ΙΟΒΕ: Η ψευδαίσθηση της ανάπτυξης

Η ψευδαίσθηση της ανάπτυξης
Όταν το ΑΕΠ μεγαλώνει αλλά η μηχανή έχει μείνει στο 2000
Η ελληνική οικονομία παράγει σήμερα λιγότερη προστιθέμενη αξία ανά εργαζόμενο από ό,τι πριν από ένα τέταρτο του αιώνα. Πώς γίνεται τότε να αυξάνεται το ΑΕΠ; Η απάντηση κρύβεται σε μία απλή εξίσωση — και σε ένα όριο που πλησιάζει.
Η μελέτη που παρουσίασε το ΙΟΒΕ για λογαριασμό του ΣΕΒ τον Μάιο του 2026 ξεκινά με μια διαπίστωση που μοιάζει αδιανόητη: η παραγωγικότητα της εργασίας στην Ελλάδα ήταν το 2025 κατά 3% χαμηλότερη από ό,τι το 2000. Σε σταθερές τιμές, η Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία που παράγει ο μέσος Έλληνας εργαζόμενος δεν έχει επιστρέψει στο επίπεδο πριν από είκοσι πέντε χρόνια.
Και όμως, την ίδια περίοδο, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 22%. Πώς συμβιβάζονται αυτά τα δύο μεγέθη; Η απάντηση βρίσκεται σε μια λογιστική ταυτότητα που το ΙΟΒΕ αναδεικνύει ως κλειδί για την κατανόηση της σημερινής συγκυρίας: Κατά κεφαλήν ΑΕΠ = Παραγωγικότητα εργασίας × Ποσοστό απασχολούμενων στον πληθυσμό. Όταν ο πρώτος όρος μένει στάσιμος ή υποχωρεί, η μόνη πηγή ανάπτυξης είναι ο δεύτερος.
Αυτό ακριβώς συνέβη τα τελευταία χρόνια. Το ποσοστό των απασχολούμενων στον συνολικό πληθυσμό αυξήθηκε κατά 26% από το 2000 — με τη μείωση της ανεργίας, την ένταξη περισσότερων ατόμων στην αγορά εργασίας και την προσέλκυση εργατικού δυναμικού. Η ελληνική οικονομία ανέπτυξε το ΑΕΠ της βάζοντας περισσότερους ανθρώπους να δουλεύουν, όχι κάνοντας τους ήδη εργαζόμενους πιο αποδοτικούς.
Στο διάγραμμα φαίνεται καθαρά η διάκριση. Η μπλε γραμμή — το κατά κεφαλήν ΑΕΠ — ανεβαίνει στο 122. Η κόκκινη — η παραγωγικότητα ανά εργαζόμενο — μένει στο 97. Η διαφορά καλύπτεται αποκλειστικά από την πράσινη γραμμή της απασχόλησης, που εκτοξεύεται στο 126. Είναι η αριθμητική απεικόνιση μιας ανάπτυξης που στηρίζεται όχι στο πόσο αποδοτικά δουλεύουμε, αλλά στο πόσοι από εμάς δουλεύουν.
Το ζήτημα δεν είναι ακαδημαϊκό. Όπως προειδοποιεί ρητά η μελέτη, αυτή η δυναμική εξαντλείται. Η ανεργία έχει υποχωρήσει, η δεξαμενή νέων εργαζομένων στενεύει, και η δημογραφική τροχιά της χώρας είναι αρνητική. Σε λίγα χρόνια, δεν θα υπάρχει το «καύσιμο» που τροφοδότησε την ανάπτυξη της τελευταίας δεκαετίας. Και τότε, αν η παραγωγικότητα συνεχίσει να βαδίζει στα ίδια χνάρια, το ΑΕΠ θα κολλήσει.
|Περίοδος
|Παραγωγικότητα
|Μέσος μισθός
|Συμπεριφορά
|2000–2008
|+5,4%
|+5,7%
|Σύγκλιση με ΕΕ
|2009–2016
|−3,4%
|−3,9%
|Κατάρρευση
|2017–2024
|+1,9%
|+1,5%
|Ανεπαρκής ανάκαμψη
|2000–2024
|+1,4%
|+1,3%
|Καθαρή μεταβολή: −3%
Ο πίνακας αποκαλύπτει και μια δεύτερη, εξίσου ανησυχητική πραγματικότητα: παραγωγικότητα και μισθοί κινούνται παράλληλα. Όταν η πρώτη ανεβαίνει, οι δεύτεροι ακολουθούν· όταν αυτή πέφτει, οι μισθοί καταρρέουν. Η σχέση επιβεβαιώνεται και στο σύνολο της ΕΕ-27 (συντελεστής R²=0,79). Χωρίς δηλαδή ενίσχυση της παραγωγικότητας, οι διατηρήσιμες αυξήσεις μισθών είναι αδύνατες. Όσες προεκλογικές παροχές και αν δοθούν, ο αριθμητικός κανόνας δεν αλλάζει.
