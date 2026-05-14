ΙΟΒΕ: Η ψευδαίσθηση της ανάπτυξης

01 Το παράδοξο Όταν το ΑΕΠ μεγαλώνει αλλά η μηχανή έχει μείνει στο 2000 Η ελληνική οικονομία παράγει σήμερα λιγότερη προστιθέμενη αξία ανά εργαζόμενο από ό,τι πριν από ένα τέταρτο του αιώνα. Πώς γίνεται τότε να αυξάνεται το ΑΕΠ; Η απάντηση κρύβεται σε μία απλή εξίσωση — και σε ένα όριο που πλησιάζει. −3% Παραγωγικότητα 2025 vs 2000 +22% Κατά κεφαλήν ΑΠΑ 2025 vs 2000 +26% Ποσοστό απασχολούμενων στον πληθυσμό 54% Παραγωγικότητα Ελλάδας ως % της ΕΕ-27 «Παραγωγικότητα × Απασχόληση = κατά κεφαλήν ΑΕΠ. Όταν ο πρώτος όρος δεν μεγαλώνει, ο δεύτερος δουλεύει για δύο» Η μελέτη που παρουσίασε το ΙΟΒΕ για λογαριασμό του ΣΕΒ τον Μάιο του 2026 ξεκινά με μια διαπίστωση που μοιάζει αδιανόητη: η παραγωγικότητα της εργασίας στην Ελλάδα ήταν το 2025 κατά 3% χαμηλότερη από ό,τι το 2000. Σε σταθερές τιμές, η Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία που παράγει ο μέσος Έλληνας εργαζόμενος δεν έχει επιστρέψει στο επίπεδο πριν από είκοσι πέντε χρόνια. Και όμως, την ίδια περίοδο, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 22%. Πώς συμβιβάζονται αυτά τα δύο μεγέθη; Η απάντηση βρίσκεται σε μια λογιστική ταυτότητα που το ΙΟΒΕ αναδεικνύει ως κλειδί για την κατανόηση της σημερινής συγκυρίας: Κατά κεφαλήν ΑΕΠ = Παραγωγικότητα εργασίας × Ποσοστό απασχολούμενων στον πληθυσμό. Όταν ο πρώτος όρος μένει στάσιμος ή υποχωρεί, η μόνη πηγή ανάπτυξης είναι ο δεύτερος. Αυτό ακριβώς συνέβη τα τελευταία χρόνια. Το ποσοστό των απασχολούμενων στον συνολικό πληθυσμό αυξήθηκε κατά 26% από το 2000 — με τη μείωση της ανεργίας, την ένταξη περισσότερων ατόμων στην αγορά εργασίας και την προσέλκυση εργατικού δυναμικού. Η ελληνική οικονομία ανέπτυξε το ΑΕΠ της βάζοντας περισσότερους ανθρώπους να δουλεύουν, όχι κάνοντας τους ήδη εργαζόμενους πιο αποδοτικούς. Η εξίσωση που εξηγεί τα πάντα — Δείκτης 2000=100, Ελλάδα 2000–2025 Στο διάγραμμα φαίνεται καθαρά η διάκριση. Η μπλε γραμμή — το κατά κεφαλήν ΑΕΠ — ανεβαίνει στο 122. Η κόκκινη — η παραγωγικότητα ανά εργαζόμενο — μένει στο 97. Η διαφορά καλύπτεται αποκλειστικά από την πράσινη γραμμή της απασχόλησης, που εκτοξεύεται στο 126. Είναι η αριθμητική απεικόνιση μιας ανάπτυξης που στηρίζεται όχι στο πόσο αποδοτικά δουλεύουμε, αλλά στο πόσοι από εμάς δουλεύουν. Το ζήτημα δεν είναι ακαδημαϊκό. Όπως προειδοποιεί ρητά η μελέτη, αυτή η δυναμική εξαντλείται. Η ανεργία έχει υποχωρήσει, η δεξαμενή νέων εργαζομένων στενεύει, και η δημογραφική τροχιά της χώρας είναι αρνητική. Σε λίγα χρόνια, δεν θα υπάρχει το «καύσιμο» που τροφοδότησε την ανάπτυξη της τελευταίας δεκαετίας. Και τότε, αν η παραγωγικότητα συνεχίσει να βαδίζει στα ίδια χνάρια, το ΑΕΠ θα κολλήσει. Πίνακας 1 · Παραγωγικότητα και μέσος μισθός στην Ελλάδα — μέσοι ετήσιοι ρυθμοί μεταβολής (%) Περίοδος Παραγωγικότητα Μέσος μισθός Συμπεριφορά 2000–2008 +5,4% +5,7% Σύγκλιση με ΕΕ 2009–2016 −3,4% −3,9% Κατάρρευση 2017–2024 +1,9% +1,5% Ανεπαρκής ανάκαμψη 2000–2024 +1,4% +1,3% Καθαρή μεταβολή: −3% Ο πίνακας αποκαλύπτει και μια δεύτερη, εξίσου ανησυχητική πραγματικότητα: παραγωγικότητα και μισθοί κινούνται παράλληλα. Όταν η πρώτη ανεβαίνει, οι δεύτεροι ακολουθούν· όταν αυτή πέφτει, οι μισθοί καταρρέουν. Η σχέση επιβεβαιώνεται και στο σύνολο της ΕΕ-27 (συντελεστής R²=0,79). Χωρίς δηλαδή ενίσχυση της παραγωγικότητας, οι διατηρήσιμες αυξήσεις μισθών είναι αδύνατες. Όσες προεκλογικές παροχές και αν δοθούν, ο αριθμητικός κανόνας δεν αλλάζει.

