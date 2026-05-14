Σε-αναβολή-η-επέκταση-της-Ψηφιακής-Κάρτας

Η διαδικασία αυτόματης αντιστοίχησης των ΚΑΔ όλων των επιχειρήσεων της χώρας, που μπορεί να οδηγήσει και σε αλλαγή τους, είναι η βασική αιτία, που μεταφέρθηκε χρονικά η επέκταση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας για τον Ιούνιο.

Η συγκεκριμένη διαδικασία επηρέασε και τη λειτουργία του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, καθώς είναι πολλές οι επιχειρήσεις που πλέον βρίσκονται σε νέο ΚΑΔ.

Σε κάθε περίπτωση, το υπουργείο Εργασίας, δηλώνει έτοιμο να προχωρήσει τη διαδικασία της επέκτασης, από τις πρώτες ημέρες του επόμενου μήνα, ξεκινώντας πρώτα την πιλοτική εφαρμογή, σε συγκεκριμένους κλάδους, που εκτιμάται ότι θα αποκτήσουν μόνιμα Ψηφιακή Κάρτα, από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο και μετά.

Στη διαδικασία της καταγραφής του ωραρίου εργασίας, σε καθημερινή βάση, πρόκειται να ενταχθούν οι εξής κλάδοι:

Ιδιωτική υγεία: Νοσηλευτές, παραϊατρικά επαγγέλματα, διοικητικό προσωπικό. Οι γιατροί εξαιρούνται.

Εταιρείες εύρεσης εργασίας : Η Ψηφιακή Κάρτα θα εφαρμοστεί ακόμα και σε όσους απασχολούνται με καθεστώς εργασίας σε τρίτους.

Προσωπικές υπηρεσίες: Εντάσσονται τα γραφεία κηδειών, τα καθαριστήρια, τα κέντρα αισθητικής και τα κομμωτήρια.

Καθαρισμός : Εντός Ψηφιακής Κάρτας μπαίνουν τα συνεργεία και όσοι εργάζονται σε χώρους πολλαπλής χρήσης.

Τηλεπικοινωνίες: Εντάσσεται το σύνολο των εργαζομένων που απασχολούνται στις εταιρίες που δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο κλάδο.

Ιδιαιτερότητες

Οι συγκεκριμένοι κλάδοι παρουσιάζουν την ιδιαιτερότητα ότι σε αυτούς υπάρχουν πολλές μικρές επιχειρήσεις (έως 10 άτομα προσωπικό). Αυτό δυσχεραίνει την ομαλή λειτουργία της Ψηφιακής Κάρτας, αλλά και τους ελέγχους που πρέπει να πραγματοποιούνται είτε ηλεκτρονικά είτε δια ζώσης, από τα αρμόδια κλιμάκια της Επιθεώρησης Εργασίας. Επίσης, σε πολλές περιπτώσεις στους ανωτέρω κλάδους αναφοράς, υπάρχουν εργαζόμενοι οι οποίοι απασχολούνται σε διαφορετικούς χώρους και δεν έχουν σταθερό ωράριο. Σε αυτή την κατηγορία βρίσκονται οι εταιρίες καθαρισμού, στις οποίες απασχολούνται εργαζόμενοι, οι οποίοι δουλεύουν σε διαφορετικά κτίρια, πολλές φορές, ανά ημέρα. Εκεί, η διαδικασία της ψηφιακής οργάνωσης απαιτεί χρόνο και προφανώς, την ανάλογη προσαρμογή, τόσο από τους εργαζόμενους, όσο και από τις ίδιες τις επιχειρήσεις.

Όμως, ακόμα και έτσι, εκτιμάται ότι θα ανέλθουν στους 220.000 οι εργαζόμενοι, οι οποίοι αναμένεται να ενταχθούν, σε αυτή τη φάση, στην Ψηφιακή Κάρτα. Μόλις ολοκληρωθεί η πιλοτική διαδικασία και το μέτρο ξεκινήσει να εφαρμόζεται κανονικά, υπολογίζεται ότι θα υπερβαίνουν τα 2 εκατ. οι εργαζόμενοι που θα βρίσκονται εντός του συγκεκριμένου μοντέλου καταγραφής του ωραρίου εργασίας. Στις προθέσεις του υπουργείου Εργασίας, είναι η διαδικασία επέκτασης να συνεχιστεί και να καταστεί εφικτό, έως το τέλος της τρέχουσας χρονιάς, τα υπερβούν τα 2,2 εκατ. οι εργαζόμενοι που θα κάνουν χρήση Ψηφιακής Κάρτας.

Σε κάθε περίπτωση, οι εργαζόμενοι που θα ενταχθούν στη νέα διαδικασία, θα έχουν και εκείνοι τη δυνατότητα να ελέγχουν και οι ίδιοι (μέσω της εφαρμογής του myErgani) την σωστή καταγραφή της ώρας εισόδου και της ώρας αποχώρησης από το χώρο δουλειάς τους.

Το ζητούμενο πάντως παραμένει και δεν είναι άλλο από την καταγραφή των υπερωριών που προκύπτουν, ανά εργαζόμενο, ώστε να καταβάλλονται τα αντίστοιχα ποσά, στο τέλος κάθε μήνα. Με βάση τα έως τώρα στοιχεία, η χρήση της Ψηφιακής Κάρτας, είχε ως αποτέλεσμα να καταγραφούν επίσημα, περίπου 2,7 εκατ. περισσότερες υπερωρίες το 2025, σε σχέση με το αμέσως προηγούμενο έτος.