Από το 73% στο 54%: Η μεγάλη απομάκρυνση από την Ευρώπη
Στις αρχές της χιλιετίας, ο μέσος Έλληνας εργαζόμενος παρήγαγε σχεδόν τα τρία τέταρτα της αξίας του μέσου Ευρωπαίου. Σήμερα μόλις τα μισά. Η Ελλάδα κατέχει την 23η θέση στην ΕΕ-27 — με Ουγγαρία, Λετονία, Ρουμανία και Βουλγαρία να ακολουθούν.
Το 2000, η παραγωγικότητα της εργασίας στην Ελλάδα αντιστοιχούσε στο 73% του μέσου επιπέδου της ΕΕ-27. Δύο δεκαετίες αργότερα, το ποσοστό έχει υποχωρήσει στο 54% — μια διεύρυνση της απόκλισης κατά 19 ποσοστιαίες μονάδες που τοποθετεί τη χώρα στην 23η θέση μεταξύ των 27 κρατών-μελών. Η εικόνα γίνεται ακόμα πιο δυσμενής όταν η σύγκριση γίνεται ανά ώρα εργασίας: μόλις 43% του ευρωπαϊκού μέσου όρου, καθώς οι Έλληνες εργαζόμενοι δουλεύουν περισσότερες ώρες αλλά με χαμηλότερη απόδοση.
Ο μέσος Έλληνας εργαζόμενος παρήγαγε το 2024 ακαθάριστη προστιθέμενη αξία 39,6 χιλιάδων ευρώ. Στον μέσο όρο της ΕΕ-27, το αντίστοιχο μέγεθος ήταν περίπου 73 χιλιάδες ευρώ. Στην Ιρλανδία ξεπερνά τα 190 χιλιάδες (ένδειξη και του φορολογικού καθεστώτος για τις πολυεθνικές), στο Λουξεμβούργο τα 140, στη Γερμανία τα 83. Ακόμα και η Πορτογαλία και η Σλοβακία βρίσκονται μπροστά από την Ελλάδα.
Η σύγκριση ανά κλάδο επιβεβαιώνει ότι το πρόβλημα είναι γενικευμένο και όχι αποτέλεσμα κάποιου ιδιαίτερα προβληματικού τομέα. Στις Επαγγελματικές δραστηριότητες η ελληνική παραγωγικότητα φτάνει μόλις το 34% του ευρωπαϊκού μέσου, στις Κατασκευές το 38%, στο Εμπόριο το 42%, στις Διοικητικές υπηρεσίες το 52%. Η μόνη εξαίρεση είναι ο Χρηματοπιστωτικός τομέας, που το 2024 βρισκόταν στο 104% του ευρωπαϊκού επιπέδου — μάλλον λόγω της εξυγίανσης του τραπεζικού συστήματος μετά την κρίση και της συγκέντρωσης κερδών σε λίγες μεγάλες τράπεζες.
