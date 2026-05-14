Οι-εσωκομματικές-ισορροπίες-σε-ΝΔ,-ΠΑΣΟΚ-και-ΣΥΡΙΖΑ

-

Να απαλλαγούν από τους εσωκομματικούς «βραχνάδες» επιθυμούν τα κόμματα, ωστόσο το να ξεπεράσουν την «κόπωση» μιας πολύ δύσκολης τριετίας από τις προηγούμενες κάλπες δεν είναι απλή υπόθεση. Και αυτό ισχύει όχι μόνο για την κυβερνητική παράταξη, αλλά και για τις δυνάμεις της αντιπολίτευσης που έχουν περάσει από «χίλια κύματα» χωρίς να έχουν καταφέρει να ανακάμψουν δημοσκοπικά. Και αυτό το γεγονός από μόνο του έχει προκαλέσει αρκετές εσωτερικές «γκρίνιες».

Είναι φυσιολογικό στη Νέα Δημοκρατία να έχουν αποκλειστικά το βλέμμα τους στραμμένο στο αυριανό συνέδριο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιθυμεί να «σβήσει» τις «μουρμούρες» που έχουν προκληθεί και να κάνει ένα restart. Η παρουσία του Κώστα Καραμανλή σήμερα το βράδυ σε εκδήλωση που διοργανώνει η Συνεταιριστική Ένωση Καπνοπαραγωγών Ελλάδας στην Ξάνθη αναμένεται να συζητηθεί.

Μαζί με τον Κινέζο Πρέσβη ίσως το λιγότερο που απασχολεί τη γαλάζια παράταξη είναι τι θα πει ο πρώην πρωθυπουργός για την εξωτερική πολιτική και για τα αγροτικά. Περισσότερη σημασία έχει το «σήμα» που δίνει να παρευρίσκεται σε μια εκδήλωση λίγες ώρες πριν από τη συνεδρίαση του κορυφαίου καθοδηγητικού οργάνου του κόμματος, στο οποίο έχει αποφασίσει να μην παραστεί.

Στο ΠΑΣΟΚ τα πράγματα έχουν ηρεμήσει μετά το συνέδριο. Ο Νίκος Ανδρουλάκης επιθυμεί συνεχώς να κάνει μια «φυγή προς τα εμπρός». Με τη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε για τη Συνταγματική Αναθεώρηση βγήκαν μια σειρά από προτάσεις στο δημόσιο διάλογο, με τις οποίες η Χαριλάου Τρικούπη επιθυμεί να αντιπαρατεθεί στα ίσα με την κυβέρνηση.

Και ενώ οι αναφορές του Χάρη Δούκα υπέρ της Συμφωνίας των Πρεσπών είχαν μείνει πίσω χωρίς να προκαλέσουν μεγαλύτερο θόρυβο οι δηλώσεις της Βάσιας Αναστασίου προκάλεσαν αναταραχή στη Χ. Τρικούπη. Χωρίς κανένα πολιτικό περιεχόμενο μίλησε με απρέπεια για τον Αλέξη Τσίπρα και τελικά αναγκάστηκε να ανασκευάσει. Τα «αυτογκόλ» όταν γίνονται από νέα στελέχη που θα έπρεπε να σηματοδοτούν την ανανέωση «πονούν» πολύ περισσότερο.

Στην Αριστερά τα πράγματα είναι ακόμα πιο θολά. Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, το οποίο εκτός απροόπτου θα ανακοινωθεί τον Ιούνιο, έχει αλλάξει τα δεδομένα. Στην Κουμουνδούρου επιθυμούν τη συγχώνευση, κάτι που δεν θέλει ο πρώην πρωθυπουργός. Θα βρεθεί αντίπαλος με το πρώην κόμμα του, το οποίο ο Παύλος Πολάκης – και όχι μόνο – θέλει να το διατηρήσει «με νύχια και με δόντια»;

Αυτό είναι κάτι που ενδεχομένως να κοστίσει στον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ σημαντικούς πόντους στη «μάχη» για τη δεύτερη θέση. Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ δεν εμφανίζονται πρόθυμοι να παραιτηθούν, όπως θα ήθελε ο Αλέξης Τσίπρας ακολουθώντας το δικό του παράδειγμα. Επιθυμούν, όμως η συντριπτική πλειοψηφία να συμπορευτούν μαζί του.

Στελέχη της Κουμουνδούρου, που δεν βλέπουν με «καλό μάτι» το εγχείρημα του πρώην πρωθυπουργού, ζητούν από τον Σωκράτη Φάμελλο να λάβει πρωτοβουλίες. Να συναντηθεί άμεσα μαζί του προκειμένου να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Ο ΣΥΡΙΖΑ μοιάζει να είναι ένα κόμμα που περιμένει απλώς τις εξελίξεις. Ήδη έχει ζητηθεί από τον πρόεδρο να συνεδριάσουν τα όργανα προκειμένου να χαραχθεί μια γραμμή.

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.