Οι πετρελαϊκοί κολοσσοί επιστρέφουν στη Συρία: Το νέο παιχνίδι στην Ανατολική Μεσόγειο – Τι σημαίνει για την Ελλάδα

Οι μεγάλες πετρελαϊκές επιστρέφουν στη Συρία ανοίγοντας νέο ενεργειακό και γεωπολιτικό κύκλο στην Ανατολική Μεσόγειο. Η εξέλιξη επηρεάζει συνολικά την ευρωπαϊκή στρατηγική ενέργειας και ενισχύει τον ρόλο της Ελλάδας

Μέσα σε λιγότερο από 48 ώρες, δύο κινήσεις μεγάλων διεθνών ενεργειακών ομίλων ήρθαν να δείξουν ότι η Συρία επιστρέφει αιφνιδιαστικά στον ενεργειακό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου, σε μια περίοδο όπου η Ευρώπη αναζητά επειγόντως νέες ισορροπίες ασφάλειας εφοδιασμού, γεωπολιτικής επιρροής και πρόσβασης σε φυσικό αέριο.

Η ανακοίνωση της TotalEnergies στις 12 Μαΐου για συμφωνία συνεργασίας με την QatarEnergy, την ConocoPhillips και τη Syrian Petroleum Company για υπεράκτιες έρευνες ανοιχτά της Λατάκειας έχει το δικό της ειδικό «γεωγραφικό» βάρος. Ήρθε αμέσως μετά από ξεχωριστή ανακοίνωση για εμπλοκή της Chevron σε project σε μεγάλα βάθη στη Συρία, στέλνοντας μήνυμα ότι οι μεγάλες δυτικές ενεργειακές εταιρείες αρχίζουν ξανά να βλέπουν τη χώρα ως πιθανό ενεργειακό κόμβο της επόμενης δεκαετίας.

Εκτός από τη γεωγραφική διάσταση, ούτε η χρονική συγκυρία θεωρείται τυχαία. Μετά από την πολιτική μετάβαση που ακολούθησε την αλλαγή καθεστώτος στα τέλη του 2024, η νέα κυβέρνηση της Συρίας επιχειρεί να επαναφέρει ξένες επενδύσεις, ιδιαίτερα στον ενεργειακό τομέα, ο οποίος παραμένει κρίσιμος για την οικονομική ανάκαμψη της χώρας. Για πρώτη φορά μετά από περισσότερο από μία δεκαετία πολέμου, κυρώσεων και γεωπολιτικής απομόνωσης, δυτικοί ενεργειακοί κολοσσοί εμφανίζονται ξανά πρόθυμοι να εξετάσουν σοβαρές επενδύσεις στην περιοχή.

Η εξέλιξη αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία επειδή δεν αφορά μόνο τη Συρία. Στην πραγματικότητα, αποτελεί μέρος μιας πολύ ευρύτερης γεωπολιτικής και ενεργειακής αναδιάταξης στην Ανατολική Μεσόγειο, όπου φυσικό αέριο, ηλεκτρικές διασυνδέσεις, LNG και ενεργειακές υποδομές συνδέονται πλέον άμεσα με την ευρωπαϊκή στρατηγική ασφάλειας.

Η Ευρώπη ξανακοιτάζει την Ανατολική Μεσόγειο

Μετά από την ενεργειακή κρίση λόγω του πολέμου στην Ουκρανία και τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας αλλά και τις συνεχείς αναταράξεις στη Μέση Ανατολή, η Ευρώπη επιχειρεί να μειώσει την εξάρτησή της από περιοχές υψηλού ρίσκου, χωρίς όμως να εγκαταλείπει την ανάγκη για νέες πηγές φυσικού αερίου κατά την μεταβατική περίοδο προς την καθαρή ενέργεια.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Ανατολική Μεσόγειος επιστρέφει στο προσκήνιο. Η Αίγυπτος, το Ισραήλ και η Κύπρος είχαν ήδη ανοίξει τον δρόμο τα προηγούμενα χρόνια μέσω μεγάλων ανακαλύψεων και LNG υποδομών. Τώρα, η επανεμφάνιση της Συρίας δημιουργεί νέα δεδομένα, καθώς για πρώτη φορά μετά από χρόνια επανέρχεται το σενάριο μιας ευρύτερης ενεργειακής «λεκάνης» που μπορεί να προσελκύσει μεγάλα κεφάλαια και στρατηγικές επενδύσεις.

Το γεγονός ότι στο νέο κύμα ενδιαφέροντος συμμετέχουν ταυτόχρονα αμερικανικοί, γαλλικοί και καταριανοί όμιλοι δείχνει επίσης ότι η περιοχή αντιμετωπίζεται πλέον όχι μόνο ως ενεργειακό project, αλλά και ως γεωπολιτικό εργαλείο επιρροής.

Αναλυτές της αγοράς εκτιμούν ότι οι κινήσεις αυτές συνδέονται άμεσα και με τη νέα πραγματικότητα που δημιουργείται στην Ευρώπη: αυξημένες ανάγκες ηλεκτρισμού λόγω data centers και AI, αβεβαιότητα στις διεθνείς ροές LNG, πιέσεις στις τιμές ενέργειας και ανάγκη για μεγαλύτερη διαφοροποίηση πηγών προμήθειας.

Τι σημαίνει για την Ελλάδα

Για την Ελλάδα, οι εξελίξεις αυτές δεν περνούν απαρατήρητες. Η χώρα βρίσκεται ήδη στο επίκεντρο πολλών ενεργειακών σχεδίων της Ανατολικής Μεσογείου, από τον Great Sea Interconnector και τις νέες ηλεκτρικές διασυνδέσεις έως τις έρευνες υδρογονανθράκων στο Ιόνιο και νότια της Κρήτης αλλά και τις υποδομές LNG στην Αλεξανδρούπολη και την Ρεβυθούσα.

Το γεγονός ότι οι ίδιες μεγάλες εταιρείες που δραστηριοποιούνται ή εξετάζουν projects στην ευρύτερη περιοχή επιστρέφουν τώρα και στη Συρία θεωρείται ένδειξη ότι η Ανατολική Μεσόγειος αποκτά ξανά βαρύτητα στον διεθνή ενεργειακό σχεδιασμό.

Παράλληλα, η κινητικότητα αυτή ενισχύει και το αφήγημα ότι η Ελλάδα μπορεί να λειτουργήσει ως ενεργειακή πύλη και κόμβος για την ευρωπαϊκή αγορά, ιδιαίτερα σε μια περίοδο όπου η ΕΕ επενδύει όλο και περισσότερο σε διασυνδέσεις, LNG υποδομές και διαφοροποίηση πηγών εφοδιασμού.

Ωστόσο, η νέα πραγματικότητα δημιουργεί και ανταγωνισμούς. Όσο περισσότερες χώρες της περιοχής επανέρχονται στο ενεργειακό παιχνίδι, τόσο αυξάνεται ο ανταγωνισμός για επενδύσεις, κεφάλαια και γεωπολιτική επιρροή. Και αυτό σημαίνει ότι η Ανατολική Μεσόγειος εισέρχεται πιθανότατα σε μια νέα περίοδο έντονης κινητικότητας, όπου ενέργεια, διπλωματία και στρατηγικές συμμαχίες θα κινούνται πλέον μαζί.