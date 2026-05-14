Η-trade-estates-ανεβάζει-ρυθμό

Το πρώτο τρίμηνο στη Trade Estates (ΤΡΕΣΤΑΤΕΣ) έφερε άνοδο σε έσοδα, λειτουργική κερδοφορία και καθαρά κέρδη, ενώ τα εμπορικά πάρκα της εταιρείας συνέχισαν να γεμίζουν κόσμο και τζίρους με ταχύτητα που αρχίζει να αποκτά ξεχωριστή αξία για την αγορά.

Τα συνολικά έσοδα ενισχύθηκαν κατά 8,8% και έφτασαν τα €13,3 εκατ. από €12,2 εκατ., ενώ τα έσοδα από μισθώματα κατέγραψαν άνοδο 7%, στα €10,5 εκατ. από €9,8 εκατ. ένα χρόνο πριν. Παράλληλα, τα προσαρμοσμένα EBITDA ανέβηκαν κατά 4,4% στα €8,2 εκατ., με την τελική γραμμή των καθαρών κερδών να κινείται ακόμη πιο δυναμικά, καθώς τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 19% και διαμορφώθηκαν στα €4,9 εκατ.

Ακόμα μεγαλύτερη βαρύτητα έχει η πορεία των FFO. Εκεί μετριέται ουσιαστικά η επαναλαμβανόμενη παραγωγή λειτουργικού χρήματος μιας ΑΕΕΑΠ. Η Trade Estates ανέβασε τα Funds From Operations κατά 14,9%, στα €5,3 εκατ. από €4,6 εκατ., εξέλιξη που ενισχύει τη δυνατότητα για υψηλότερες διανομές και νέα επενδυτικά ανοίγματα τα επόμενα χρόνια.

Το χαρτοφυλάκιο συνέχισε επίσης να ανεβάζει αξία. Η μεικτή εύλογη αξία ακινήτων έφτασε τα €603 εκατ. με άνοδο 0,2%, ενώ το NAV κινήθηκε στα €347 εκατ. ή €2,87 ανά μετοχή (με τη μετοχή κοντά στα €2,025 στο ταμπλό), καταγράφοντας αύξηση 2,1% σε σχέση με το τέλος του 2025.

Για όσους διαβάζουν πιο προσεκτικά τους ισολογισμούς, ένα από τα πιο ουσιαστικά σημεία βρίσκεται στη χρηματοοικονομική ισορροπία. Ο δείκτης Loan To Value (EPRA LTV) παρέμεινε κοντά στο 43,6%, επίπεδο που κρατά την εταιρεία σε ελεγχόμενη ζώνη δανεισμού παρά τη συνεχιζόμενη επέκταση του χαρτοφυλακίου της.

Το λειτουργικό momentum πέρασε και στο μέτωπο της κατανάλωσης. Οι επισκέψεις στα εμπορικά πάρκα αυξήθηκαν κατά 7,7%, ενώ οι συνολικές πωλήσεις των καταστημάτων κατέγραψαν άνοδο 9,5%, με τις πωλήσεις σε ίδια σημεία να κινούνται υψηλότερα κατά 4,6%. Οι αριθμοί αυτοί έχουν ιδιαίτερη σημασία γιατί αποτυπώνουν ότι τα εμπορικά ακίνητα της Trade Estates συνεχίζουν να τραβούν αγοραστική κίνηση και καταναλωτική δαπάνη σε μια αγορά που γίνεται ολοένα πιο απαιτητική για το retail real estate.

Η αγορά μέχρι τώρα έχει σταθεί περισσότερο στην τρέχουσα αποτίμηση του ταμπλό και λιγότερο τον ρυθμό με τον οποίο μεγαλώνει η εσωτερική αξία του χαρτοφυλακίου. Όμως όταν μια ΑΕΕΑΠ περνά στο ίδιο τρίμηνο άνοδο σε NAV, FFO, μισθώματα, καθαρά κέρδη και εμπορική δραστηριότητα, τότε αρχίζει να αλλάζει σταδιακά και ο τρόπος με τον οποίο την κοστολογούν τα επενδυτικά χαρτοφυλάκια.

Από διαγραμματικής άποψης η μετοχή δοκιμάζει την περιοχή αντίστασης των €2,10. Επιβεβαιωμένη ανοδική διάσπαση θα οδηγήσει στα €2.325.

May 14, 2026