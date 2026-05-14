Με-μεγάλες-τιμές-η-υποδοχή-Τραμπ-από-τον-Σι-Τζινπίνγκ-στο-Μεγάλο-Παλάτι-του-Λαού:-«Ολόκληρος-ο-κόσμος-παρακολουθεί-τη-συνάντησή-μας»,-δείτε-βίντεο

Ο Τραμπ χαιρέτισε τόσο την αμερικανική όσο και την κινεζική αντιπροσωπεία αξιωματούχων που τον περίμεναν στην πλατεία.

Δίπλα στο κόκκινο χαλί βρίσκονταν παιδιά που κρατούσαν αμερικανικές και κινεζικές σημαίες, καθώς και ανθοδέσμες, επευφημώντας τους δύο ηγέτες.

Οι δύο πρόεδροι περπάτησαν πάνω σε κόκκινο χαλί, μπροστά από παρατεταγμένους στρατιώτες, υπό τους ήχους τελετουργικής μουσικής.

Κατά την τελετή υποδοχής, ο Τραμπ και ο Σι στάθηκαν στο κέντρο της πλατείας ενώ στρατιωτική μπάντα απέδιδε τον αμερικανικό εθνικό ύμνο, και στη συνέχεια τον κινεζικό ύμνο.

Οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν χειραψία μπροστά από το Μεγάλο Παλάτι του Λαού, όπου διεξάγονται σημαντικές πολιτικές εκδηλώσεις στην Κίνα, όπως οι ετήσιες συνεδριάσεις του κινεζικού κοινοβουλίου και των ανώτατων συμβουλευτικών οργάνων του κράτους.

Η αυτοκινητοπομπή του Τραμπ έφθασε στην πλατεία Τιενανμέν λίγο μετά τις 5 τα ξημερώματα της Πέμπτης (ώρα Ελλάδας), με τον Αμερικανό πρόεδρο να γίνεται δεκτός με επίσημη τελετή από τον Σι Τζινπίνγκ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έφθασε στην πλατεία Πλατεία Τιενανμέν, στην καρδιά του Πεκίνο, όπου τον υποδέχθηκε ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ στο Μεγάλο Παλάτι του Λαού. Οι δύο ηγέτες ξεκίνησαν επίσημα τις συνομιλίες τους, με βασικά θέματα στην ατζέντα το εμπόριο, την τεχνολογία και την κρίση με το Ιράν.

«Ολόκληρος ο κόσμος παρακολουθεί τη συνάντησή μας»

Στις εναρκτήριες δηλώσεις του, ο Σι Τζινπίνγκ υποστήριξε ότι η παγκόσμια κατάσταση μεταβάλλεται με ταχύτητα και πως η διεθνής σκηνή χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα και αναταράξεις.

«Ολόκληρος ο κόσμος παρακολουθεί τη συνάντησή μας. Αυτή τη στιγμή, μετασχηματισμοί που δεν έχουν παρατηρηθεί εδώ και έναν αιώνα επιταχύνονται παγκοσμίως και η διεθνής κατάσταση είναι ρευστή και ταραχώδης», δήλωσε ο Κινέζος πρόεδρος.

Ο Σι έθεσε ευθέως το ερώτημα αν οι δύο χώρες μπορούν να αποφύγουν τη λεγόμενη «παγίδα του Θουκυδίδη», θεωρία που περιγράφει τον κίνδυνο σύγκρουσης ανάμεσα σε μια ανερχόμενη και μια κυρίαρχη δύναμη.

.@POTUS meets with President Xi at the Great Hall of the People in Beijing: “It’s an honor to be with you, it’s an honor to be your friend, and the relationship between China and the U.S.A. is going to be better than ever before. Thank you very much!” pic.twitter.com/aepz02qOgj — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) May 14, 2026

«Ο κόσμος έχει φτάσει σε ένα νέο σταυροδρόμι. Μπορούν η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες να ξεπεράσουν την παγίδα του Θουκυδίδη και να δημιουργήσουν ένα νέο πρότυπο σχέσεων;», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Κινέζος πρόεδρος τόνισε επίσης την ανάγκη συνεργασίας των δύο χωρών απέναντι στις παγκόσμιες προκλήσεις.