|Κλάδος
|2000
|2024
|Μεταβολή
|Θέση στην ΕΕ-27
|Χρηματοπιστωτικός τομέας
|75%
|104%
|+29
|14η
|Λοιπές υπηρεσίες
|78%
|74%
|−4
|19η
|Βιομηχανία
|83%
|68%
|−15
|14η
|Μεταφορές & Αποθήκευση
|79%
|70%
|−9
|18η
|Δημόσια Διοίκηση, Εκπαίδευση, Υγεία
|77%
|58%
|−19
|23η
|Πληροφορική & Επικοινωνίες
|67%
|51%
|−16
|22η
|Καταλύματα & Εστίαση
|66%
|48%
|−18
|26η
|Επαγγελματικές δραστηριότητες
|56%
|34%
|−22
|27η
|Χονδρικό & Λιανικό εμπόριο
|78%
|42%
|−35
|27η
|Αγροτικός τομέας
|102%
|52%
|−49
|24η
|Κατασκευές
|99%
|38%
|−62
|26η
|Σύνολο τομέων
|75%
|54%
|−22
|23η
Δύο κλάδοι ξεχωρίζουν για το μέγεθος της κατάρρευσης. Στις Κατασκευές, η Ελλάδα είχε το 2000 παραγωγικότητα σχεδόν ισόποση με τον ευρωπαϊκό μέσο (99%) — σήμερα είναι στο 38%, μια καθίζηση 62 ποσοστιαίων μονάδων. Στον Αγροτικό τομέα, ξεκίνησε το 2000 πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο (102%), σήμερα είναι στο μισό (52%). Είναι κλάδοι που υπέστησαν δομικές αλλαγές χωρίς να αναβαθμιστούν παραγωγικά: η οικοδομή χτύπησε τον πάτο στη δεκαετία του 2010 χωρίς να ξαναπιαστεί από επενδύσεις σύγχρονης τεχνολογίας· ο αγρότης πέρασε από επιδοτήσεις αλλά όχι από εκσυγχρονισμό κλίμακας.
Άνοδος, κατάρρευση, ανεπαρκής ανάκαμψη: Η ιστορία τριών δεκαετιών σε τρεις αριθμούς
Από το +5,4% της προ-κρίσης εποχής, στο −3,4% της δεκαετίας μνημονίων, στο +1,9% της ανάκαμψης. Η ανάλυση του ΙΟΒΕ διαχωρίζει την εικοσιπενταετία 2000–2024 σε τρεις φάσεις — και αποκαλύπτει γιατί καμία δεν αρκεί για να καλύψει τον χαμένο χρόνο.
Η μελέτη χωρίζει την περίοδο 2000-2024 σε τρεις διακριτές φάσεις. Η πρώτη, από το 2000 ως το 2008, ήταν περίοδος ισχυρής σύγκλισης: η παραγωγικότητα αυξανόταν με μέσο ετήσιο ρυθμό 5,4%, ο πλέον γρήγορος ρυθμός στην ΕΕ-27. Σχεδόν όλοι οι κλάδοι ανέβαζαν την προστιθέμενη αξία τους, η μεταποίηση τεχνολογικά αναβαθμιζόταν, η οικοδομή έβρισκε δουλειά μέσω των μεγάλων έργων, οι τράπεζες επεκτείνονταν στα Βαλκάνια. Η ψευδαίσθηση ήταν ότι αυτή η πορεία θα συνεχιζόταν αυτόματα.
Δεν συνέχισε. Η δεύτερη φάση, 2009-2016, ήταν κατάρρευση. Η παραγωγικότητα υποχωρούσε με μέσο ετήσιο ρυθμό −3,4%, με τη Μεταποίηση, τις Κατασκευές, το Εμπόριο και τις Υπηρεσίες όλες σε αρνητικό έδαφος. Ο μόνος κλάδος που αντιστάθηκε ήταν —παραδόξως— ο Χρηματοπιστωτικός (+1,1% ετησίως), καθώς η συγκέντρωση και η εξυγίανση του τραπεζικού τομέα μείωσαν τους εργαζόμενους ταχύτερα από ό,τι την προστιθέμενη αξία. Η εμπειρία αυτή είναι ο σκελετός στην ντουλάπα της ελληνικής οικονομίας: όχι μόνο χάθηκαν εισοδήματα και θέσεις εργασίας, αλλά υποβαθμίστηκαν δομικά οι ικανότητες παραγωγής.
Η τρίτη φάση, από το 2017 ως το 2024, είναι αυτή που ζούμε. Η παραγωγικότητα αυξάνεται ξανά, αλλά με ρυθμό +1,9% ετησίως — δηλαδή λιγότερο από το ένα τρίτο του ρυθμού της περιόδου 2000-2008. Με αυτόν τον ρυθμό, η Ελλάδα θα χρειαζόταν περισσότερο από είκοσι χρόνια για να καλύψει απλώς το έδαφος που έχασε στη δεκαετία 2009-2016. Και αυτό υποθέτοντας ότι η ΕΕ-27 θα μείνει στάσιμη — κάτι που δεν συμβαίνει.
Στην τρίτη φάση εμφανίζεται ένα ενδιαφέρον μοτίβο. Οι Κατασκευές ανέκαμψαν εντυπωσιακά (+12,3% ετησίως), αλλά από επίπεδα-βάση. Η Μεταποίηση ανέβηκε σταθερά (+2,6%). Το Εμπόριο, παρά τις προσδοκίες, μόλις στάθηκε (+0,4%). Και η Εστίαση, κινητήρας του τουρισμού, σημείωσε ρυθμό μόλις +0,9% — δείκτης ότι η εκρηκτική επέκταση του τουριστικού κύκλου εργασιών συνοδεύτηκε από αναλόγως εκρηκτική αύξηση εργαζομένων, χωρίς αναβάθμιση παραγωγικού μοντέλου.
Η μελέτη επισημαίνει κάτι κρίσιμο: το 47% της αρνητικής ενδοκλαδικής συμβολής στην παραγωγικότητα την περίοδο 2017-2024 προέρχεται από δύο μόνο τομείς — Εμπόριο και Καταλύματα & Εστίαση. Είναι οι κλάδοι όπου η μαζική απορρόφηση εργατικού δυναμικού (ντόπιου και κυρίως ξένου) έγινε με μικρές, χαμηλής έντασης κεφαλαίου επιχειρήσεις. Η αύξηση του ΑΕΠ έγινε με την προσθήκη εργαζομένων σε χαμηλής παραγωγικότητας θέσεις — όχι με τη μετακίνηση εργαζομένων σε υψηλότερης παραγωγικότητας κλάδους.
Δεν είναι το «τι κάνουμε», είναι το «πώς το κάνουμε»
Η ανάλυση shift-share του ΙΟΒΕ απομονώνει ένα ανατρεπτικό εύρημα: η κλαδική διάρθρωση της ελληνικής οικονομίας δεν ευθύνεται για την κακή επίδοση. Το πρόβλημα είναι ότι μέσα στους ίδιους κλάδους δεν γίνεται τεχνολογική αναβάθμιση — και το κεφάλαιο ανά εργαζόμενο έχει μειωθεί κατά 29,4% σε είκοσι πέντε χρόνια.
Μια διαδεδομένη αφήγηση θέλει την Ελλάδα «κολλημένη» σε λάθος κλάδους — υπερβολικά μεγάλο τουριστικό μερίδιο, υπερβολικά μικρή βιομηχανία, υπερβολικά πολλούς μικρομαγαζάτορες. Η ανάλυση shift-share του ΙΟΒΕ δείχνει ότι αυτή η αφήγηση είναι λάθος. Το λεγόμενο «διαρθρωτικό αποτέλεσμα» — η συνεισφορά της μετακίνησης εργαζομένων μεταξύ κλάδων — είναι διαχρονικά θετικό. Δηλαδή η ελληνική οικονομία πράγματι έχει μετακινηθεί προς πιο παραγωγικούς κλάδους τα τελευταία 25 χρόνια.
Το πραγματικό πρόβλημα εντοπίζεται στο λεγόμενο «ενδοκλαδικό αποτέλεσμα»: μέσα σε κάθε κλάδο χωριστά, οι επιχειρήσεις δεν γίνονται πιο παραγωγικές. Δεν επενδύουν σε μηχανήματα, λογισμικό και διαδικασίες· δεν διευρύνουν την κλίμακά τους· δεν υιοθετούν τις νέες τεχνολογίες με τον ρυθμό των ευρωπαϊκών ανταγωνιστών τους. Όπως σημειώνει η μελέτη: «η ανάκαμψη της οικονομίας δεν συνοδεύεται από ενδοκλαδική αναβάθμιση».
Η ποσοτική επιβεβαίωση είναι αμείλικτη. Το καθαρό απόθεμα παγίου κεφαλαίου ανά εργαζόμενο — δηλαδή πόσα μηχανήματα, εργοστάσια, υποδομές και λογισμικό υπάρχουν διαθέσιμα για κάθε εργαζόμενο — έχει μειωθεί κατά 29,4% στην Ελλάδα από το 2000. Όχι αυξηθεί λιγότερο· μειωθεί. Στην ΕΕ-27 την ίδια περίοδο αυξήθηκε. Σήμερα, ο μέσος Έλληνας εργαζόμενος έχει στη διάθεσή του 2 έως 6 φορές λιγότερο κεφάλαιο από τον μέσο Ευρωπαίο, ανάλογα με τον κλάδο.
