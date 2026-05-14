Πώς-η-Κομισιόν-σκοπεύει-να-μειώσει-τις-τιμές-του-ηλεκτρικού-ρεύματος

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνέστησε στα κράτη μέλη να καταργήσουν σταδιακά την ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση για τα ορυκτά καύσιμα και να ανακατευθύνουν τις δημόσιες επιδοτήσεις βοήθεια προς την ηλεκτροκίνηση και τις καθαρές τεχνολογίες.

«Το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στοχεύει στην ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και στην προστασία των καταναλωτών από μελλοντικές κρίσεις τιμών», εξηγούν στη Ναυτεμπορική, πηγές στις Βρυξέλλες.

«Στο πλαίσιο αυτό, θα επιταχυνθεί η αντικατάσταση στους λέβητες και στα οχήματα εσωτερικής καύσης, με καθαρές και αποδοτικές τεχνολογίες», τονίζουν οι ίδιες πηγές και προσθέτουν: «Οι πόροι που θα απελευθερωθούν θα πρέπει να διατεθούν σε στόχους ενεργειακής μετάβασης, όπως η εκτεταμένη ενεργειακή ανακαίνιση κτιρίων, η αντικατάσταση ρυπογόνων συστημάτων θέρμανσης και η υποστήριξη των νοικοκυριών με χαμηλό εισόδημα».

Οι συστάσεις της Κομισιόν περιλαμβάνονται στον νέο κατάλογο μέτρων της πρωτοβουλίας AccelerateEU , για τη μείωση της κατανάλωσης φυσικού αερίου και πετρελαίου, βραχυπρόθεσμα.

Το έγγραφο ζητά οποιαδήποτε δημόσια στήριξη σε απάντηση στις αυξήσεις τιμών να είναι προσωρινή, στοχευμένη και συμβατή με τους στόχους της ενεργειακής μετάβασης. Μεταξύ των επιλογών που αναφέρει είναι η άμεση στήριξη εισοδήματος, τα ενεργειακά κουπόνια, τα κοινωνικά τιμολόγια, οι προσωρινές ρυθμιζόμενες τιμές και οι φορολογικές ελαφρύνσεις στην ηλεκτρική ενέργεια για τα ευάλωτα νοικοκυριά.

Για τις ενεργοβόρες βιομηχανίες, οι Βρυξέλλες επιτρέπουν μέτρα στήριξης, αλλά αυτά θα εξαρτώνται από δεσμεύσεις για ενεργειακή απόδοση, αποθήκευση και χρήση καθαρής ενέργειας.

Ο κατάλογος αναφέρει προγράμματα στην Ιρλανδία, την Αυστρία και την Κροατία στα οποία η βοήθεια προς εταιρείες για την αύξηση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας συνδέεται με ενεργειακούς ελέγχους, σχέδια μείωσης κόστους ή επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και αποδοτικότητα.

Μείωση της εξάρτησης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά ότι η ταχύτερη εφαρμογή του νέου ενεργειακού πλαισίου θα επέτρεπε μείωση της ζήτησης φυσικού αερίου κατά 10 έως 15 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα ετησίως και της χρήσης πετρελαίου και παραγώγων, κατά 15 έως 20 εκατομμύρια τόνους. «Αντιμετωπίζουμε μια πολύ σοβαρή κατάσταση, η ενεργειακή κρίση στη Μέση Ανατολή ασκεί πιέσεις στην Ευρώπη». δήλωσε ο Επίτροπος Ενέργειας της ΕΕ, Νταν Γιόργκενσεν , στο άτυπο Συμβούλιο Ενέργειας στην Κύπρο.

«Είναι μια ενεργειακή κρίση, αλλά είναι πιο σωστό να πούμε ότι είναι μια κρίση ορυκτών καυσίμων . Γι’ αυτό πρέπει να συνεχίσουμε τη μετάβασή μας από τα ορυκτά καύσιμα και να εντείνουμε τις προσπάθειές μας για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την αντικατάσταση ενός μεγαλύτερου μεριδίου ορυκτών καυσίμων με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας», πρόσθεσε ο Νταν Γιόργκενσεν.

