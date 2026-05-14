Η Google στέλνει τα data centers στο διάστημα – Σε συζητήσεις με SpaceX

Σε συζητήσεις με την SpaceX και άλλες εταιρείες βρίσκεται η Google, στο πλαίσιο της επιδίωξής της να δημιουργήσει data centers σε τροχιά γύρω από τη Γη. Σύμφωνα με το Reuters, η εταιρεία προωθεί την ιδέα των διαστημικών data centers μέσω του Project Suncatcher, μιας ερευνητικής προσπάθειας που στοχεύει στη δημιουργία ενός δικτύου ηλιακά τροφοδοτούμενων δορυφόρων εξοπλισμένων με Tensor Processing Units ώστε να σχηματιστεί ένα διαστημικό υπολογιστικό νέφος τεχνητής νοημοσύνης.

Η Google σχεδιάζει την πρώτη δοκιμαστική εκτόξευση σε συνεργασία με την εταιρεία Planet Labs περίπου το 2027.

Οι συζητήσεις Google – SpaceX σηματοδοτούν τη δεύτερη φορά που ο Έλον Μασκ συνεργάζεται με μία ανταγωνίστρια εταιρεία στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, εν όψει και της πολυαναμενόμενης IPO της δεύτερης. Υπενθυμίζεται πως ο Μασκ είχε συμβάλει στη δημιουργία της OpenAI το 2015 για να εμποδίσει τις φιλοδοξίες της Google στην τεχνητή νοημοσύνη, ωστόσο στη συνέχεια αποχώρησε έπειτα από διαφωνίες με τον συνιδρυτή της, Λάρι Πέιτζ, σχετικά με την ασφάλεια της AI. Σήμερα, SpaceX και Google φαίνεται να κινούνται προς τον ίδιο στόχο επιδιώκοντας να δημιουργήσουν κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης στο διάστημα.

Η ανάπτυξη διαστημικών data centers θεωρείται ένας από τους βασικούς λόγους πίσω από τα σχέδια της SpaceX για δημόσια εγγραφή στο χρηματιστήριο, καθώς το εγχείρημα απαιτεί τεράστιες επενδύσεις και αντιμετωπίζει μεγάλες τεχνολογικές προκλήσεις.

Την προηγούμενη εβδομάδα, η Anthropic συμφώνησε να χρησιμοποιήσει όλη την υπολογιστική ισχύ της εγκατάστασης Colossus 1 της SpaceX στο Μέμφις και εξέφρασε ενδιαφέρον να συνεργαστεί με την εταιρεία για την ανάπτυξη διαστημικών data centers ισχύος πολλών γιγαβάτ.