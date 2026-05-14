«Θα τα πούμε στα δικαστήρια»: Σκληρή κόντρα Γεωργιάδη – ΠΑΣΟΚ για το ακίνητο του Ανδρουλάκη

Σκληρή κόντρα σημειώνεται τις τελευταίες ώρες μεταξύ του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη και του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ για ακίνητο ιδιοκτησίας του Νίκου Ανδρουλάκη που ενοικιάστηκε στο δημόσιο το 2004. Ο κ. Γεωργιάδης θέτει ζήτημα νομιμότητας και ηθικής, με το ΠΑΣΟΚ να απαντά ότι όλα είναι «απόλυτα νόμιμα και διαφανή», καταλήγοντας σε εκατέρωθεν απειλές για δικαστική συνέχεια.

Γεωργιάδης: «Λίγο πριν το πρώτο Μνημόνιο το Δημόσιο νοίκιασε ακίνητο του Ανδρουλάκη»

Με ανάρτησή του το πρωί της Πέμπτης, ο Άδωνις Γεωργιάδης εξαπέλυσε επίθεση κατά του Νίκου Ανδρουλάκη, μετά από δημοσίευμα του mononews σχετικά με ακίνητο της οικογένειας του προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Σύμφωνα με το δημοσίευμα του mononews, η υπόθεση φέρεται να ξεκίνησε το 2009 όταν αποφασίζεται κατόπιν διαγωνισμού η μίσθωση κτιρίου 773 τ.μ. για να στεγαστούν οι υπηρεσίες του Κτηματολογίου στο Ηράκλειο της Κρήτης, σε κτήριο στη θέση «Τρυπητή» της συνοικίας Κατσαμπά και επί της οδού Μετεώρων που αποτελείται από υπόγειο 257 τ.μ., ισόγειο 257 τ.μ., πρώτο όροφο 257 τ.μ. που ανήκει στον πατέρα του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Μαρίνο Ανδρουλάκη και γνωστό στέλεχος του κόμματος, καθώς και στη μητέρα του.

«Κρατά και τα χρήματα του αυτά σε Τράπεζες του Εξωτερικού όπως μάθαμε πλέον άπαντες… Είναι όλα αυτά νόμιμα; Μάλλον. Είναι όμως και ηθικά; Σίγουρα όχι!» γράφει ο υπουργός Υγείας.

Αναλυτικά η ανάρτηση Γεωργιάδη για τον Ανδρουλάκη

«Ο @androulakisnick μπορεί να κατηγορεί τους πάντες και να κουνά το δάχτυλο ως ο διαπρύσιος κήνσωρ της ηθικής αλλά πλέον αυτό δεν μπορεί να συνεχίσει να το κάνει. Λίγες μέρες πριν το Καστελλόριζο και το πρώτο Μνημόνιο το τότε Κτηματολόγιο υπό την Κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου και ενώ ο ίδιος ήταν ήδη υψηλόβαθμο κομματικό στέλεχος, νοίκιασε με ένα υπέρογκο ενοίκιο το ακίνητο του, του το ανακαίνισε με κρατικά χρήματα και του έχει πληρώσει το Ελληνικό Δημόσιο ως σήμερα 1.200.000€…και κρατά και τα χρήματα του αυτά σε Τράπεζε του Εξωτερικού όπως μάθαμε πλέον άπαντες….είναι όλα αυτά νόμιμα; Μάλλον. Είναι όμως και ηθικά; Σίγουρα όχι! Πριν κατηγορήσετε ξανά τους άλλους ας δείτε τον εαυτό σας στον καθρέπτη κύριε Πρόεδρε ».

— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) May 14, 2026

ΠΑΣΟΚ: «Ουδέποτε πήρε ένα ευρώ από το Δημόσιο ο Νίκος Ανδρουλάκης»

Απάντηση στις δηλώσεις του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, σύμφωνα με τις οποίες ο Νίκος Ανδρουλάκης ανακαίνισε με κρατικά χρήματα ακίνητο που νοίκιαζε στο δημόσιο, έδωσε η αξιωματική αντιπολίτευση, επισημαίνοντας ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα προσφύγει στη Δικαιοσύνη.