02 Σύγκριση ΕΕ-27 Από το 73% στο 54%: Η μεγάλη απομάκρυνση από την Ευρώπη Στις αρχές της χιλιετίας, ο μέσος Έλληνας εργαζόμενος παρήγαγε σχεδόν τα τρία τέταρτα της αξίας του μέσου Ευρωπαίου. Σήμερα μόλις τα μισά. Η Ελλάδα κατέχει την 23η θέση στην ΕΕ-27 — με Ουγγαρία, Λετονία, Ρουμανία και Βουλγαρία να ακολουθούν. — ✦ — Το 2000, η παραγωγικότητα της εργασίας στην Ελλάδα αντιστοιχούσε στο 73% του μέσου επιπέδου της ΕΕ-27. Δύο δεκαετίες αργότερα, το ποσοστό έχει υποχωρήσει στο 54% — μια διεύρυνση της απόκλισης κατά 19 ποσοστιαίες μονάδες που τοποθετεί τη χώρα στην 23η θέση μεταξύ των 27 κρατών-μελών. Η εικόνα γίνεται ακόμα πιο δυσμενής όταν η σύγκριση γίνεται ανά ώρα εργασίας: μόλις 43% του ευρωπαϊκού μέσου όρου, καθώς οι Έλληνες εργαζόμενοι δουλεύουν περισσότερες ώρες αλλά με χαμηλότερη απόδοση. Ο μέσος Έλληνας εργαζόμενος παρήγαγε το 2024 ακαθάριστη προστιθέμενη αξία 39,6 χιλιάδων ευρώ. Στον μέσο όρο της ΕΕ-27, το αντίστοιχο μέγεθος ήταν περίπου 73 χιλιάδες ευρώ. Στην Ιρλανδία ξεπερνά τα 190 χιλιάδες (ένδειξη και του φορολογικού καθεστώτος για τις πολυεθνικές), στο Λουξεμβούργο τα 140, στη Γερμανία τα 83. Ακόμα και η Πορτογαλία και η Σλοβακία βρίσκονται μπροστά από την Ελλάδα. «Ελλάδα 54, ΕΕ-27 100. Η απόσταση αυξάνεται, όχι μειώνεται» Παραγωγικότητα ανά εργαζόμενο στα κράτη μέλη της ΕΕ-27 — 2024 (ΕΕ-27=100) Η σύγκριση ανά κλάδο επιβεβαιώνει ότι το πρόβλημα είναι γενικευμένο και όχι αποτέλεσμα κάποιου ιδιαίτερα προβληματικού τομέα. Στις Επαγγελματικές δραστηριότητες η ελληνική παραγωγικότητα φτάνει μόλις το 34% του ευρωπαϊκού μέσου, στις Κατασκευές το 38%, στο Εμπόριο το 42%, στις Διοικητικές υπηρεσίες το 52%. Η μόνη εξαίρεση είναι ο Χρηματοπιστωτικός τομέας, που το 2024 βρισκόταν στο 104% του ευρωπαϊκού επιπέδου — μάλλον λόγω της εξυγίανσης του τραπεζικού συστήματος μετά την κρίση και της συγκέντρωσης κερδών σε λίγες μεγάλες τράπεζες. Πίνακας 2 · Παραγωγικότητα Ελλάδας ως % της ΕΕ-27 ανά κλάδο, 2000 vs 2024 Κλάδος 2000 2024 Μεταβολή Θέση στην ΕΕ-27 Χρηματοπιστωτικός τομέας 75% 104% +29 14η Λοιπές υπηρεσίες 78% 74% −4 19η Βιομηχανία 83% 68% −15 14η Μεταφορές & Αποθήκευση 79% 70% −9 18η Δημόσια Διοίκηση, Εκπαίδευση, Υγεία 77% 58% −19 23η Πληροφορική & Επικοινωνίες 67% 51% −16 22η Καταλύματα & Εστίαση 66% 48% −18 26η Επαγγελματικές δραστηριότητες 56% 34% −22 27η Χονδρικό & Λιανικό εμπόριο 78% 42% −35 27η Αγροτικός τομέας 102% 52% −49 24η Κατασκευές 99% 38% −62 26η Σύνολο τομέων 