Πρώτες-ετήσιες-ζημίες-εδώ-και-σχεδόν-70-χρόνια-για-τη-honda

Τις πρώτες ετήσιες ζημίες της σε σχεδόν 70 χρόνια ως εισηγμένη ανακοίνωσε η Honda την Πέμπτη, πληγείσα από έξοδα άνω των 9 δισ. δολαρίων για την αναδιάρθρωση του τομέα των ηλεκτρικών οχημάτων, ενώ απέσυρε τον μακροπρόθεσμο στόχο πωλήσεών της.

Η «τρύπα» στη χειρότερη οικονομική της έκθεση από την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο το 1957 αναδεικνύει πόσο επικίνδυνο είναι το στοίχημα στα ηλεκτρικά οχήματα για μια παραδοσιακή αυτοκινητοβιομηχανία όταν αντιμετωπίζει χαμηλότερη από την αναμενόμενη ζήτηση, σύμφωνα με το Reuters.

Οι λειτουργικές ζημίες της ανήλθαν συνολικά σε 414,3 δισ. γεν (2,63 δισ. δολάρια) σε ετήσια βάση, σε σύγκριση με τη μέση εκτίμηση για ζημίες 315,6 δισ. γεν σε δημοσκόπηση 22 αναλυτών από την LSEG από κέρδη 1,2 τρισ. γεν ένα χρόνο νωρίτερα.

Κατέγραψε συνολικές ζημίες που σχετίζονται με τα ηλεκτρικά οχήματα ύψους 1,45 τρισ. γεν για το 2025 και αναμένει να αντιμετωπίσει πρόσθετο κόστος 500 δισ. γεν για το 2026.

Πάντως, εξακολουθεί να πιστεύει πως θα επιστρέψει στην κερδοφορία φέτος, προβλέποντας κέρδος 500 δισ. γεν από μέτρα μείωσης κόστους.

Ο Τοσιχίρο Μίμπε, Διευθύνων Σύμβουλος της δεύτερης μεγαλύτερης αυτοκινητοβιομηχανίας της Ιαπωνίας, ανέφερε ότι η Honda εγκαταλείπει τον στόχο της τα EV να αποτελούν το 1/5 των πωλήσεων νέων αυτοκινήτων της το 2030, καθώς και τον στόχο πλήρους στροφής σε ηλεκτρικά οχήματα ή οχήματα κυψελών καυσίμου έως το 2040.

Ο CEO επεσήμανε ότι η Honda θα αναστείλει επίσης επ’ αόριστον το έργο της για τα ηλεκτρικά οχήματα στον Καναδά, ένα επενδυτικό σχέδιο 11 δισ. δολαρίων για την παραγωγή αυτοκινήτων και μπαταριών.

Η μετοχή της Honda άγγιξε υψηλό δύο μηνών με άνοδο 3,8% την Πέμπτη, αφού δεσμεύτηκε να καταβάλει τουλάχιστον 800 δισ. γεν προς τους μετόχους για τρία χρόνια και διατήρησε το ετήσιο μέρισμα για το νέο οικονομικό έτος στα 70 γεν ανά μετοχή.

Η δέσμευσή της υπογραμμίζει την εξάρτηση της Honda από την κερδοφόρα επιχείρηση μοτοσικλετών της για τη δημιουργία μετρητών και την υποστήριξη των αποδόσεων προς τους μετόχους, καθώς η αυτοκινητοβιομηχανία της συνεχίζει να υστερεί σε κλίμακα και παραδόσεις.

«Συνολικά, το εκτελεστικό της αποτέλεσμα ήταν πολύ αργό», υπογράμμισε ο Τζέιμς Χονγκ, επικεφαλής έρευνας κινητικότητας στην Macquarie. Ορισμένα βήματα που έθεσε η εταιρεία στο πλαίσιο της στρατηγικής της, όπως η χρήση περισσότερων τοπικών εξαρτημάτων από την Κίνα, «δεν ήταν κάτι καινούργιο», πρόσθεσε.