Μπέσεντ:-Συνομιλούμε-με-Κίνα-γιατί-είμαστε-στην-πρώτη-γραμμή-της-ΑΙ

Οι ΗΠΑ μπορούν να μιλήσουν με την Κίνα για την Τεχνητή Νοημοσύνη επειδή «βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή», επεσήμανε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών, Σκοτ ​​Μπέσεντ, στο CNBC, καθώς Πεκίνο και Ουάσιγκτον υπέγραψαν πρωτόκολλο για την ΑΙ.

«Οι δύο υπερδυνάμεις της Τεχνητής Νοημοσύνης θα αρχίσουν να συνομιλούν. Θα δημιουργήσουμε ένα πρωτόκολλο σχετικά με το πώς θα προχωρήσουμε με τις βέλτιστες πρακτικές για την Τεχνητή Νοημοσύνη, ώστε να διασφαλίσουμε ότι μη κρατικοί φορείς δεν θα αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτά τα μοντέλα», τόνισε ο ΥΠΟΙΚ των ΗΠΑ στο περιθώριο της διήμερης συνάντησης του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο με τον Κινέζο Πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ.

«Ο λόγος που μπορούμε να έχουμε εποικοδομητικές συζητήσεις με τους Κινέζους για την Τεχνητή Νοημοσύνη είναι επειδή βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή», πρόσθεσε. «Δεν νομίζω ότι θα είχαμε τις ίδιες συζητήσεις αν ήταν τόσο μπροστά μας», συμπλήρωσε.

Η Anthropic έχει ανησυχήσει πολλούς στην Ουάσινγκτον και σε άλλες χώρες με το μοντέλο Mythos AI, το οποίο διαθέτει ισχυρές δυνατότητες κυβερνοεπιθέσεων. Η εταιρεία δήλωσε ότι αρχικά θα το κυκλοφορήσει σε επιλεγμένους επιχειρηματικούς εταίρους.

Η Ουάσινγκτον έχει επίσης επιδιώξει να περιορίσει την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης στην Κίνα περιορίζοντας τις πωλήσεις προηγμένων ημιαγωγών, κυρίως από την Nvidia, ενώ ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας κατασκευής τσιπ, Τζένσεν Χουάνγκ, συμμετείχε στην αντιπροσωπεία του Τραμπ στην Κίνα ως προσθήκη του τελευταίου δευτερολέπτου.

Παράλληλα, επεσήμανε ότι ο Τραμπ θα πει περισσότερα για το θέμα της Ταϊβάν «τις επόμενες ημέρες». «Ο Τραμπ… κατανοεί τις ευαισθησίες γύρω από όλα αυτά, και όποιος λέει το αντίθετο δεν κατανοεί το διαπραγματευτικό στυλ του», εξήγησε.