εβδομάδα του Απριλίου, αλλά αναβλήθηκε λόγω του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν, που ξέσπασε στις 28 Φεβρουαρίου. Η αναβολή δεν ήταν διοικητική ανάγκη: ήταν στρατηγική επιλογή. Ο Σι ήθελε να δει πώς εξελίσσεται η αμερικανική στρατιωτική περιπέτεια στη Μέση Ανατολή πριν καθίσει απέναντι στον Τραμπ.

Δυόμισι μήνες μετά την έναρξη της Operation Epic Fury, με το Στενό του Ορμούζ ουσιαστικά κλειστό, το πετρέλαιο πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι και τους αμερικανικούς δείκτες αποδοχής στα χαμηλότερα επίπεδα της δεύτερης θητείας Τραμπ, η ασυμμετρία της στιγμής είναι ορατή στις φωτογραφίες πριν ακόμη ακουστεί η πρώτη λέξη. Ο ηγέτης που χρειάζεται περισσότερο τη συμφωνία είναι εκείνος που πέταξε στο Πεκίνο. Ο ηγέτης που χειρίζεται την υποδοχή στα μέτρα του είναι εκείνος που υποδέχεται.

Η επίσημη ατζέντα — και τι κρύβει η αχλύς της

Οι ανακοινώσεις των δύο πρωτευουσών αναφέρουν με προσοχή ότι η συνάντηση καλύπτει «εμπόριο, δασμούς, σπάνιες γαίες, ασφάλεια, Ταϊβάν, Ιράν, τεχνητή νοημοσύνη». Πρόκειται για μια εξαντλητική λίστα που, κατά παράδοξο τρόπο, λέει πολύ λίγα. Σύμφωνα με την ανάλυση του Chatham House, ο κατάλογος των συγκεκριμένων παραδοτέων που έχει η Ουάσιγκτον είναι «βραχύς»: ροή σπάνιων γαιών, διμερές εμπορικό συμβούλιο για μη ευαίσθητους κλάδους, αγορές κινεζικών εταιρειών σε σόγια, αεροσκάφη Boeing και ενέργεια. Η απόσταση ανάμεσα σε αυτή τη βραχεία λίστα και το βάθος των στρατηγικών διαφωνιών, σημειώνει το ινστιτούτο, «αποκαλύπτει μια κοινή προτίμηση για διαχείριση, παρά για επίλυση, του ανταγωνισμού».

Με άλλα λόγια, η επίσημη ατζέντα είναι κουρτίνα. Από κάτω, εκτυλίσσονται τρεις παράλληλες ατζέντες: μία της Ουάσιγκτον, μία του Πεκίνου, και μία τρίτη — η σιωπηλή ατζέντα της τεχνολογίας — που οι CEO στην αμερικανική αντιπροσωπεία μοιάζουν να θέλουν περισσότερο από τους ίδιους τους πολιτικούς.

Η αληθινή αμερικανική ατζέντα ονομάζεται Ορμούζ

Ο Τραμπ δηλώνει δημόσια ότι το Ιράν είναι «υπό έλεγχο» και ότι δεν χρειάζεται κινεζική βοήθεια: «Έχουμε πολλά πράγματα να συζητήσουμε. Δεν θα έλεγα ότι το Ιράν είναι ένα από αυτά», είπε στους δημοσιογράφους πριν επιβιβαστεί στο Air Force One. Η διπλωματική πραγματικότητα είναι το αντίθετο. Λίγες μέρες πριν τη σύνοδο, ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ κάλεσε δημόσια την Κίνα να «συμμετάσχει» στη διεθνή προσπάθεια επανεκκίνησης του Στενού. Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγκτσί επισκέφθηκε το Πεκίνο την προηγούμενη εβδομάδα — η πρώτη φορά που η κινεζική διπλωματία υποδέχεται τον Ιρανό ομόλογο από την έναρξη του πολέμου. Το κανάλι επικοινωνίας προς την Τεχεράνη περνά πλέον από το Πεκίνο, και ο Λευκός Οίκος το γνωρίζει.