«Μπορούμε να αντιμετωπίσουμε μαζί τις παγκόσμιες προκλήσεις και να προσφέρουμε περισσότερη σταθερότητα στον κόσμο; Μπορούμε, προς το συμφέρον του κόσμου, των δύο λαών μας και του μέλλοντος της ανθρωπότητας, να οικοδομήσουμε ένα πιο φωτεινό μέλλον για τις διμερείς μας σχέσεις;», είπε.

Κλείνοντας, ο Σι χαρακτήρισε αυτά τα ζητήματα «ερωτήματα ζωτικής σημασίας για την ιστορία, για τον κόσμο και για τους λαούς», προσθέτοντας ότι αποτελούν «τα ερωτήματα της εποχής μας» τα οποία καλούνται να απαντήσουν οι δύο ηγέτες.

Ο Σι κάλεσε τις δύο χώρες να επιλέξουν τη συνεργασία αντί της αντιπαράθεσης.

«Πρέπει να είμαστε εταίροι και όχι αντίπαλοι, να πετυχαίνουμε ο ένας για τον άλλον, να ευημερούμε μαζί και να διαμορφώσουμε έναν σωστό τρόπο συνύπαρξης των μεγάλων δυνάμεων στη νέα εποχή», δήλωσε ο Κινέζος πρόεδρος.

Τραμπ: «Έχω μεγάλο σεβασμό για τον Σι και την Κίνα»

Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε με ιδιαίτερα θερμά λόγια για τον Σι Τζινπίνγκ και τις σχέσεις των δύο χωρών.

Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε τη σχέση τους «φανταστική» και τόνισε ότι έχει «μεγάλο σεβασμό» για τον Κινέζο ηγέτη και την Κίνα.

Παράλληλα, αποκάλεσε τον Σι «μεγάλο ηγέτη».

Ο Τραμπ ανέφερε επίσης ότι η αμερικανική αντιπροσωπεία προσβλέπει στις συνομιλίες για το αμοιβαίο εμπόριο ανάμεσα στις δύο χώρες.

«Είναι τιμή να βρισκόμαστε εδώ», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος κατά την έναρξη της συνάντησης.

Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Σι Τζινπίνγκ ολοκλήρωσαν τις εναρκτήριες δηλώσεις τους στο Μεγάλο Παλάτι του Λαού και ξεκίνησαν τις διμερείς συνομιλίες κεκλεισμένων των θυρών, οι οποίες αναμένεται να διαρκέσουν περίπου μία ώρα.

Στην αμερικανική αποστολή συμμετέχουν κυβερνητικοί αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ, αλλά και κορυφαίοι επιχειρηματίες. Μεταξύ αυτών βρίσκονται ο διευθύνων σύμβουλος της NVIDIA Τζένσεν Χουάνγκ και ο επικεφαλής της Apple Τιμ Κουκ.

Στο επίκεντρο εμπόριο, τεχνολογία και Ιράν

Η σημερινή ημέρα περιλαμβάνει διμερή συνάντηση των δύο ηγετών, πολιτιστική επίσκεψη στον Ναό του Ουρανού και επίσημο κρατικό δείπνο.

Ο Τραμπ και ο Σι αναμένεται να συζητήσουν κρίσιμα ζητήματα όπως οι εμπορικές σχέσεις ΗΠΑ – Κίνας, οι περιορισμοί στην τεχνολογία και η κρίση με το Ιράν.

Οι δύο ηγέτες είχαν συναντηθεί τελευταία φορά τον Οκτώβριο, στο περιθώριο διεθνούς συνόδου στη Νότια Κορέα, όπου συμφώνησαν σε εμπορική συμφωνία.