Στις Μεταφορές, ο μέσος Ευρωπαίος εργαζόμενος έχει 5,7 φορές περισσότερο κεφάλαιο διαθέσιμο από τον Έλληνα συνάδελφό του. Στις Κατασκευές, 3,9 φορές. Στις Επαγγελματικές δραστηριότητες, 2,8 φορές. Είναι σαν να ζητάμε από έναν εργαζόμενο με χειρωνακτικά εργαλεία να ανταγωνιστεί κάποιον που χρησιμοποιεί ηλεκτρικά — και απορούμε γιατί η αμοιβή του δεν φτάνει. Η απάντηση είναι αριθμητικά τετριμμένη.
Η δεύτερη όψη του ίδιου προβλήματος είναι το μέγεθος των επιχειρήσεων. Η Ελλάδα έχει μόλις 679 επιχειρήσεις με 250 ή περισσότερους εργαζόμενους. Αντιπροσωπεύουν το 0,1% του συνολικού αριθμού επιχειρήσεων, αλλά παράγουν το 41,7% της προστιθέμενης αξίας. Στην ΕΕ-27, οι αντίστοιχες μεγάλες επιχειρήσεις παράγουν το 49,1% — και είναι αναλογικά πολύ περισσότερες.
|Μέγεθος επιχείρησης
|Ελλάδα
|ΕΕ-27
|Διαφορά
|Μερίδιο επιχειρήσεων στην Ελλάδα
|έως 9 εργαζόμενοι
|14
|42
|−67%
|94,3%
|10–19 εργαζόμενοι
|19
|51
|−63%
|3,4%
|20–49 εργαζόμενοι
|25
|57
|−55%
|1,7%
|50–249 εργαζόμενοι
|39
|68
|−43%
|0,5%
|250+ εργαζόμενοι
|72
|87
|−17%
|0,1% (679 επιχ.)
|Σύνολο
|29
|65
|−55%
|932.549 επιχ.
Ο πίνακας αποκαλύπτει κάτι παράδοξο: όσο μεγαλύτερη γίνεται η ελληνική επιχείρηση, τόσο πλησιάζει την παραγωγικότητα της αντίστοιχης ευρωπαϊκής. Οι μικρομεσαίες απέχουν 55-67% από τις ευρωπαϊκές, οι μεγάλες μόλις 17%. Η Μεταποίηση, που έχει μεγαλύτερο μέσο μέγεθος επιχείρησης, εμφανίζει σημαντικά μικρότερη απόκλιση από την ΕΕ. Το μήνυμα είναι σαφές: το πρόβλημα δεν είναι ότι δεν έχουμε καλές μεγάλες επιχειρήσεις, αλλά ότι έχουμε πολύ λίγες, και ότι το missing middle — οι επιχειρήσεις 10 έως 250 ατόμων που στις ώριμες οικονομίες αποτελούν τη σπονδυλική στήλη της παραγωγικότητας — απουσιάζει.
Ο λογαριασμός που έρχεται: Όταν τελειώσει η απασχόληση, τι μένει;
Η δεξαμενή εργαζομένων στενεύει, η δημογραφική καμπύλη αρνείται να βοηθήσει, και το μοντέλο ανάπτυξης μέσω αύξησης της απασχόλησης πλησιάζει το ταβάνι του. Αν η παραγωγικότητα δεν αναβαθμιστεί τώρα, το πρόβλημα δεν θα είναι θεωρητικό αλλά βιωμένο — μέσω στάσιμων μισθών, υποχώρησης βιοτικού επιπέδου, και μιας ακόμα γενιάς που θα μετακομίσει.
Η μελέτη του ΙΟΒΕ καταλήγει σε ένα συμπέρασμα που δύσκολα μπορεί να αμφισβητηθεί στατιστικά: η αναπτυξιακή τροχιά της Ελλάδας τα τελευταία χρόνια στηρίχθηκε σε δύο πυλώνες — ευνοϊκή απορρόφηση ευρωπαϊκών πόρων και μαζική αύξηση της απασχόλησης. Και οι δύο πυλώνες είναι, εξ ορισμού, πεπερασμένοι. Το Ταμείο Ανάκαμψης ολοκληρώνεται τον Αύγουστο του 2026. Η ανεργία έχει υποχωρήσει στο 8,5% — από το 27,5% του 2013. Δεν μένουν πολλά περιθώρια.