Τα νούμερα εξηγούν τον κατεπείγοντα χαρακτήρα. Το πετρέλαιο πάνω από τα 100 δολάρια ανά βαρέλι έχει τινάξει τις τιμές της βενζίνης στις αμερικανικές αντλίες, τροφοδοτώντας τον πληθωρισμό και διαβρώνοντας την υποστήριξη που ο Τραμπ λαμβάνει από τους ίδιους τους ψηφοφόρους του. Ο πόλεμος έχει ξεπεράσει το αρχικό εξάμηνο που είχε υποσχεθεί η κυβέρνηση. Σύμβουλοί του περιγράφουν την υπάρχουσα εκεχειρία ως «σε εντατική». Σημαντικά τμήματα του δασμολογικού καθεστώτος Τραμπ έχουν ακυρωθεί στα αμερικανικά δικαστήρια. Οι δείκτες αποδοχής είναι στα χαμηλότερα επίπεδα της δεύτερης θητείας. Με δύο λόγια, ο πρόεδρος χρειάζεται μια «νίκη» που να μπορεί να ανακοινώσει την επόμενη εβδομάδα στο Truth Social.

Η Κίνα είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος και ο κορυφαίος αγοραστής πετρελαίου του Ιράν — αγοράζει πάνω από το 80% των ιρανικών εξαγωγών αργού. Έχει μοχλούς που η Ουάσιγκτον δεν διαθέτει. Όπως σημειώνει αναλυτής στην Al Jazeera, η Ουάσιγκτον χρειάζεται κινεζική στήριξη για να ανοίξει ο Ορμούζ. Το Πεκίνο επίσης τον χρειάζεται ανοιχτό, για τους δικούς του ενεργειακούς λόγους. Όμως, παράλληλα, διαθέτει κάτι που η Ουάσιγκτον δεν θα ήθελε ποτέ να ομολογήσει: μοχλό πάνω στην Ταϊβάν.

«Κάθε μέρα που ο Ορμούζ παραμένει κλειστός, η μακροπρόθεσμη θέση της Κίνας ισχυροποιείται.» — Council on Foreign Relations, Μάιος 2026

Η αληθινή κινεζική ατζέντα ονομάζεται Ταϊβάν

Η απάντηση δόθηκε από τον ίδιο τον Σι μέσα στα πρώτα λεπτά της συνάντησης. Σύμφωνα με την επίσημη μετάφραση που μετέδωσε η κρατική CCTV, ο Κινέζος πρόεδρος δήλωσε ότι η Ταϊβάν είναι το «πιο σημαντικό ζήτημα» στις σχέσεις Ουάσιγκτον-Πεκίνου και ότι, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, η σχέση θα οδηγηθεί σε «επικίνδυνο» έδαφος. Λίγες ώρες αργότερα, σε ανάρτηση της εκπροσώπου του ΥΠΕΞ Μάο Νινγκ, η προειδοποίηση έγινε ακόμη πιο ωμή: η εσφαλμένη διαχείριση μπορεί να οδηγήσει σε «συγκρούσεις, ακόμη και ένοπλες ρήξεις», θέτοντας «ολόκληρη τη σχέση σε μεγάλο κίνδυνο».

Η σκηνοθεσία είχε προετοιμαστεί. Στις 13 Μαΐου, η Κινεζική Πρεσβεία στις ΗΠΑ ανήρτησε στο Χ τις «τέσσερις κόκκινες γραμμές» που, όπως αναφέρει, «δεν πρέπει να αμφισβητηθούν»: το ζήτημα της Ταϊβάν, τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι πολιτικές διαδρομές και το δικαίωμα ανάπτυξης. Η σειρά δεν είναι τυχαία — η Ταϊβάν είναι πρώτη γιατί είναι η μοναδική που το Πεκίνο πιστεύει ότι μπορεί να αλλάξει στη συνάντηση.

