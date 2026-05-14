Σήμερα ο νέος γύρος συνομιλιών Ισραήλ – Λιβάνου στην Ουάσινγκτον: Το Τελ Αβίβ δεν θα δεσμευτεί για πλήρη εκεχειρία, λέει η Al Arabiya

Νέος γύρος συνομιλιών μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ θα πραγματοποιηθεί σήμερα στην Ουάσινγκτον, με βασικά ζητήματα την εκεχειρία στα σύνορα, την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τον νότιο Λίβανο και τον ρόλο της Χεζμπολάχ.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλούνται οι Al-Arabiya και Al-Hadath, το Ισραήλ αναμένεται να ενημερώσει τη λιβανική αντιπροσωπεία ότι δεν προτίθεται να δεσμευθεί σε συνολική κατάπαυση του πυρός.

Όπως ανέφεραν οι ίδιες πηγές, το Τελ Αβίβ θα ξεκαθαρίσει ότι η στρατηγική του παραμένει «η εξάλειψη κάθε απειλής για την ασφάλεια του Ισραήλ και των κατοίκων του βόρειου τμήματος της χώρας».

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η αμερικανική πλευρά ευθυγραμμίζεται σε μεγάλο βαθμό με τη θέση του Ισραήλ και η κυβέρνηση Τραμπ δεν αναμένεται να πιέσει για μια πλήρη και άμεση εκεχειρία.

Οι ίδιες πηγές υποστήριξαν ότι το μόνο που φαίνεται διατεθειμένο να προσφέρει επί του παρόντος το Ισραήλ είναι περιορισμός των επιχειρήσεων μακριά από τη γραμμή του ποταμού Λιτάνι και αποφυγή βομβαρδισμών στη βόρεια κοιλάδα Μπεκάα και στη Βηρυτό. «Όσον αφορά μια συνολική εκεχειρία, θα είναι δύσκολη και αβέβαιη», ανέφεραν χαρακτηριστικά.

Τι ψάχνει ο Λίβανος

Από την πλευρά του, ο Λίβανος επιδιώκει να εξασφαλίσει τερματισμό των εχθροπραξιών και παύση των καταστροφών στα χωριά του νότου, ενώ το Ισραήλ δηλώνει ότι στόχος του είναι η εξουδετέρωση της Χεζμπολάχ και η διαμόρφωση συνθηκών «διαρκούς ασφάλειας».

Η λιβανική αντιπροσωπεία συμμετέχει στις συνομιλίες υπό τον πρέσβη Σιμόν Καράμ, ενώ επικεφαλής της ισραηλινής πλευράς είναι ο πρέσβης στην Ουάσινγκτον, Γεχιέλ Λάιτερ, στενός συνεργάτης του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου για θέματα Λιβάνου και Συρίας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες ούτε το Ισραήλ εμφανίζονται διατεθειμένοι να χαλαρώσουν την πίεση προς τη Χεζμπολάχ.

Αντίθετα, η λιβανική κυβέρνηση αναμένεται να δεχθεί ισχυρές πιέσεις ώστε να περιορίσει τις στρατιωτικές δυνατότητες της οργάνωσης, να ενισχύσει τον έλεγχο του κράτους σε όλη την επικράτεια και να μειώσει την ιρανική επιρροή στη χώρα.

Παράλληλα, αμερικανικές πηγές εμφανίζονται πιο θετικές απέναντι στη λιβανική ηγεσία υπό τον πρόεδρο Ζοζέφ Αούν και τον πρωθυπουργό Ναουάφ Σαλάμ.

Οι ΗΠΑ έχουν διάθεση να ενισχύσουν τον στρατό του Λιβάνου

Σύμφωνα με πηγές που μίλησαν σε Al-Arabiya και Al-Hadath, η Ουάσινγκτον θεωρεί ότι ο λιβανικός στρατός μπορεί να σημειώσει πρόοδο εφόσον λάβει μεγαλύτερη αμερικανική υποστήριξη.

Οι ΗΠΑ φέρονται να πιστεύουν ότι οι ένοπλες δυνάμεις του Λιβάνου χρειάζονται περισσότερο προσωπικό, εξοπλισμό και οικονομική στήριξη για να μπορέσουν να επεκτείνουν τον κρατικό έλεγχο, ιδιαίτερα απέναντι στη Χεζμπολάχ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το Ισραήλ έχει διαμηνύσει στην αμερικανική πλευρά ότι δεν θα αντιταχθεί στην ενίσχυση και στον εξοπλισμό του λιβανικού στρατού από τις ΗΠΑ.

Το σημαντικότερο στοιχείο των διαβουλεύσεων αφορά, ωστόσο, το ενδεχόμενο πλήρους ισραηλινής αποχώρησης από τον Λίβανο.

Πηγές με γνώση των συνομιλιών ανέφεραν ότι το Ισραήλ είναι έτοιμο να αποσύρει πλήρως τις δυνάμεις του από το λιβανικό έδαφος, όταν η Βηρυτός διασφαλίσει τον πλήρη έλεγχο της περιοχής και υπάρξουν εγγυήσεις ότι δεν θα πραγματοποιούνται επιθέσεις από τη Χεζμπολάχ ή άλλες οργανώσεις.

Οι ίδιες πηγές σημείωσαν, επίσης, ότι το Ισραήλ δεν συνδέει την αποχώρησή του με την υπογραφή ειρηνευτικής συμφωνίας με τον Λίβανο.

Εάν αυτή η θέση επιβεβαιωθεί επίσημα, θα πρόκειται για σημαντική μεταβολή στη διαχρονική ισραηλινή πολιτική της «γης έναντι ειρήνης», που χαρακτήριζε τις διαπραγματεύσεις του Ισραήλ με αραβικά κράτη τις τελευταίες δεκαετίες.