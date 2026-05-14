Στα 5,55 δισ. δολάρια η μεγαλύτερη IPO μέχρι στιγμής φέτος – Ποια είναι η Cerebras

Την παγκόσμια πρωτιά στις IPOs μέχρι στιγμής φέτος κατακτά η Cerebras Systems που συγκέντρωσε 5,55 δισ. δολάρια στις ΗΠΑ.

Την παγκόσμια πρωτιά στις IPOs μέχρι στιγμής φέτος κατακτά η Cerebras Systems που συγκέντρωσε 5,55 δισ. δολάρια στις ΗΠΑ, καθώς η κατασκευάστρια τσιπ τεχνητής νοημοσύνης εκμεταλλεύεται την αυξανόμενη ζήτηση για ημιαγωγούς.

Η εταιρεία τιμολόγησε τις μετοχές της στα 185 δολάρια η καθεμία, πάνω από το όριο τιμών της αγοράς, σύμφωνα με το -. Η Cerebras είχε προσφέρει 30 εκατ. μετοχές στην αρχική δημόσια προσφορά για 150 έως 160 δολάρια η καθεμία, αφού αναβάθμισε το εύρος και τον αριθμό των τίτλων της τη Δευτέρα.

Η ζήτηση δίνει στην Cerebras χρηματιστηριακή αξία περίπου 40 δισ. δολαρίων, με βάση τις μετοχές που προσφέρθηκαν και κυκλοφορούν ενώ η αρχική δημόσια προσφορά της είναι η μεγαλύτερη μέχρι στιγμής φέτος.

Η Cerebras πρόκειται να ενταχθεί σε μια ομάδα εταιρειών κατασκευής τσιπ που εισέρχονται στη Wall Street και επιδιώκουν να ανταγωνιστούν την ηγέτιδα της αγοράς, Nvidia με κεφαλαιοποίηση 5,5 τρισ. δολαρίων.

Όπως αναφέρεται, η επιχείρηση είχε καθαρά κέρδη 87,9 εκατ. δολαρίων με έσοδα 510 εκατ. δολαρίων για το 2025, σε σύγκριση με καθαρές ζημίες 484,8 εκατ. δολαρίων με κύκλο εργασιών 290,3 εκατ. δολαρίων ένα χρόνο νωρίτερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της.