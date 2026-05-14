Ταμεία-«τέλος»-στις-τράπεζες,-εκτός-γκισέ-το-96%-των-τραπεζικών-συναλλαγών

Πάνω από το 96% των τραπεζικών συναλλαγών γίνεται πλέον ψηφιακά, ενώ το 2025 επτά στα δέκα καταναλωτικά δάνεια χορηγήθηκαν μέσω υπολογιστή ή κινητού.

Έφτασε το τέλος εποχής για τον παραδοσιακό τρόπο λειτουργίας των τραπεζών, καθώς πλέον πάνω από το 96% των τραπεζικών συναλλαγών πραγματοποιείται με ψηφιακά δίκτυα και μέσω e-banking, με τις συναλλαγές στα ταμεία να υποχωρούν σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα.

Χαρακτηριστικό της νέας εποχής είναι ότι όλο και περισσότερες υπηρεσίες προστίθενται στα ψηφιακά κανάλια των τραπεζών, καθιστώντας την στροφή προς το e-banking δρόμο χωρίς επιστροφή.

Ενδεικτικά, οι ηλεκτρονικές συναλλαγές δεν περιορίζονται στις πληρωμές, αλλά αγγίζουν ακόμη και τη χορήγηση δανείου, χωρίς την ανάγκη επίσκεψης σε κατάστημα.

Ως αποτέλεσμα, στο κλείσιμο του 2025, η συνεισφορά των ψηφιακών καναλιών στις συναλλαγές των τραπεζών ξεπέρασε το 96%, που σημαίνει πως οι καταναλωτές χρησιμοποιούν κατά κόρον το e-banking για τις εργασίες τους και όχι τον παραδοσιακό γκισέ.

Μόνο το πρώτο τρίμηνο του 2026, χορηγήθηκαν καταναλωτικά δάνεια σε 29.163 δανειολήπτες μέσω e-banking, με τις εκταμιεύσεις των συγκεκριμένων δανείων να προσεγγίζουν τα 92 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με στοιχεία από την Ελληνική Ένωση Τραπεζών.

Συνολικά για το 2025, επτά στα δέκα καταναλωτικά δάνεια που εκταμιεύτηκαν από το δίκτυο των ελληνικών τραπεζών χορηγήθηκαν από τον υπολογιστή ή το κινητό του πελάτη, χωρίς φυσική παρουσία σε κατάστημα.

Το γεγονός αυτό είναι αποτέλεσμα τόσο της εξοικείωσης των καταναλωτών με τα ψηφιακά περιβάλλοντα, όσο και των συστηματικών επενδύσεων που κάνουν οι τράπεζες σε τεχνολογία και τεχνητή νοημοσύνη, προκειμένου να βελτιώνουν συνεχώς τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που παρέχουν μέσω e-banking στους πελάτες τους.

Τραπεζικές πηγές σχολιάζουν χαρακτηριστικά στο Business Daily πως σήμερα, οι μόνες εργασίες που πραγματικά απαιτούν φυσική παρουσία σε κατάστημα είναι οι επιταγές και η χορήγηση στεγαστικού δανείου.

Φυσικά, οι πελάτες που δεν επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν το e-banking μπορούν πάντα να απευθυνθούν σε φυσικό κατάστημα, ωστόσο για τους περισσότερους αποτελεί διευκόλυνση η αμεσότητα των ψηφιακών καναλιών.

Οι τράπεζες επενδύουν στα ψηφιακά κανάλια

Οι επενδύσεις στην τεχνολογία δεν βελτιώνουν μονάχα τις παροχές των τραπεζών, αλλά μειώνουν και τα λειτουργικά τους κόστη, καθώς οι απαιτήσεις για φυσικά καταστήματα και υπαλλήλους σταδιακά μειώνονται.

Από το 2008 έως το 2024 το προσωπικό των τραπεζών στην Ελλάδα έχει μειωθεί κατά 31.000 υπαλλήλους, ενώ τα καταστήματα από 3.599 το 2008, μειώθηκαν σε 1.317.

Η εξέλιξη αυτή βέβαια δεν είναι μονάχα απόρροια του ψηφιακού μετασχηματισμού, καθώς στο μεσοδιάστημα οι τράπεζες «χτυπήθηκαν» από τη δεκαετή οικονομική κρίση, το κλείσιμο τραπεζικών ιδρυμάτων αλλά και τις ανάγκες συγχωνεύσεων.

