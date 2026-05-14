Η-premia-properties-δυναμώνει-το-αποτύπωμά-της

Η Premia Properties (ΠΡΕΜΙΑ) συνεχίζει να ανεβαίνει διαδοχικά τα σκαλοπάτια ανάπτυξης, με το πρώτο τρίμηνο του 2026 να δίνει αρκετές απαντήσεις στο που βαδίζει η εταιρεία στους επόμενους μήνες. Το πιο ισχυρό σημείο δεν βρίσκεται μόνο στην αύξηση των οικονομικών επιδόσεων, αλλά στο γεγονός ότι η εταιρεία ανεβάζει την αξία των ακινήτων της και ταυτόχρονα διατηρεί υψηλές και τις αποδόσεις εισοδήματος.

Χαρακτηριστικό είναι ότι τα μεν συνολικά έσοδα ενισχύθηκαν κατά 35% φτάνοντας τα €11,1 εκατ., ενώ το Adjusted EBITDA εκτοξεύθηκε κατά 49% στα €7,3 εκατ. από €4,9 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα έχει η άνοδος κατά 72% στα προσαρμοσμένα προ φόρων κέρδη, εξέλιξη που φανερώνει ότι η λειτουργική παραγωγή κερδοφορίας αποκτά πλέον μεγαλύτερη βαρύτητα στα αποτελέσματα.

Το χαρτοφυλάκιο έφτασε τα 74 ακίνητα και τα 562 χιλιάδες τ.μ., με συνολική αξία επενδύσεων €706,5 εκατ., ενώ η μικτή απόδοση των income producing assets κινείται στο ιδιαίτερα υψηλό 7,1%. Για όσους γνωρίζουν την αγορά ακινήτων, αυτός ο συνδυασμός υψηλού yield και μεγάλης διάρκειας μισθώσεων αποκτά ξεχωριστή αξία. Η μέση σταθμισμένη διάρκεια μισθώσεων (WAULT) διαμορφώνεται πλέον στα 10 έτη, κάτι που μεταφράζεται σε ισχυρή ορατότητα μελλοντικών ταμειακών ροών.

Η αγορά συνεχίζει πάντως να αποτιμά τη μετοχή πολύ χαμηλότερα από την εσωτερική λογιστική αξία της εταιρείας. Με NAV στα €2,23 ανά μετοχή και το ταμπλό γύρω από τα €1,36, η κεφαλαιοποίηση κινείται κοντά στα €174,3 εκατ., επίπεδο που ενσωματώνει discount σχεδόν 40% απέναντι στην καθαρή αξία ενεργητικού. Για μια εταιρεία με χαρτοφυλάκιο άνω των €700 εκατ., πολυετείς μισθώσεις και συνεχιζόμενη επενδυτική δραστηριότητα, η αγορά παρακολουθεί πλέον με μεγαλύτερη προσοχή τον ρυθμό με τον οποίο ενισχύονται τα λειτουργικά έσοδα και η καθαρή αξία του χαρτοφυλακίου της.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά και η συμφωνία για το νέο ΚΕΦΟΔΕ Θεσσαλονίκης στην Καλαμαριά. Η Premia εξασφάλισε μίσθωση 12 ετών με δημόσιο μισθωτή και μηνιαίο μίσθωμα €56.300 για ακίνητο 3.838 τ.μ. Τέτοιες μακροχρόνιες κρατικές μισθώσεις ανεβάζουν συνήθως την αξία ενός ακινήτου, γιατί προσφέρουν σταθερά έσοδα για πολλά χρόνια και μειώνουν σημαντικά το ρίσκο του επενδυτή. Στην αγορά επαγγελματικών ακινήτων, κρατικές ροές αυτού του χαρακτήρα λειτουργούν σαν asset quality upgrade για ολόκληρο το χαρτοφυλάκιο.

Με βάση τις αποδόσεις που χρησιμοποιούνται σήμερα σε ακίνητα με δημόσιο μισθωτή, η εμπορική αξία του συγκεκριμένου asset μπορεί να ενισχυθεί αισθητά τα επόμενα τρίμηνα, με εκτιμήσεις που τοποθετούν την επιπλέον υπεραξία ακόμη και προς τα €8-10 εκατ. Η αγορά συνήθως χρειάζεται χρόνο μέχρι να “γράψει” τέτοιες συμφωνίες στις αποτιμήσεις.

Παράλληλα, η Premia συνεχίζει να επεκτείνεται στις φοιτητικές κατοικίες και στα ξενοδοχεία, ενώ προχώρησε ήδη στην έκδοση 7ετούς ομολόγου €150 εκατ., κίνηση που ισχυροποιεί τη χρηματοδοτική της βάση για τα επόμενα βήματα ανάπτυξης.

Η Premia ανεβάζει τα λειτουργικά της μεγέθη, αυξάνει την αξία του χαρτοφυλακίου της και “κλειδώνει” πολυετείς ταμειακές ροές, την ώρα που το ταμπλό συνεχίζει να τη διαπραγματεύεται αισθητά κάτω από την καθαρή αξία των ακινήτων της.

Στο διεβδομαδιαίο chart τιμών η μετοχή θέλει να “πατήσει” πάνω στη ζώνη των €1,37 με €1,32 ώστε να κινηθεί προς την περιοχή των €1,43 με €1,50.

May 14, 2026