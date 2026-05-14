Σε αναζήτηση κατεύθυνσης οι ασιατικές αγορές – Τα βλέμματα στραμμένα στη συνάντηση Τραμπ-Σι

Μεικτές τάσεις κατέγραψαν την Πέμπτη (14/5) οι αγορές της Ασίας και του Ειρηνικού, με το ενδιαφέρον των επενδυτών να στρέφεται στη συνάντηση υψηλού επιπέδου μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Κινέζου προέδρου Σι Τζι Πινγκ στο Πεκίνο, η οποία θεωρείται κρίσιμη για το μέλλον των σινοαμερικανικών σχέσεων και του παγκόσμιου εμπορίου.

Υπενθυμίζεται ότι ο Αμερικανός πρόεδρος έφθασε στην κινεζική πρωτεύουσα συνοδευόμενος από κορυφαίους εκπροσώπους της αμερικανικής επιχειρηματικής κοινότητας, μεταξύ των οποίων ο επικεφαλής της Tesla Ίλον Μασκ και ο διευθύνων σύμβουλος της NVIDIA Γιεν Σεν Χουάνγκ.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας υποχώρησε κατά 0,85% στις 4.206,36 μονάδες και ο SZSE Component κινήθηκε πτωτικά κατά 0,84% στις 15.954,58 μονάδες. Ο ιαπωνικός Nikkei βυθίστηκε κατά 0,95% στις 62.673 μονάδες.

Από την άλλη, ο Kopsi σημείωσε ράλι 1,75% στις 7.981,41 μονάδες, ο Nifty της Ινδίας ενισχύθηκε κατά 1,02% στις 23.652 μονάδες, ο S&P/ASX της Αυστραλίας έκλεισε μη ήπια άνοδο 0,12% στις 8.640,70 μονάδες και ο Hang Seng του Χονγκ Κονγκ ενισχύθηκε κατά 0,29% στις 26.463,5 μονάδες.

Στα υπόλοιπα αξιόλογα της ημέρας, ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκέντρωσε η μετοχή της Samsung Electronics, η οποία σημείωσε άνοδο άνω του 5%, αγγίζοντας νέο ιστορικό υψηλό. Η ανάκαμψη ήρθε μετά τη χθεσινή έντονη πτώση που προκάλεσαν οι ανησυχίες για μαζικές κινητοποιήσεις εργαζομένων. Το συνδικάτο της εταιρείας έχει προειδοποιήσει με 18ήμερη απεργία από τις 21 Μαΐου, εφόσον δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά του, με περισσότερους από 41.000 εργαζομένους να αναμένεται να συμμετάσχουν. Ο υπουργός Οικονομικών της Νότιας Κορέας Koo Yun-cheol προειδοποίησε ότι μια παρατεταμένη απεργία στη Samsung θα μπορούσε να αποτελέσει σοβαρή απειλή για την οικονομική ανάπτυξη, τις εξαγωγές και τις χρηματοπιστωτικές αγορές της χώρας.

Γενικά οι επενδυτές εμφανίζονταν συγκρατημένα αισιόδοξοι για την έκβαση της συνάντησης Τραμπ-Σι. Αναλυτές της Goldman Sachs εκτιμούν ότι οι συνομιλίες θα επικεντρωθούν κυρίως σε εμπορικά ζητήματα και ελέγχους εξαγωγών, όπως οι δασμοί, οι περιορισμοί στις σπάνιες γαίες και οι ημιαγωγοί, χωρίς ωστόσο να σηματοδοτούν συνολική επαναπροσέγγιση μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων. Παρ’ όλα αυτά, η αμερικανική τράπεζα διατηρεί θετική στάση για τα κινεζικά περιουσιακά στοιχεία, προβλέποντας ενίσχυση του γουάν και των κινεζικών μετοχών το προσεχές διάστημα.