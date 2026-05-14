Ομιλία-Χριστοδουλίδη-στη-Βουλή:-Η-Ελλάδα-σταθερός-σύμμαχος-στην-προσπάθεια-λύσης-του-Κυπριακού

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης απηύθυνε ομιλία στην Ολομέλεια της Βουλής, μόλις ο δεύτερος Κύπριος πρόεδρος που το πράττει τα τελευταία 15 χρόνια, στέλνοντας μηνύματα ενότητας και κοινού προσανατολισμού Ελλάδας και Κύπρου απέναντι στις προκλήσεις του Ελληνισμού, της ευρύτερης περιοχής και της Ευρώπης.

Η τελευταία αντίστοιχη ομιλία είχε γίνει το 2010 από τον Δημήτρη Χριστόφια, με αφορμή τα 50 χρόνια από την ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας.

«Η άμεση ανταπόκριση της ελληνικής κυβέρνησης στο αίτημα μας για ενίσχυση της αμυντικής μας επάρκειας, ήταν ο προπομπός για την δημιουργία ενός πρωτόγνωρου κύματος αλληλεγγύης στην πράξη και από άλλες ευρωπαϊκές χώρες», επεσήμανε κατά την ομιλία του ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Όπως είπε ο κ. Χριστοδουλίδης, «υπάρχει διαρκής προσπάθεια για να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις επανέναρξης των διαπραγματεύσεων για συνολική επίλυση του κυπριακού στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών, του διαπραγματευτικού κεκτημένου και των αρχών, των αξιών και του δικαίου της ΕΕ».

«Η Ελλάδα σε αυτή την προσπάθεια παραμένει ο πιο συνεπής ανιδιοτελής και διαχρονικός σύμμαχος και συμπαραστάτης της Κύπρου», τόνισε.



Νικήτας Κακλαμάνης : Η Ελλάδα ήταν, είναι και θα είναι σταθερά στο πλευρό της Κύπρου για δίκαιη λύση του Κυπριακού

«Ελλάδα και Κύπρος δεν συνδέονται μόνο με κοινή ιστορία και αγώνες αλλά με δεσμούς βαθιά ανθρώπινους και αδελφικούς. Η παρουσία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ελληνική Βουλή αποτελεί ζωντανή επιβεβαίωση των άρρηκτων δεσμών που μας συνδέουν, με κοινές μνήμες, αγώνες και θυσίες».

Με αυτά τα θερμά λόγια ο πρόεδρος της ελληνικής Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, καλωσόρισε στην Ολομέλεια του Σώματος, τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη.

«Στις τιμημένες στήλες των μνημείων μας σε Κύπρο και Ελλάδα είναι χαραγμένα τα ονόματα των ηρώων μας που έπεσαν στους ένδοξους αγώνες από αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερα και είναι οι αρμοί που ενώνουν τους κοινούς μας αγώνες», ήταν η απάντηση του προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη.

«Ελλάδα και Κύπρος αποτελούν ένα ακλόνητο σημείο αναφοράς σε ένα περιβάλλον διεθνούς αβεβαιότητας και γεωπολιτικών ανακατατάξεων» υπογράμμισε ο κ. Κακλαμάνης, δίνοντας έμφαση στην πορεία των εξάμηνων εργασιών της Κυπριακής Προεδρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για την προώθηση της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή.

«Η άσκηση της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ αναδεικνύει τον ρόλο της Κύπρου ως γέφυρα συνεργασίας στην ευρύτερη συνεργασία με την υπευθυνότητα και τη διορατικότητα με την οποία ασκεί τα καθήκοντα της», είπε ο κ. Κακλαμάνης.

Ταυτόχρονα, επανέλαβε, την σταθερή θέση της Ελλάδος για το κυπριακό, υπογραμμίζοντας ότι «η Ελλάδα ήταν, είναι και θα είναι σταθερά στο πλευρό της Κυπριακής Δημοκρατίας στηρίζοντας πάντα μια δίκαιη, βιώσιμη και λειτουργική λύση βάσει των αποφάσεων των Ηνωμένων Εθνών και του ευρωπαϊκού κεκτημένου».

«Ένας στρατός κατοχής, 52 χρόνια τώρα, κρατά μια χώρα της Ε.Ε κομμένη στα δύο. Δεν μπορεί να υπάρξει λύση χωρίς την πλήρη αποχώρηση των κατοχικών στρατευμάτων και την κατάργηση αναχρονιστικών συστημάτων εγγυήσεων και επεμβατικών δικαιωμάτων τρίτων» τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Κακλαμάνης.

Ο πρόεδρος της ελληνικής βουλής έδωσε έμφαση στην ενίσχυση της κοινοβουλευτικής διπλωματίας για την ανάδειξη του Κυπριακού, σημείωσε ότι «η Ελληνική Βουλή αξιοποιεί κάθε δυνατότητα για την προβολή ενός ζητήματος που αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα παραβίασης του Διεθνούς Δίκαιου» ενώ διαβεβαίωσε ότι «προσωπικά θα συνεχίσω από αυτή τη θέση αλλά και ως απλός πολίτης να διακηρύσσω το δίκαιο αίτημα για την άρση της διαχρονικής αδικίας σε βάρος της Μεγαλονήσου».

«Η Κύπρος δεν είναι για εμάς μόνο σύμμαχος αλλά αδελφός λαός. Θα συνεχίσουμε να πορευόμαστε μαζί με πίστη στις κοινές αξίες, προοπτική και ομόνοια», κατέληξε ο κ. Κακλαμάνης.

Στα θεωρεία οι δύο κόρες του Ν.Χριστοδουλίδη

Τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη συνόδευσαν μέσα στην Ολομέλεια, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο πρόεδρος της ελληνικής Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης.

Όρθιοι οι βουλευτές χειροκρότησαν θερμά και παρατεταμένα τόσο την είσοδο του όσο και το τέλος της ομιλίας του κ. Χριστοδουλίδη.

Στα θεωρεία απέναντι από το βήμα της Ολομέλειας, βρίσκονταν και οι δύο κόρες του Νίκου Χριστοδουλίδη, Κατερίνα και Ιωάννα και παρακολούθησαν με ιδιαίτερη συγκίνηση την ομιλία του.

Στα πρώτα υπουργικά έδρανα και δίπλα στον πρωθυπουργό κάθισαν κατά σειρά οι υπουργοί, Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, ‘Αμυνας, Νίκος Δένδιας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Σχοινάς, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρος, Υγείας ‘Αδωνις Γεωργιάδης.

Το «παρών» τους έδωσαν οι αρχηγοί των Κοινοβουλευτικών Ομάδων, ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, ΕΛ.ΛΥ Κυριάκος Βελόπουλος, Νίκης, Δημήτρης Νατσιός, καθώς ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς και πάρα πολλοί βουλευτές από όλα τα κόμματα.

Στα έδρανα των επισήμων κάθισαν κατά σειρά ο αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, η πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, οι πρώην πρόεδροι της Βουλής, Βαγγέλης Μεϊμαράκης και Βύρων Πολύδωρας και ο πρώην πρωθυπουργός, Λουκάς Παπαδήμος.

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.