Η ίδια η Τράπεζα της Ελλάδος, στην Έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας Μαΐου 2026, χαρακτηρίζει τη στενότητα στην αγορά εργασίας ως έναν από τους τέσσερις βασικούς καθοδικούς κινδύνους για την ελληνική ανάπτυξη — «μπορεί να ενισχύσει τις μισθολογικές πιέσεις και να επιδεινώσει την ανταγωνιστικότητα». Οι μισθολογικές πιέσεις χωρίς αντίστοιχη παραγωγικότητα οδηγούν σε πληθωρισμό· η επιδεινωμένη ανταγωνιστικότητα οδηγεί σε εμπορικά ελλείμματα. Και τα δύο τα ζούμε ήδη: ο πυρήνας πληθωρισμού στην Ελλάδα παραμένει στο 3,6%, υψηλότερος από αυτόν της Ευρωζώνης.
Το ενδιαφέρον υποθετικό σενάριο που υπολογίζει η μελέτη: εάν η Ελλάδα είχε αύριο το πρωί την ίδια κατανομή απασχόλησης μεταξύ κλάδων με την ΕΕ-27 — λιγότερη απασχόληση στον αγροτικό τομέα (4% αντί 9,8%), λιγότερη στο εμπόριο και την εστίαση (24,1% αντί 36,7%), περισσότερη στη βιομηχανία (15,3% αντί 9,5%) — και χωρίς καμία αλλαγή στην παραγωγικότητα κάθε κλάδου χωριστά, η συνολική παραγωγικότητα θα ήταν 23% υψηλότερη. Πρακτικά, μόνη η μετατόπιση εργατικού δυναμικού προς πιο παραγωγικούς κλάδους θα έκλεινε το μισό περίπου χάσμα με την Ευρώπη.
Το διάγραμμα αποκαλύπτει το πραγματικό μέγεθος του προβλήματος. Στην προ-κρίσης περίοδο, η εμβάθυνση κεφαλαίου (μπλε) ωθούσε την παραγωγικότητα ισχυρά πάνω. Στην ανάκαμψη μετά το 2017, αντίθετα, η εμβάθυνση κεφαλαίου είναι έντονα αρνητική: μετράμε αύξηση εργατικού δυναμικού χωρίς αντίστοιχη αύξηση επενδύσεων. Η Ολική Παραγωγικότητα Συντελεστών (TFP — δηλαδή τεχνολογική και οργανωτική αναβάθμιση) δίνει θετικό σήμα, αλλά μόνη της δεν αρκεί να καλύψει την κατάρρευση των επενδύσεων.
Οι προτάσεις του ΙΟΒΕ για την έξοδο από την παγίδα είναι γνωστές αλλά αξίζει να καταγραφούν: αύξηση επιχειρηματικών επενδύσεων, σταδιακή μεγέθυνση επιχειρήσεων μέσω συγχωνεύσεων και συνεργασιών, απλοποίηση αδειοδοτήσεων, επιτάχυνση δικαιοσύνης, αναβάθμιση επαγγελματικής εκπαίδευσης και ψηφιακών δεξιοτήτων, προσέλκυση εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού από το εξωτερικό. Είναι ένας κατάλογος που επαναλαμβάνεται με μικρές παραλλαγές εδώ και 15 χρόνια. Η ερώτηση δεν είναι «τι πρέπει να γίνει», αλλά «γιατί δεν γίνεται».
Το ουσιαστικό μήνυμα της μελέτης είναι ότι ο χρόνος έχει αρχίσει να μετράει αντίστροφα. Το παράδοξο «ΑΕΠ πάνω, παραγωγικότητα κάτω» δεν μπορεί να συνεχιστεί επ’ άπειρον. Όταν τελειώσει η εύκολη αύξηση απασχόλησης — και η δημογραφική ένδειξη λέει ότι αυτό θα γίνει στην επόμενη πενταετία — η ελληνική οικονομία θα βρεθεί αντιμέτωπη με μια απλή πραγματικότητα: δεν είσαι πλούσιος επειδή δουλεύεις πολύ, είσαι πλούσιος επειδή δουλεύεις καλά. Και αυτή τη στιγμή, δουλεύουμε στα ίδια επίπεδα παραγωγικότητας με το 2000.