Για τον σκοπό αυτό, η Κομισιόν προτείνει «τη συνεχή παρακολούθηση των επιπτώσεων από τις ενεργειακές επιδοτήσεις στην αναλογία τιμών μεταξύ ηλεκτρικής ενέργειας, ανανεώσιμων πηγών και φυσικού αερίου, προκειμένου να αποτραπούν οι δημόσιες ενισχύσεις σε ενεργειακές πηγές που παρεμποδίζουν την ηλεκτροδότηση και την «καθαρή» θέρμανση».

Η προσέγγιση των Βρυξελλών δεν αφορά μόνο την αύξηση του κόστους των ορυκτών καυσίμων, αλλά και τον συνδυασμό αυτού του δημοσιονομικού σήματος με οικονομικά προσιτές εναλλακτικές λύσεις .

Ο κατάλογος συνιστά την επιτάχυνση της εγκατάστασης καθαρών και ταχέως αναπτυσσόμενων τεχνολογιών , όπως ηλιακοί συλλέκτες, οικιακές μπαταρίες, αντλίες θερμότητας, ηλιακές θερμικές λύσεις και αποδοτικά συστήματα τηλεθέρμανσης. Επίσης, προτρέπει για βελτίωση της διαφάνειας του κόστους, ώστε να αποτρέπονται οι υπερβολικές τιμές και να διευκολύνονται οι επενδυτικές αποφάσεις για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.

Εθνικά παραδείγματα

Ο κατάλογος της πρωτοβουλίας AccelerateEU ανοίγει επίσης την πόρτα για φορολογικές μεταρρυθμίσεις, συμπεριλαμβανομένης της υψηλότερης τιμολόγησης του άνθρακα , έτσι ώστε τα καύσιμα θέρμανσης να επωμίζονται μεγαλύτερο περιβαλλοντικό βάρος.Η Επιτροπή υποστηρίζει επίσης τις αντλίες θερμότητας, την βιομηχανική ηλεκτροκίνηση και τα ηλεκτρικά οχήματα.

Η Τσεχική Δημοκρατία σταμάτησε από το 2022 να επιδοτεί λέβητες φυσικού αερίου σε προγράμματα επιδοτήσεων στα νοικοκυριά και σχεδιάζει να επεκτείνει αυτόν τον περιορισμό και στη βιομηχανία.

Η Ολλανδία κατάργησε το σύστημα επιστροφής φόρου ηλεκτρικής ενέργειας για τις ενεργοβόρες επιχειρήσεις το 2023 και αύξησε τις τιμές φυσικού αερίου στις υψηλότερες κατηγορίες κατανάλωσης. Παράλληλα, διατήρησε σταθερή τη φορολογία της ηλεκτρικής ενέργειας για να δώσει κίνητρα για την ηλεκτροκίνηση.

Στοχευμένα μέτρα

Στον τομέα των μεταφορών, η Επιτροπή συνιστά την ενίσχυση των οικονομικά προσιτών δημόσιων συγκοινωνιών, την επέκταση των υποδομών ηλεκτρικής φόρτισης, την παροχή κινήτρων για ηλεκτρικά οχήματα και ποδήλατα, καθώς και την υποστήριξη βιώσιμων καυσίμων για τις αεροπορικές και θαλάσσιες μεταφορές

«Καταλαβαίνω ότι ορισμένα κράτη μέλη βρίσκονται, βραχυπρόθεσμα, σε μια κατάσταση όπου πρέπει να επιδοτήσουν ορισμένες βιομηχανίες ή να βοηθήσουν ευάλωτους πολίτες. Αυτό είναι θεμιτό. Ωστόσο, είμαστε πεπεισμένοι ότι αυτά τα μέτρα πρέπει να είναι στοχευμένα και προσωρινά», σημείωσε ο Νταν Γιόργκενσεν και πρόσθεσε: «Το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε για τους πολίτες και τις βιομηχανίες μας είναι να κάνουμε τα κίνητρα όσο το δυνατόν πιο ελκυστικά για να τους ενθαρρύνουμε να εγκαταλείψουν τα ορυκτά καύσιμα και να στραφούν προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας».