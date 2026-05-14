«Σύσταση-Ταμείου-Καινοτομία»:-Στην-Ολομέλεια-το-νομοσχέδιο-του-Υπουργείου-Υγείας

Στην Ολομέλεια εισάγεται σήμερα και αύριο για συζήτηση και ψήφιση το νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας για τη «Σύσταση Ταμείου Καινοτομία- Πρόσβαση σε νέα φάρμακα και θεραπείες- Βελτίωση των υπηρεσιών υγείας».

Το σχέδιο νόμου εισάγεται από την Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων με τη θετική ψήφο της ΝΔ. Το καταψήφισαν ΚΚΕ και Πλεύση Ελευθερίας, ενώ όλα τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν επιφυλαχθεί να τοποθετηθούν σήμερα στην Ολομέλεια.

Στο νομοσχέδιο έχουν κατατεθεί δύο υπουργικές και δύο βουλευτικές τροπολογίες.

Η πρώτη υπουργική τροπολογία έχει ρυθμίσεις για την λειτουργία εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης στον Ατομικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας.

Διάταξη για τη χορήγηση προκαταβολής στην Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας έναντι της προσαύξησης των ετήσιων συνολικών ορίων της φαρμακευτικής δαπάνης για τα έτη 2026 – 2030 – Προσθήκη παρ. 3Α στο άρθρο 25 ν. 4549/2018. 3. Την παράταση ισχύος των ρυθμίσεων για την προστασία της δημόσιας υγείας. Για τη νομιμοποίηση δαπανών των νοσοκομείων, Υγειονομικών Περιφερειών και φορέων αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας. Ρύθμιση είσπραξης του ποσού της αυτόματης επιστροφής (clawback) των παρόχων υγείας του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας – Τροποποίηση άρθρου 100 ν. 4172/2013.

Η δεύτερη τροπολογία είναι του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και έχει διατάξεις σχετικά με την υποχρέωση τοποθέτησης βώλων και τήρηση Ψηφιακής Βάσης Ιχνηλασιμότητας αιγών και προβάτων.

Ρύθμιση για τις υποχρεώσεις κτηνιάτρων και κατόχων κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων. Μέτρα στήριξης των κτηνοτρόφων της Λέσβου – Προσθήκη παρ. 3Α στο άρθρο 96 του ν. 5239/2025. Την διευθέτηση ζητημάτων επί αγροτεμαχίων με ενεργή αγροτική δραστηριότητα.

Παράλληλα έχουν κατατεθεί και δύο βουλευτικές τροπολογίες. Η μία που υπογράφεται από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ Νίκο Ανδρουλάκη και σύσσωμη την κοινοβουλευτική του ομάδα για υπαγωγή του νοσηλευτικού προσωπικού και των πληρωμάτων ασθενοφόρων του Ε.Κ.Α.Β. στον Πίνακα Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων». Η δεύτερη, υπογράφεται από τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Ανδρέα Παναγιωτόπουλο και τον βουλευτή της Νέας Αριστεράς Φερχάτ Οζγκιούρ σχετικά με τον τρόπο φορολόγησης της αμοιβής των ιατρικών εφημεριών.

