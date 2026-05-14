Μαρινάκης για Ανδρουλάκη: Ηθικό το ζήτημα για το ακίνητο -Η στάση του ΠΑΣΟΚ «δεν συμβαδίζει» με όσα αποκαλύπτονται

Έντονη κριτική στον Νίκο Ανδρουλάκη, άσκησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ερωτηθείς σχετικά για την υπόθεση που αφορά το ενοίκιο ακινήτου του το οποίο ανακαινίστηκε με κρατικά χρήματα.

Ο κ. Μαρινάκης έκανε λόγο για «ζητήματα ηθικής τάξης» που ανακύπτουν από σχετικό δημοσίευμα αναφορικά με το ακίνητο του Νίκου Ανδρουλάκη, το οποίο μισθώνει το Δημόσιο από το 2010. Όπως σημείωσε, από το κράτος έχουν καταβληθεί πάνω από 1,2 εκατ. ευρώ, γεγονός που έρχεται σε αντίθεση με τη ρητορική του προέδρου του ΠΑΣΟΚ απέναντι σε θεσμούς και αποφάσεις της Δικαιοσύνης.

Υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση δεν θέτει κανένα θέμα νομιμότητας, καθώς αυτό αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα της Δικαιοσύνης. Ωστόσο, τόνισε ότι η στάση του ΠΑΣΟΚ και οι επιθέσεις προς κυβερνητικά στελέχη «δεν συμβαδίζουν» με όσα αποκαλύπτονται.

Αναφερόμενος στην αντίδραση του ΠΑΣΟΚ και τις ανακοινώσεις περί νομικών κινήσεων, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διερωτήθηκε αν το κόμμα σκοπεύει να στραφεί κατά δημοσιογράφων ή κατά του υπουργού Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος σχολίασε το θέμα. «Θα φτάσουμε στο σημείο να απειλούμαστε με μηνύσεις επειδή ασκούμε πολιτική κριτική;» ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση δεν έχει θέσει κανένα νομικό ζήτημα.

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι το ΠΑΣΟΚ συχνά επικαλείται διεθνείς οργανώσεις για την ελευθερία του Τύπου και καταγγέλλει τις αγωγές, καλώντας το κόμμα να εξηγήσει πώς η στάση του συνάδει με την αντίδρασή του στο συγκεκριμένο δημοσίευμα.

Κλείνοντας, ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται «να μετατρέψει τη δημόσια συζήτηση σε τηλεδίκη», όπως είπε ότι κάνει η αντιπολίτευση.