«Ουδέποτε πήρε ο κ. Ανδρουλάκης ένα ευρώ από το δημόσιο για ανακαίνιση. Μάλιστα εφαρμόστηκε ο σχετικός μνημονιακός νόμος για μείωση του μισθώματος» τονίζεται.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ:

«Ο επαγγελματίας λασπολόγος σε εντεταλμένη υπηρεσία, Άδωνις Γεωργιάδης, επιχειρεί να βουτήξει στον βούρκο την πολιτική ζωή για να διασώσει μια κυβέρνηση βυθισμένη στη διαφθορά.

Καμία έκπληξη. Μόνο που η συκοφαντία και η πολιτική αλητεία έχουν κοντά πόδια.

Δεν είμαστε όλοι το ίδιο, κ. Γεωργιάδη, και θα το πιείτε αργά και βασανιστικά το πικρό ποτήρι.

Α. Το ακίνητο της οικογένειας του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, στο οποίο αναφέρεται, ενοικιάστηκε το 2004 στην Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου κατόπιν διαγωνισμού με 10 προσφορές. Η Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου το παρέδωσε για χρήση στην Αστυνομία.

Το 2010 ενοικιάστηκε από το Κτηματολόγιο κατόπιν νέου διαγωνισμού με 8 προσφορές. Όπως ισχύει εδώ και δεκαετίες, κάθε μισθωτής έχει το δικαίωμα να διαμορφώσει το μισθωμένο ακίνητο για να είναι συμβατό με τις λειτουργικές του ανάγκες αναλαμβάνοντας το κόστος. Στην προκειμένη περίπτωση, το Κτηματολόγιο ανακαίνισε ακόμη και αίθουσες που χρησιμοποιούνταν από την Αστυνομία ως χώροι προσωρινής κράτησης. Ουδέποτε πήρε ο κ. Ανδρουλάκης ένα ευρώ από το δημόσιο για ανακαίνιση. Μάλιστα εφαρμόστηκε ο σχετικός μνημονιακός νόμος για μείωση του μισθώματος.

Το 2022 έγινε σύμβαση ανανέωσης και το 2024 παράταση μισθώματος, επί διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας και τα δύο!

Όλα λοιπόν, κύριε Γεωργιάδη, απόλυτα νόμιμα και διαφανή! Μια κυβέρνηση που είναι συνώνυμη με τη διαφθορά όπως βοά η ελληνική κοινωνία, που υπηρετεί τα καρτέλ και τα ολιγοπώλια, που στελέχη της ελέγχονται από την ελληνική και την ευρωπαϊκή δικαιοσύνη για παράνομες ενέργειες σε βάρος του δημοσίου συμφέροντος, που έκανε κανονικότητα τους στημένους διαγωνισμούς και τις απευθείας αναθέσεις, εγκαλεί τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για απολύτως νόμιμους και διαφανείς διαγωνισμούς με πλειάδα προσφορών και επί διαφόρων κυβερνήσεων -ακόμη και της δικής τους.

Β. Ο τυχοδιώκτης συκοφάντης εγκαλεί τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ότι «έβγαλε λεφτά στο εξωτερικό». Ουδέν ψευδέστερο. Ούτε ένα ευρώ δεν έφυγε στο εξωτερικό. Οι λογαριασμοί του κ. Ανδρουλάκη στις Βρυξέλλες άνοιξαν στο πλαίσιο της θητείας του στην Ευρωβουλή. Είναι δηλωμένοι επί μία δεκαετία ανελλιπώς και η κίνηση τους δημοσιευμένη σε σειρά δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης του κ. Ανδρουλάκη.

Και τολμά ο κ. Γεωργιάδης με χυδαιότητες και ψέματα να κατηγορήσει τον κ. Ανδρουλάκη για «αδήλωτα χρήματα»;

Ο κ. Γεωργιάδης, που ως Υπουργός Επενδύσεων τον παρακολουθούσε η ΕΥΠ και το Predator αλλά δεν ενδιαφέρθηκε ποτέ να ρίξει φως στην υπόθεση και να ενημερώσει τον ελληνικό λαό, εκτελεί το συμβόλαιο πολιτικής δολοφονίας του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ.

Στον βούρκο της διαφθοράς και της πολιτικής ανυποληψίας θα μείνετε μόνοι. Δεν είστε σε θέση, να λερώσετε τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.

