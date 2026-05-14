Προφυλακίστηκε-ο-πρώην-προσωπάρχης-του-Ζελένσκι,-που-κατηγορείται-για-ξέπλυμα-περίπου-$10,4-εκατ.-δολαρίων

Το Ανώτατο Δικαστήριο κατά της Διαφθοράς στην Ουκρανία αποφάσισε την προφυλάκιση για δύο μήνες του Αντρίι Γέρμακ, πρώην κορυφαίου συμβούλου και στενού συνεργάτη του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ορίζοντας εγγύηση ύψους 3 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ο Γέρμακ, που μέχρι την απομάκρυνσή του από το προεδρικό περιβάλλον τον περασμένο Νοέμβριο θεωρούνταν ένα από τα ισχυρότερα πρόσωπα στην Ουκρανία, κατηγορείται για συμμετοχή σε οργανωμένο κύκλωμα διαφθοράς και ξέπλυμα περίπου 10,4 εκατ. δολαρίων μέσω πολυτελούς κατασκευαστικού έργου κοντά στο Κίεβο.

Ο ίδιος αρνήθηκε κατηγορηματικά όλες τις κατηγορίες ενώπιον του δικαστηρίου. «Δεν διαθέτω αυτά τα χρήματα. Τώρα ο δικηγόρος μου θα προσπαθήσει να βρει βοήθεια από φίλους για να συγκεντρωθεί το ποσό της εγγύησης», δήλωσε σε Ουκρανούς δημοσιογράφους μετά την ανακοίνωση της απόφασης.

Πρόσθεσε ακόμη ότι σκοπεύει να ασκήσει έφεση και να παραμείνει στην Ουκρανία. «Δεν έχω τίποτα να κρύψω. Θα συνεχίσω να αγωνίζομαι και θα μείνω στην Ουκρανία», ανέφερε.

Ως επικεφαλής του προεδρικού γραφείου του Ζελένσκι, ο Γέρμακ είχε καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της ουκρανικής διπλωματίας κατά τη διάρκεια του πολέμου με τη Ρωσία και συμμετείχε σχεδόν σε όλες τις κρίσιμες επαφές με ξένους ηγέτες, από την Ουάσινγκτον μέχρι τις Βρυξέλλες.

Το Εθνικό Γραφείο Καταπολέμησης της Διαφθοράς της Ουκρανίας (NABU) και η Ειδική Εισαγγελία κατά της Διαφθοράς ανακοίνωσαν αυτή την εβδομάδα τις κατηγορίες εις βάρος του.

Οι ερευνητές δεν κατονόμασαν επίσημα τον Γέρμακ, όμως ανέφεραν ότι η υπόθεση συνδέεται με την αποκαλούμενη «επιχείρηση Midas», ένα σκάνδαλο διαφθοράς ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων που αφορά την κρατική ενεργειακή εταιρεία της Ουκρανίας και έχει προκαλέσει σοβαρούς τριγμούς στον στενό κύκλο του Ζελένσκι.

Η έρευνα έχει αγγίξει και άλλα πρόσωπα που συνδέονται με τον Ουκρανό πρόεδρο, μεταξύ αυτών τον επιχειρηματία Τιμούρ Μίντιτς και τον πρώην αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Ολέξι Τσερνίσοφ. Και οι δύο κατηγορήθηκαν πέρυσι για διαφθορά, απορρίπτοντας επίσης τις κατηγορίες. Ο Μίντιτς διέφυγε στο Ισραήλ μία ημέρα πριν εκδοθεί ένταλμα σύλληψής του.

Καθώς η έρευνα διευρυνόταν, ο Ζελένσκι απομάκρυνε τον Γέρμακ από τη θέση του την ίδια ημέρα που οι αρχές κατά της διαφθοράς πραγματοποίησαν έρευνα στο γραφείο του.

Σύμφωνα με το NABU, τα μέλη του φερόμενου κυκλώματος ξέπλεναν κρατικά κονδύλια, περιλαμβανομένων χρημάτων της Energoatom, μέσω επενδύσεων σε πολυτελή ακίνητα.

Εφόσον ο Γέρμακ καταβάλει την εγγύηση, θα υποχρεούται να εμφανίζεται τακτικά για ανάκριση, να ενημερώνει τις αρχές για τον τόπο διαμονής του, να μην εγκαταλείπει το Κίεβο χωρίς άδεια των ερευνητών, να παραδώσει τα διαβατήριά του και να φορά ηλεκτρονικό βραχιολάκι παρακολούθησης.

Η προεδρία της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι δεν πρόκειται να σχολιάσει την υπόθεση όσο η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.