Ο Τραμπ είχε ήδη ανοίξει τη συζήτηση πριν αφήσει την Ουάσιγκτον. Σε δηλώσεις του τη Δευτέρα είπε ότι θα συζητούσε με τον Σι το πακέτο όπλων αξίας 11 δισ. δολαρίων που είχε εγκριθεί τον Δεκέμβριο για την Ταϊπέι, καθώς και ένα συμπληρωματικό πακέτο 14 δισ. δολαρίων που έχει εγκρίνει το Κογκρέσο αλλά δεν έχει ακόμη παραδώσει η κυβέρνηση. «Ο πρόεδρος Σι θα προτιμούσε να μην το κάνουμε, και θα έχω αυτή τη συζήτηση», παραδέχτηκε. Η δήλωση είναι ρήξη με τις Έξι Διασφαλίσεις — το θεμέλιο της αμερικανικής πολιτικής για την Ταϊβάν εδώ και δεκαετίες — που εξειδικεύουν, μεταξύ άλλων, ότι η Ουάσιγκτον δεν συμβουλεύεται το Πεκίνο για τις πωλήσεις όπλων στην Ταϊπέι.

Πρώην ανώτερος αξιωματούχος του State Department είπε στο CNN ότι ο Σι ενδέχεται να επιδιώξει μια συμβολική παραχώρηση: «Θα μπορούσε να είναι κάτι όπως κριτική απέναντι στην Ταϊβάν, ή στον πρόεδρό της, ή σιωπηρή συμφωνία να μην προχωρήσει το επόμενο μεγάλο πακέτο όπλων». Το Heritage Foundation, σε ανάλυσή του δύο μέρες πριν τη συνάντηση, εντόπισε τη μεγαλύτερη πιθανή «μη ομολογήσιμη» παραχώρηση: μια λεκτική μετατόπιση της αμερικανικής στάσης από «δεν υποστηρίζουμε» την ανεξαρτησία της Ταϊβάν, σε «αντιτιθέμεθα» στην ανεξαρτησία της Ταϊβάν. Πρόκειται για μια διαφορά μιας λέξης — και ολόκληρης διπλωματικής εποχής.

Η Ταϊπέι παρακολουθεί αγωνιωδώς. Την περασμένη εβδομάδα, οι νομοθέτες της ενέκριναν ειδικό αμυντικό προϋπολογισμό 25 δισ. δολαρίων — σαφώς λιγότερα από τα 40 δισ. που είχαν ζητηθεί από τους ίδιους τους Αμερικανούς. Ο υπουργός Εξωτερικών Λιν Τσιά-λουνγκ δήλωσε στους νομοθέτες ότι η Ταϊπέι «προετοιμάζεται για εκπλήξεις».

ΤΑ ΝΟΥΜΕΡΑ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ 100+ $ ανά βαρέλι η τιμή του πετρελαίου λόγω του κλεισίματος του Ορμούζ 80% το μερίδιο των ιρανικών εξαγωγών αργού που αγοράζει η Κίνα 25 δισ. $ ο νέος αμυντικός προϋπολογισμός της Ταϊβάν — έναντι 40 δισ. που ζητούσαν οι ΗΠΑ 11 + 14 δισ. $ τα δύο εκκρεμή πακέτα όπλων προς την Ταϊπέι 85% η κυριαρχία της Κίνας στην παγκόσμια επεξεργασία σπάνιων γαιών 3,5–4 δισ. $ τα ετήσια έσοδα Nvidia που θα ξεκλείδωνε ένα πλαίσιο H200

Η σιωπηλή ατζέντα της τεχνολογίας: από τον Μασκ στον Χουάνγκ

Πίσω από τις δύο γεωπολιτικές ατζέντες, υπάρχει μια τρίτη — εξίσου σημαντική και, πιθανώς, η πιο αποδοτική σε άμεσα αποτελέσματα. Είναι η ατζέντα της τεχνολογίας, και η σύνθεση της αμερικανικής αντιπροσωπείας το επιβεβαιώνει με τρόπο πέρα από κάθε αμφιβολία. Στο Air Force One με τον Τραμπ ταξίδεψαν περισσότεροι από δώδεκα Αμερικανοί CEO: Έλον Μασκ της Tesla, Τιμ Κουκ της Apple, Λάρι Φινκ της BlackRock, Κέλι Όρτμπεργκ της Boeing και — προστιθέμενος την τελευταία στιγμή — Τζένσεν Χουάνγκ της Nvidia, που πέταξε στην Αλάσκα για να επιβιβαστεί στο προεδρικό αεροσκάφος. Η σύνθεση χαρτογραφεί επακριβώς την εμπορική ατζέντα: ημιαγωγοί, αεροσκάφη, χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, αγροτικά προϊόντα, ενέργεια. Είναι ο πρώτος Αμερικανός πρόεδρος που μεταβαίνει στο Πεκίνο με τη Silicon Valley στην αποσκευή του.

Στο επίκεντρο της τεχνολογικής διαπραγμάτευσης βρίσκεται η μοίρα των τσιπ H200 της Nvidia στην κινεζική αγορά. Η αμερικανική κυβέρνηση είχε απαγορεύσει το λιγότερο προηγμένο H20 τον Απρίλιο του 2025, στοιχίζοντας στη Nvidia 5,5 δισ. δολάρια σε αχρησιμοποίητο απόθεμα· έκανε στροφή 180 μοιρών τον Ιούλιο και τον Δεκέμβριο αδειοδότησε το H200 για εξαγωγή. Όμως, παράδοξα, το Πεκίνο αρνείται να επιτρέψει στις κινεζικές εταιρείες να αγοράσουν: ο υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λάτνικ δήλωσε τον Απρίλιο του 2026 ότι καμία αποστολή δεν έχει πραγματοποιηθεί επειδή η κινεζική κυβέρνηση κρατά κλειστή την πύλη. Με άλλα λόγια, ο έλεγχος εξαγωγών έχει πλέον δύο πύλες — μία στην Ουάσιγκτον και μία στο Πεκίνο.

Η ίδια η αμερικανική εξαγωγική πολιτική παραμένει σχιζοφρενική: το H200 έχει εγκριθεί, αλλά τα νεότερα Blackwell (B100, B200, B300) παραμένουν αυστηρά απαγορευμένα. Πρόσφατες αναλύσεις προβλέπουν ότι η συμφωνία θα διατυπώσει ένα τυπικό πλαίσιο «προ-εγκεκριμένης αγοράς» για εμπορική έρευνα στην τεχνητή νοημοσύνη, χωρίς να ανατρέψει την απαγόρευση των πιο σύγχρονων τσιπ. Στη Wall Street, οι μετοχές της Nvidia έχουν ήδη ενσωματώσει σενάριο μηδενικής ανάκαμψης από την Κίνα: ένα τυπικό πλαίσιο αδειοδότησης θα ξεκλείδωνε 3,5 με 4 δισ. δολάρια ετησίως.

Όμως, υπάρχει και η αντίθετη πλευρά. Αναλυτές του γερμανικού ινστιτούτου MERICS τονίζουν ότι η Κίνα έχει ήδη ποντάρει σε εγχώρια εναλλακτικά τσιπ — Huawei, Cambricon, Alibaba T-Head — και ότι το Πεκίνο μπορεί να μην έχει πλέον στρατηγικό συμφέρον να ξανανοίξει την αγορά του σε μαζικές αμερικανικές εισαγωγές. Η ίδια λογική αφορά την τεχνητή νοημοσύνη γενικότερα: σύμφωνα με την Ετήσια Έκθεση του Stanford Institute for Human-Centered AI, οι ΗΠΑ προηγούνται σε κεφάλαια, υποδομές και τσιπ, αλλά η Κίνα προηγείται σε πατέντες, επιστημονικές δημοσιεύσεις και φυσική (ενσώματη) ρομποτική. Η ισορροπία ισχύος στον αυτοματισμό μετατοπίζεται γρηγορότερα από όσο η Ουάσιγκτον είχε προβλέψει.

Σπάνιες γαίες: ο τρίτος πόλος του παζαριού

Η Κίνα ελέγχει το 85% της παγκόσμιας επεξεργασίας σπάνιων γαιών και πάνω από 90% της παραγωγής μαγνητών. Αυτή η σχεδόν μονοπωλιακή θέση μετατράπηκε σε όπλο τον Απρίλιο του 2025, όταν το Πεκίνο επέβαλε εξαγωγικούς περιορισμούς σε αντίποινα για τους δασμούς Τραμπ. Ακολούθησε εκεχειρία τον Οκτώβριο του 2025, όταν στη συνάντηση του Πουσάν η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε ότι το Πεκίνο είχε συμφωνήσει να «εξαλείψει» τους περιορισμούς σε αντάλλαγμα για μείωση των αμερικανικών δασμών από 145% σε 30%. Αυτή η εκεχειρία λήγει το φθινόπωρο. Η συνάντηση της 14ης Μαΐου είναι το πρώτο μεγάλο τεστ για το αν θα ανανεωθεί.

Οι αναλυτές του Council on Foreign Relations προβλέπουν «επαναλειτουργία των εξαγωγών σπάνιων γαιών» ως το πιθανότερο περιορισμένο παραδοτέο της συνόδου: επιστροφή σε επίπεδα προ-Απριλίου 2025, σε αντάλλαγμα παραχωρήσεων σε δασμούς ή τεχνολογικούς ελέγχους. Όμως, σύμφωνα με το Chatham House, το Πεκίνο δεν έχει καμία διάθεση να εγκαταλείψει οριστικά το σύστημα αδειοδότησης που του δίνει αυτόν τον μοχλό. Κάθε συμφωνία θα είναι ελεγχόμενη ανάπαυλα, όχι δομική λύση. Όπως σημειώνει ο Rush Doshi του CFR, ο Σι ήδη έχει αποδείξει ότι, όταν απειλεί να κλείσει τις βαλβίδες των σπάνιων γαιών, ο Τραμπ υποχωρεί αντί να κλιμακώσει.

Η Παγίδα του Θουκυδίδη και η σκιά του Πούτιν

Η πιο αξιοσημείωτη φράση των πρώτων λεπτών της συνάντησης ήρθε από τον Σι. Ο Κινέζος πρόεδρος ρώτησε αν ΗΠΑ και Κίνα μπορούν «να αποφύγουν την Παγίδα του Θουκυδίδη» — την ιστορική παρατήρηση του καθηγητή Γκράχαμ Άλισον του Χάρβαρντ, ότι όταν μια αναδυόμενη δύναμη απειλεί να εκτοπίσει μια κυρίαρχη, ο πόλεμος είναι το πιθανότερο αποτέλεσμα. Σε δηλώσεις του στο CNBC, ο ίδιος ο Άλισον προέβλεψε ότι η εκεχειρία του Πουσάν θα μετατραπεί σε επίσημη συμφωνία. Όμως, η αναφορά στον Θουκυδίδη από τα χείλη του Σι δεν είναι παραίτηση — είναι προειδοποίηση. Ο ηγέτης της αναδυόμενης δύναμης πληροφορεί τον ηγέτη της κυρίαρχης ότι η ευθύνη για την αποφυγή του πολέμου ανήκει πλέον σε εκείνον.

Η συμβολική σκιά πίσω από τη σύνοδο είναι ο Βλαντίμιρ Πούτιν, που αναμένεται να επισκεφθεί το Πεκίνο λίγες μέρες μετά την αναχώρηση του Τραμπ. Στο γραφείο του Σι, οι δύο επισκέψεις δεν είναι ασύνδετες — είναι μια χορογραφημένη παρουσίαση της κινεζικής αυτονομίας. Το Πεκίνο δηλώνει στον κόσμο ότι φιλοξενεί ταυτόχρονα τον Αμερικανό και τον Ρώσο πρόεδρο, χωρίς να συμμετέχει στη δίνη μεταξύ τους — αντλώντας μοχλούς και από τους δύο.

«Όταν ο Σι απειλεί να κλείσει τις σπάνιες γαίες, ο Τραμπ διπλώνει αντί να κλιμακώσει αξιόπιστα.» — Rush Doshi, Council on Foreign Relations

Τι παίζεται για τον υπόλοιπο κόσμο

Η ανάλυση του CFR δεν αφήνει περιθώρια αμφιβολίας: στη σύνοδο Τραμπ-Σι, η Κίνα έχει το πάνω χέρι. Ο πόλεμος στο Ιράν, σύμφωνα με τους εμπειρογνώμονες του ινστιτούτου, έχει «ενισχύσει τις παγκόσμιες προοπτικές του ηλεκτροκράτους» αμέτρητα. Οι κινεζικές εξαγωγές ενεργειακών προϊόντων — από φωτοβολταϊκά πάνελ μέχρι μπαταρίες και ηλεκτρικά αυτοκίνητα — εκτοξεύονται, καθώς ολοένα και περισσότερες χώρες προτιμούν την εξάρτηση από κινεζικό εξοπλισμό ηλεκτρικής υποδομής έναντι της εξάρτησης από αμερικανικά, μεσανατολικά ή ρωσικά καύσιμα. Κάθε μέρα που ο Ορμούζ παραμένει κλειστός, η μακροπρόθεσμη θέση του Πεκίνου ισχυροποιείται.

