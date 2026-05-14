Νέα-εποχή-για-τα-δίκτυα-φυσικού-αερίου:-Έρχονται-μαζικά-οι-έξυπνοι-μετρητές-στην-Ελλάδα

Το project της Enaon EDA αποτελεί μέρος της ευρύτερης μετάβασης σε πιο ψηφιακά, ευέλικτα και συμβατά με ανανεώσιμα αέρια δίκτυα στην Ελλάδα.

Η ψηφιοποίηση των ενεργειακών δικτύων εξελίσσεται σε μία από τις μεγαλύτερες επενδυτικές και τεχνολογικές προκλήσεις της επόμενης δεκαετίας για την ελληνική αγορά ενέργειας. Από τους έξυπνους μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας έως τα νέα συστήματα παρακολούθησης και διαχείρισης δικτύων φυσικού αερίου, ο κλάδος περνά σταδιακά σε ένα νέο μοντέλο λειτουργίας που βασίζεται στα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, στην απομακρυσμένη διαχείριση και στη δυνατότητα ενσωμάτωσης νέων μορφών ενέργειας, όπως το βιομεθάνιο και το υδρογόνο.

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και το νέο project της Enaon EDA, η οποία προχωρά στην ανάπτυξη των έξυπνων μετρητών νέας γενιάς Nimbus H2 στα δίκτυα φυσικού αερίου που διαχειρίζεται στην Ελλάδα. Η κίνηση αποτελεί μέρος του συνολικού σχεδίου εκσυγχρονισμού των υποδομών της εταιρείας, με ορίζοντα ολοκλήρωσης έως το 2030.

Σύμφωνα με τη στρατηγική της εταιρείας, το πρόγραμμα αντικατάστασης των συμβατικών μετρητών ξεκίνησε σε μεγάλη κλίμακα τον Οκτώβριο του 2025, ενώ οι πρώτες εγκαταστάσεις των μετρητών Nimbus πραγματοποιήθηκαν τον Μάρτιο του 2026. Στόχος είναι να έχουν εγκατασταθεί περισσότερες από 20.000 συσκευές έως το τέλος του έτους, κυρίως σε οικιακούς καταναλωτές.

Η συγκεκριμένη επένδυση αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς συνδέεται τόσο με την ψηφιοποίηση των ενεργειακών υποδομών, όσο και με τη μελλοντική προσαρμογή των δικτύων στη διανομή ανανεώσιμων αερίων. Ο Nimbus θεωρείται από τους πρώτους έξυπνους μετρητές φυσικού αερίου διεθνώς που μπορούν να διαχειρίζονται μίγματα φυσικού αερίου και υδρογόνου με περιεκτικότητα έως και 23%, στοιχείο που τον καθιστά συμβατό με τα σενάρια σταδιακής εισαγωγής υδρογόνου και βιομεθανίου στα δίκτυα διανομής.

Με βάση το πρόγραμμα ανάπτυξης 2026-2030 της Enaon EDA, έως το τέλος της δεκαετίας τα συνολικά σημεία παράδοσης αναμένεται να φτάσουν περίπου τις 920.000, εκ των οποίων περίπου 900.000 θα καλύπτονται από μετρητές Nimbus. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί ουσιαστικά την μετάβαση από τα παραδοσιακά συστήματα μέτρησης σε ένα πλήρως ψηφιοποιημένο μοντέλο παρακολούθησης και διαχείρισης του δικτύου.

Η τεχνολογία βασίζεται σε υποδομές NB-IoT και LTE-M για τη μεταφορά δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, ενώ οι συσκευές διαθέτουν δυνατότητες απομακρυσμένης διαχείρισης, προηγμένους αισθητήρες ασφαλείας και συνεχή παρακολούθηση πίεσης και θερμοκρασίας. Παράλληλα, η διάρκεια ζωής της μπαταρίας ξεπερνά τα 15 χρόνια, μειώνοντας σημαντικά τις ανάγκες συντήρησης.

Η διευθύνουσα σύμβουλος της Enaon EDA, Francesca Zanninotti, χαρακτήρισε το project «ορόσημο για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των υποδομών διανομής φυσικού αερίου στην Ελλάδα», σημειώνοντας ότι η τεχνολογία ενισχύει την ασφάλεια, τη διαφάνεια και την ποιότητα των υπηρεσιών προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις, ενώ παράλληλα προετοιμάζει τα δίκτυα για τη νέα εποχή των ανανεώσιμων αερίων.

Η αγορά των έξυπνων δικτύων και τα επόμενα projects στην Ελλάδα

Η επένδυση στους έξυπνους μετρητές εντάσσεται σε μια ευρύτερη τάση ψηφιοποίησης των ενεργειακών δικτύων στην Ελλάδα, τόσο στον ηλεκτρισμό όσο και στο φυσικό αέριο. Τα επόμενα χρόνια αναμένονται μεγάλα projects που σχετίζονται με την εγκατάσταση έξυπνων μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας, την ανάπτυξη ψηφιακών κέντρων ελέγχου δικτύων, αλλά και την ενσωμάτωση τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης και real-time monitoring στις ενεργειακές υποδομές.

Παράλληλα, η σταδιακή ανάπτυξη έργων βιομεθανίου και υδρογόνου δημιουργεί νέα ανάγκη για πιο «ευέλικτα» και τεχνολογικά προηγμένα δίκτυα διανομής, ικανά να διαχειρίζονται διαφορετικά ενεργειακά μίγματα. Υπό αυτές τις συνθήκες, οι έξυπνοι μετρητές θεωρούνται κρίσιμο εργαλείο για την ακριβέστερη μέτρηση της κατανάλωσης καθώς και για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας, τον περιορισμό των απωλειών και τη δυνατότητα ταχύτερης ανίχνευσης βλαβών ή διαρροών.

Στελέχη της αγοράς έχουν επισημάνει ότι η ψηφιοποίηση των δικτύων και η εγκατάσταση «έξυπνων» μετρητών μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στην εξοικονόμηση ενέργειας, καθώς επιτρέπουν καλύτερη εικόνα της κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο, ενισχύουν τη δυνατότητα απομακρυσμένων παρεμβάσεων και διευκολύνουν τη συνολική διαχείριση της ζήτησης.