Οι επενδύσεις της Eurobank

Η Eurobank θα κατευθύνει περίπου 750 εκατ. ευρώ προς επενδύσεις σε τεχνολογία την περίοδο 2026-2028, προκειμένου να εμπλουτιστεί η εφαρμογή με νέα προϊόντα και υπηρεσίες.

Η διοίκηση αναμένει πως αυτά τα έργα θα αυξήσουν την παραγωγικότητα, με τον δείκτη κόστους προς έσοδα να αναμένεται πως θα μειωθεί στο 35% έως το 2028.

Τα ψηφιακά κανάλια της Eurobank εξυπηρετούν μέχρι και 150.000 πελάτες την ώρα και σχεδόν 1 εκατ. συναλλαγές ανά ημέρα, ενώ κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, ένα στα τρία προϊόντα από πελάτες της Eurobank αποκτήθηκε ψηφιακά.

Μάλιστα, σε συγκεκριμένες κατηγορίες, όπως οι προπληρωμένες κάρτες, η συνεισφορά του Digital ξεπερνάει το 95%. Αντιστοίχως, στα καταναλωτικά δάνεια, το 88% χορηγείται ψηφιακά.

Αναβάθμιση από Εθνική Τράπεζα

Στα τέλη του 2025, η Εθνική Τράπεζα διέθετε 3,3 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες, με το 66% των συναλλαγών και 520 χιλ. πωλήσεις προϊόντων να πραγματοποιούνται στα ψηφιακά της κανάλια, ενώ οι συναλλαγές στα ταμεία καταστημάτων υποχώρησαν σε κάτω από 2%.

Παράλληλα, εντός του Μαΐου θα ολοκληρωθεί η αναβάθμιση του core banking system, που θα προσφέρει στην τράπεζα αισθητά μειωμένο λειτουργικό κόστος συντήρησης, καθώς και μείωση του χρόνου ανάπτυξης νέων λειτουργιών και εισαγωγής νέων προϊόντων και υπηρεσιών.

Επιπλέον, έχει επενδύσει στην τεχνητή νοημοσύνη, έχοντας δημιουργήσει τη Σοφία, ένα AI chatbot που έχει ήδη βελτιώσει σημαντικά την εμπειρία των πελατών και έχει αποσυμφορήσει το τηλεφωνικό κέντρο της τράπεζας.

Οι κινήσεις της Τράπεζας Πειραιώς

Η Τράπεζα Πειραιώς το 2025 προχώρησε σε στοχευμένες επενδύσεις ύψους 200 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων πάνω από 135 εκατ. ευρώ κατευθύνθηκαν προς την τεχνολογία.

Οι κινήσεις αυτές αποδίδουν ήδη μετρήσιμα αποτελέσματα, καθώς ενισχύουν την αποδοτικότητα, προσφέρουν νέα ψηφιακά προϊόντα και δυνατότητες αναβαθμίζοντας την εμπειρία του πελάτη και βελτιώνουν την ποιότητα των διοικητικών και επιχειρησιακών αποφάσεων.

Η Τράπεζα Πειραιώς έχει πάνω από 3,2 εκατομμύρια ψηφιακούς πελάτες, ενώ το πρώτο τρίμηνο του 2026 πραγματοποίησε περίπου 1,06 εκατ. διαδικτυακές συναλλαγές μέσω e-banking.

Ως Όμιλος, η Πειραιώς έχει επενδύσει και στη δημιουργία της Snappi, της πρώτης ελληνικής neobank με άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία πρόσφατα «έσπασε» το φράγμα των 100.000 πελατών.

Οι στόχοι της Alpha Bank

Η Alpha Bank το 2025 ενίσχυσε σημαντικά τα ψηφιακά της κανάλια, αυξάνοντας τις πωλήσεις και τις συναλλαγές μέσω e-banking.

Ως αποτέλεσμα, οι συναλλαγές μέσω εφαρμογής αυξήθηκαν κατά 27% σε ετήσια βάση, ενώ οι ψηφιακές πωλήσεις κατά 32%, αποτελώντας το 31% των συνολικών πωλήσεων.

Παράλληλα, τέσσερις στους πέντε πελάτες της Alpha Bank πήραν το καταναλωτικό τους δάνειο μέσω e-banking.

Συνολικά, η τράπεζα έχει πάνω από 2 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες στα ψηφιακά της κανάλια, τόσο ιδιώτες όσο και επιχειρήσεις, ενώ το 2025 κατάφερε να πετύχει όλους τους στόχους που είχε θέσει σχετικά με τη διείσδυση του digital banking στις εργασίες της.