75% 54% −22 23η Δύο κλάδοι ξεχωρίζουν για το μέγεθος της κατάρρευσης. Στις Κατασκευές, η Ελλάδα είχε το 2000 παραγωγικότητα σχεδόν ισόποση με τον ευρωπαϊκό μέσο (99%) — σήμερα είναι στο 38%, μια καθίζηση 62 ποσοστιαίων μονάδων. Στον Αγροτικό τομέα, ξεκίνησε το 2000 πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο (102%), σήμερα είναι στο μισό (52%). Είναι κλάδοι που υπέστησαν δομικές αλλαγές χωρίς να αναβαθμιστούν παραγωγικά: η οικοδομή χτύπησε τον πάτο στη δεκαετία του 2010 χωρίς να ξαναπιαστεί από επενδύσεις σύγχρονης τεχνολογίας· ο αγρότης πέρασε από επιδοτήσεις αλλά όχι από εκσυγχρονισμό κλίμακας.

03 Χρονική ανάλυση Άνοδος, κατάρρευση, ανεπαρκής ανάκαμψη: Η ιστορία τριών δεκαετιών σε τρεις αριθμούς Από το +5,4% της προ-κρίσης εποχής, στο −3,4% της δεκαετίας μνημονίων, στο +1,9% της ανάκαμψης. Η ανάλυση του ΙΟΒΕ διαχωρίζει την εικοσιπενταετία 2000–2024 σε τρεις φάσεις — και αποκαλύπτει γιατί καμία δεν αρκεί για να καλύψει τον χαμένο χρόνο. — ✦ — Η μελέτη χωρίζει την περίοδο 2000-2024 σε τρεις διακριτές φάσεις. Η πρώτη, από το 2000 ως το 2008, ήταν περίοδος ισχυρής σύγκλισης: η παραγωγικότητα αυξανόταν με μέσο ετήσιο ρυθμό 5,4%, ο πλέον γρήγορος ρυθμός στην ΕΕ-27. Σχεδόν όλοι οι κλάδοι ανέβαζαν την προστιθέμενη αξία τους, η μεταποίηση τεχνολογικά αναβαθμιζόταν, η οικοδομή έβρισκε δουλειά μέσω των μεγάλων έργων, οι τράπεζες επεκτείνονταν στα Βαλκάνια. Η ψευδαίσθηση ήταν ότι αυτή η πορεία θα συνεχιζόταν αυτόματα. Δεν συνέχισε. Η δεύτερη φάση, 2009-2016, ήταν κατάρρευση. Η παραγωγικότητα υποχωρούσε με μέσο ετήσιο ρυθμό −3,4%, με τη Μεταποίηση, τις Κατασκευές, το Εμπόριο και τις Υπηρεσίες όλες σε αρνητικό έδαφος. Ο μόνος κλάδος που αντιστάθηκε ήταν —παραδόξως— ο Χρηματοπιστωτικός (+1,1% ετησίως), καθώς η συγκέντρωση και η εξυγίανση του τραπεζικού τομέα μείωσαν τους εργαζόμενους ταχύτερα από ό,τι την προστιθέμενη αξία. Η εμπειρία αυτή είναι ο σκελετός στην ντουλάπα της ελληνικής οικονομίας: όχι μόνο χάθηκαν εισοδήματα και θέσεις εργασίας, αλλά υποβαθμίστηκαν δομικά οι ικανότητες παραγωγής. «Στην οκταετία 2017-2024, η Ελλάδα ανέκαμψε. Αλλά ο ρυθμός παραγωγικότητας ήταν μόλις +1,9% — λιγότερο από τον μισό της προ-κρίσης περιόδου» Η τρίτη φάση, από το 2017 ως το 2024, είναι αυτή που ζούμε. Η παραγωγικότητα αυξάνεται ξανά, αλλά με ρυθμό +1,9% ετησίως — δηλαδή λιγότερο από το ένα τρίτο του ρυθμού της περιόδου 2000-2008. Με αυτόν τον ρυθμό, η Ελλάδα θα χρειαζόταν περισσότερο από