Τα υπόλοιπα εκεί που πρέπει, στη δικαιοσύνη. Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα προχωρήσει σε όλες τις νόμιμες ενέργειες, ώστε ο συκοφάντης και τα φερέφωνά του να λογοδοτήσουν ενώπιον της δικαιοσύνης για τα ψευδή τους».

Ανταπάντηση Γεωργιάδη: «Υπό καθεστώς πανικού το ΠΑΣΟΚ»

Ανταπαντώντας, ο υπουργός Υγείας δηλώνει ότι το ΠΑΣΟΚ, «προφανώς υπό καθεστώς απόλυτου πανικού εξέδωσε αυτή την γελοία ανακοίνωση που δεν απαντά όμως σε τίποτε απολύτως». «Και τελικά τί νομίζει ο κύριος Ανδρουλάκης ότι θα επιτίθεται σε όλους, θα υβρίζει, θα κατηγορεί, αλλά ο ίδιος θα είναι υπεράνω κριτικής; Πάμε λοιπόν και στα δικαστήρια να τα πούμε και εκεί μετά χαράς! Νωρίτερα όμως νομίζω ότι πρέπει να προσκληθεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής με όλες του τις συμβάσεις και τα εκατομμύρια που πήρε από το το Δημόσιο να τα δούμε όλα αυτά με διαφάνεια. Δεν πιστεύω να έχει κανείς αντίρρηση από το Πασόκ;»

Αναλυτικά η ανάρτηση Γεωργιάδη για το ΠΑΣΟΚ

«Το @pasok προφανώς υπό καθεστώς απόλυτου πανικού εξέδωσε αυτή την γελοία ανακοίνωση που δεν απαντά όμως σε τίποτε απολύτως: Α) ποτέ δεν καταλόγισα παρανομία στην σύμβαση του με το Κτηματολόγιο. Είπα είναι νόμιμο αλλά είναι και ηθικό ο αρχηγός της Αντιπολίτευσης να έχει λάβει 1.200.000€ από το Ελληνικό Δημόσιο με σύμβαση που έγινε επί ΠΑΣΟΚ; Β) ποτέ δεν είπα ότι πήρε χρήματα για ανακαίνιση του ακίνητου του, αλλά ότι ανακαινίστηκε με χρήματα του Δημοσίου, πράγμα που μόλις παραδέχθηκε. Αρα εκτός του ενοικίου το Δημόσιο ξόδεψε και για ανακαίνιση. Δεν υπήρχε άλλο ακίνητο στο Ηράκλειο; Έπαιξε ρόλο η αναγνωρισιμότητα του κ. Ανδρουλάκη στην τοπική Κοινωνία και ο ρόλος του στο ΠΑΣΟΚ; Γ) δεν τον κατηγόρησα για αδήλωτο 1.000.000€ αλλά για την υποκρισία του να ζητά δίωξη για κακούργημα κατά τίμιων κτηνοτρόφων των Σερρών και των Υπουργών για μία προθεσμία που έχασε ο λογιστής τους, αλλά στην δική του περίπτωση του ξεχασιάρη λογιστή είπε: «έγινε λάθος». Ούτε κακούργημα ούτε τίποτε. Άρα δύο μέτρα και δύο σταθμά. Για υποκρισία τον κατηγόρησα. Δ) δεν είπα ότι τα χρήματα του είναι παράνομα αλλά στηλίτευσα ότι τα έχει σε τράπεζα του εξωτερικού πράγμα που για επίδοξο πρωθυπουργό το θεωρώ απαράδεκτο. Και τελικά τί νομίζει ο κύριος Ανδρουλάκης ότι θα επιτίθεται σε όλους, θα υβρίζει, θα κατηγορεί, αλλά ο ίδιος θα είναι υπεράνω κριτικής; Πάμε λοιπόν και στα δικαστήρια να τα πούμε και εκεί μετά χαράς! Νωρίτερα όμως νομίζω ότι πρέπει να προσκληθεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής με όλες του τις συμβάσεις και τα εκατομμύρια που πήρε από το το Δημόσιο να τα δούμε όλα αυτά με διαφάνεια. Δεν πιστεύω να έχει κανείς αντίρρηση από το Πασόκ;»