Για την Ευρώπη, η σύνοδος είναι στιγμή αγωνιώδους παρακολούθησης από το περιθώριο. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες βλέπουν τις ΗΠΑ να διαπραγματεύονται διμερώς με την Κίνα ζητήματα που έχουν άμεσο αντίκτυπο στις δικές τους εμπορικές, ενεργειακές και τεχνολογικές πολιτικές — χωρίς να συμμετέχουν στο τραπέζι. Αν η ιδέα του G2 (Group of Two), που έχει επανέλθει στη διεθνή αρθρογραφία, μετατραπεί σε λειτουργικό μοντέλο διακυβέρνησης, η Ευρώπη θα κληθεί να επιλέξει: ευθυγράμμιση, ή αληθινή στρατηγική αυτονομία. Μια επιλογή που, όπως δείξαμε σε προηγούμενα κείμενα, η ήπειρος δεν έχει ακόμη πάρει.

Για τη Νοτιοανατολική Ασία, για τη Μέση Ανατολή, για τη Λατινική Αμερική, ο Τραμπ και ο Σι αποφασίζουν μεταξύ τους τους όρους που θα διέπουν το παγκόσμιο εμπόριο της επόμενης πενταετίας. Πρόκειται για ρητή επιστροφή σε ένα μοντέλο διεθνών σχέσεων όπου οι μεγάλες δυνάμεις διαπραγματεύονται κεκλεισμένων των θυρών, ενώ οι υπόλοιπες χώρες είτε επικυρώνουν εκ των υστέρων, είτε υφίστανται τις συνέπειες.

Η μυστική ατζέντα, συμπερασματικά: η διαχείριση μιας αμοιβαίας αδυναμίας

Η μυστική ατζέντα της συνάντησης δεν είναι κάτι κρυφό — είναι κάτι μη ομολογήσιμο. Η Ουάσιγκτον δεν μπορεί να παραδεχθεί δημόσια ότι χρειάζεται κινεζική παρέμβαση στο Ιράν. Το Πεκίνο δεν μπορεί να ζητήσει δημόσια αναγνώριση των κόκκινων γραμμών του στην Ταϊβάν. Οι Αμερικανοί CEO δεν μπορούν να παραδεχθούν δημόσια ότι παρακαλούν για πρόσβαση σε μια αγορά που η ίδια η κυβέρνησή τους περιόρισε για λόγους εθνικής ασφάλειας. Και οι δύο ηγέτες δεν μπορούν να ομολογήσουν ότι κανείς δεν έχει στρατηγική νίκης — αλλά και οι δύο χρειάζονται μια εκεχειρία.

Αυτό που εκτυλίσσεται στη Μεγάλη Αίθουσα του Λαού είναι η διαχείριση μιας αμοιβαίας αδυναμίας. Η Αμερική του 2026 εμπλέκεται σε πολλαπλά μέτωπα, με δικαστήρια που μπλοκάρουν τους δασμούς της και τιμές καυσίμων που υπονομεύουν την προεδρία. Η Κίνα του 2026 αντιμετωπίζει την υψηλότερη ανεργία των νέων εδώ και δεκαετίες, αδύναμη ζήτηση και τη χειρότερη κρίση ακινήτων από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση. Η μυστική ατζέντα είναι, στην ουσία, η αναζήτηση μιας πενταετίας ησυχίας — χωρίς πραγματική λύση, αλλά χωρίς πλήρη ρήξη.

Το ερώτημα είναι αν τόσο ασύμμετρες ατζέντες μπορούν να συναντηθούν στο ίδιο τραπέζι χωρίς ο ένας από τους δύο να αναγκαστεί να υποχωρήσει αργότερα, με πολύ υψηλότερο κόστος. Στο Πεκίνο σήμερα, η απάντηση δεν είναι ναι ή όχι — είναι «ίσως, για ένα διάστημα». Και αυτό το «ίσως» είναι, ίσως, ο πιο ακριβής ορισμός της παγκόσμιας τάξης του 2026.