είκοσι χρόνια για να καλύψει απλώς το έδαφος που έχασε στη δεκαετία 2009-2016. Και αυτό υποθέτοντας ότι η ΕΕ-27 θα μείνει στάσιμη — κάτι που δεν συμβαίνει. Μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής παραγωγικότητας ανά κλάδο και περίοδο (%) Στην τρίτη φάση εμφανίζεται ένα ενδιαφέρον μοτίβο. Οι Κατασκευές ανέκαμψαν εντυπωσιακά (+12,3% ετησίως), αλλά από επίπεδα-βάση. Η Μεταποίηση ανέβηκε σταθερά (+2,6%). Το Εμπόριο, παρά τις προσδοκίες, μόλις στάθηκε (+0,4%). Και η Εστίαση, κινητήρας του τουρισμού, σημείωσε ρυθμό μόλις +0,9% — δείκτης ότι η εκρηκτική επέκταση του τουριστικού κύκλου εργασιών συνοδεύτηκε από αναλόγως εκρηκτική αύξηση εργαζομένων, χωρίς αναβάθμιση παραγωγικού μοντέλου. Η μελέτη επισημαίνει κάτι κρίσιμο: το 47% της αρνητικής ενδοκλαδικής συμβολής στην παραγωγικότητα την περίοδο 2017-2024 προέρχεται από δύο μόνο τομείς — Εμπόριο και Καταλύματα & Εστίαση. Είναι οι κλάδοι όπου η μαζική απορρόφηση εργατικού δυναμικού (ντόπιου και κυρίως ξένου) έγινε με μικρές, χαμηλής έντασης κεφαλαίου επιχειρήσεις. Η αύξηση του ΑΕΠ έγινε με την προσθήκη εργαζομένων σε χαμηλής παραγωγικότητας θέσεις — όχι με τη μετακίνηση εργαζομένων σε υψηλότερης παραγωγικότητας κλάδους.

04 Δομικό πρόβλημα Δεν είναι το «τι κάνουμε», είναι το «πώς το κάνουμε» Η ανάλυση shift-share του ΙΟΒΕ απομονώνει ένα ανατρεπτικό εύρημα: η κλαδική διάρθρωση της ελληνικής οικονομίας δεν ευθύνεται για την κακή επίδοση. Το πρόβλημα είναι ότι μέσα στους ίδιους κλάδους δεν γίνεται τεχνολογική αναβάθμιση — και το κεφάλαιο ανά εργαζόμενο έχει μειωθεί κατά 29,4% σε είκοσι πέντε χρόνια. — ✦ — Μια διαδεδομένη αφήγηση θέλει την Ελλάδα «κολλημένη» σε λάθος κλάδους — υπερβολικά μεγάλο τουριστικό μερίδιο, υπερβολικά μικρή βιομηχανία, υπερβολικά πολλούς μικρομαγαζάτορες. Η ανάλυση shift-share του ΙΟΒΕ δείχνει ότι αυτή η αφήγηση είναι λάθος. Το λεγόμενο «διαρθρωτικό αποτέλεσμα» — η συνεισφορά της μετακίνησης εργαζομένων μεταξύ κλάδων — είναι διαχρονικά θετικό. Δηλαδή η ελληνική οικονομία πράγματι έχει μετακινηθεί προς πιο παραγωγικούς κλάδους τα τελευταία 25 χρόνια. Το πραγματικό πρόβλημα εντοπίζεται στο λεγόμενο «ενδοκλαδικό αποτέλεσμα»: μέσα σε κάθε κλάδο χωριστά, οι επιχειρήσεις δεν γίνονται πιο παραγωγικές. Δεν επενδύουν σε μηχανήματα, λογισμικό και διαδικασίες· δεν διευρύνουν την κλίμακά τους· δεν υιοθετούν τις νέες τεχνολογίες με τον ρυθμό των ευρωπαϊκών ανταγωνιστών τους. Όπως σημειώνει η μελέτη: «η ανάκαμψη της