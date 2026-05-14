Το-παρασκήνιο-της-αναδίπλωσης-της-Βάσιας-Αναστασίου-και-οι-λωτοφάγοι

Της Δέσποινας Βλεπάκη

Εκνευρισμό και αμηχανία προκάλεσε στη Χαριλάου Τρικούπη η δήλωση της Βάσιας Αναστασίου για τον Αλέξη Τσίπρα, με την ίδια τελικά να προχωρά σε αναδίπλωση με διορθωτική δήλωση. Το βράδυ της Δευτέρας το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ από το τηλεοπτικό παράθυρο του KONTRA θέλησε πριν από την τοποθέτηση της να ασχοληθεί με την κόμη του πρώην πρωθυπουργού: «Αρχικά να πω στον κ. Τσίπρα να λουστεί κανα-δυο φορές, έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη η μπογιά» είπε.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι «έσπασαν» τα τηλέφωνα στο ΠΑΣΟΚ και δημιουργήθηκε έντονη δυσαρέσκεια, καθώς τέτοιες εκφράσεις θεωρήθηκε ότι θολώνουν το μήνυμα και είναι εκτός γραμμής της πράσινης παράταξης, που επιλέγει να υπενθυμίζει τα πεπραγμένα του Αλέξη Τσίπρα και να αντιπαρατίθεται θεσμικά, συνεχίζοντας όμως τον μονομέτωπο αγώνα κατά της ΝΔ.

Το άδειασμα της Βάσιας Αναστασίου ήρθε από τον εκπρόσωπο Τύπου Κώστα Τσουκαλά που έκανε λόγο για άστοχη δήλωση. «Το ζήτημα περί τριχών προφανώς δεν απηχεί τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ, ήταν μια πάρα πολύ άστοχη δήλωση» σημείωσε ο εκπρόσωπος Τύπου από το OPEN.

Όπως σημειώνουν πηγές, ακολούθησε και τηλεφώνημα στη Βάσια Αναστασίου, κατά το οποίο τής εκφράστηκε η δυσαρέσκεια του επικοινωνιακού επιτελείου, με την ίδια λίγο αργότερα να προχωρά σε διορθωτική δήλωση.

«Σε σχέση με τη δήλωσή μου, οφείλω να αναγνωρίσω ότι ήταν μια ατυχής διατύπωση, η οποία δεν με εκφράζει ούτε ανταποκρίνεται στον τρόπο με τον οποίο τόσο εγώ όσο και το κόμμα μου πιστεύουμε ότι πρέπει να διεξάγεται η πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ πολιτικών αντιπάλων» σημείωσε μεταξύ άλλων η Βάσια Αναστασίου στο Facebook με το θέμα να κλείνει προς το παρόν.

Την ίδια ώρα η πράσινη παράταξη συνεχίζει τη δομική αντιπολίτευση με προτάσεις για το Σύνταγμα, τις τράπεζες, αλλά και την καθημερινότητα με την επανακατάθεση της τροπολογίας για ΒΑΕ στους νοσηλευτές, με το βλέμμα στις δημοσκοπήσεις αλλά και στην έλευση του Αλέξη Τσίπρα στην κεντρική πολιτική σκηνή.

Τα ντεσιμπέλ στην κριτική προς τον πρώην πρωθυπουργό ανεβαίνουν, με πιο χαρακτηριστική την τοποθέτηση της Αννας Διαμαντοπούλου περί λωτοφάγων.

«Επιχειρείται ένα rebranding προφανώς, το οποίο όμως απαιτεί συλλογική αμνησία. Και επειδή ξεκίνησε με τον Όμηρο και την Ιθάκη, υπάρχουν και οι λωτοφάγοι. Εμείς δεν είμαστε λωτοφάγοι» ανέφερε η υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ στον ΣΚΑΙ.

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.