οικονομίας δεν συνοδεύεται από ενδοκλαδική αναβάθμιση». «Το (καθαρό) απόθεμα παγίου κεφαλαίου ανά εργαζόμενο έχει μειωθεί κατά 29,4% από το 2000» Η ποσοτική επιβεβαίωση είναι αμείλικτη. Το καθαρό απόθεμα παγίου κεφαλαίου ανά εργαζόμενο — δηλαδή πόσα μηχανήματα, εργοστάσια, υποδομές και λογισμικό υπάρχουν διαθέσιμα για κάθε εργαζόμενο — έχει μειωθεί κατά 29,4% στην Ελλάδα από το 2000. Όχι αυξηθεί λιγότερο· μειωθεί. Στην ΕΕ-27 την ίδια περίοδο αυξήθηκε. Σήμερα, ο μέσος Έλληνας εργαζόμενος έχει στη διάθεσή του 2 έως 6 φορές λιγότερο κεφάλαιο από τον μέσο Ευρωπαίο, ανάλογα με τον κλάδο. Καθαρό απόθεμα παγίου κεφαλαίου ανά εργαζόμενο, 2024 — Ελλάδα vs ΕΕ-27 (χιλ. ευρώ) Στις Μεταφορές, ο μέσος Ευρωπαίος εργαζόμενος έχει 5,7 φορές περισσότερο κεφάλαιο διαθέσιμο από τον Έλληνα συνάδελφό του. Στις Κατασκευές, 3,9 φορές. Στις Επαγγελματικές δραστηριότητες, 2,8 φορές. Είναι σαν να ζητάμε από έναν εργαζόμενο με χειρωνακτικά εργαλεία να ανταγωνιστεί κάποιον που χρησιμοποιεί ηλεκτρικά — και απορούμε γιατί η αμοιβή του δεν φτάνει. Η απάντηση είναι αριθμητικά τετριμμένη. Η δεύτερη όψη του ίδιου προβλήματος είναι το μέγεθος των επιχειρήσεων. Η Ελλάδα έχει μόλις 679 επιχειρήσεις με 250 ή περισσότερους εργαζόμενους. Αντιπροσωπεύουν το 0,1% του συνολικού αριθμού επιχειρήσεων, αλλά παράγουν το 41,7% της προστιθέμενης αξίας. Στην ΕΕ-27, οι αντίστοιχες μεγάλες επιχειρήσεις παράγουν το 49,1% — και είναι αναλογικά πολύ περισσότερες. Πίνακας 3 · Παραγωγικότητα και μέγεθος επιχειρήσεων — Ελλάδα vs ΕΕ-27, 2023 (χιλ. ευρώ ανά εργαζόμενο) Μέγεθος επιχείρησης Ελλάδα ΕΕ-27 Διαφορά Μερίδιο επιχειρήσεων στην Ελλάδα έως 9 εργαζόμενοι 14 42 −67% 94,3% 10–19 εργαζόμενοι 19 51 −63% 3,4% 20–49 εργαζόμενοι 25 57 −55% 1,7% 50–249 εργαζόμενοι 39 68 −43% 0,5% 250+ εργαζόμενοι 72 87 −17% 0,1% (679 επιχ.) Σύνολο 29 65 −55% 932.549 επιχ. Ο πίνακας αποκαλύπτει κάτι παράδοξο: όσο μεγαλύτερη γίνεται η ελληνική επιχείρηση, τόσο πλησιάζει την παραγωγικότητα της αντίστοιχης ευρωπαϊκής. Οι μικρομεσαίες απέχουν 55-67% από τις ευρωπαϊκές, οι μεγάλες μόλις 17%. Η Μεταποίηση, που έχει μεγαλύτερο μέσο μέγεθος επιχείρησης, εμφανίζει σημαντικά μικρότερη απόκλιση από την ΕΕ. Το μήνυμα είναι σαφές: το πρόβλημα δεν είναι ότι δεν έχουμε καλές μεγάλες επιχειρήσεις, αλλά ότι έχουμε πολύ λίγες, και ότι το missing middle — οι επιχειρήσεις 10 έως 250 ατόμων που στις ώριμες οικονομίες αποτελούν τη σπονδυλική στήλη της παραγωγικότητας — απουσιάζει.