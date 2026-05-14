Τραμπ-και-Σι-μίλησαν-για-Ιράν-και-Ουκρανία:-Την-επιρροή-του-Πεκίνου-στην-Τεχεράνη-θέλει-να-αξιοποιήσει-η-Ουάσινγκτον

Στο επίκεντρο της συνάντησης του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ στο Πεκίνο βρέθηκαν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και ο πόλεμος στην Ουκρανία, σύμφωνα με το κινεζικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

Όπως μετέδωσε το πρακτορείο, οι δύο ηγέτες «αντάλλαξαν απόψεις για σημαντικά διεθνή και περιφερειακά ζητήματα, περιλαμβανομένης της κατάστασης στη Μέση Ανατολή». Παράλληλα, συζήτησαν και για τον πόλεμο στην Ουκρανία, στο πλαίσιο των συνομιλιών υψηλού επιπέδου που πραγματοποιήθηκαν στην κινεζική πρωτεύουσα, ενώ ο Σι Τζινπίνγκ τόνισε πως η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να αξιοποιούν πιο αποτελεσματικά τα κανάλια επικοινωνίας μεταξύ των ενόπλων δυνάμεών τους. «Και οι δύο πλευρές πρέπει να εφαρμόσουν τη σημαντική συναίνεση στην οποία καταλήξαμε και να αξιοποιήσουν περαιτέρω και πιο αποτελεσματικά τα κανάλια πολιτικών και διπλωματικών επαφών, καθώς και τους δεσμούς μεταξύ των ενόπλων δυνάμεων των δύο χωρών», φέρεται να είπε ο Κινέζος πρόεδρος σύμφωνα με το Xinhua.

Ένα από τα βασικά ερωτήματα που συνοδεύουν τη σύνοδο αφορά το κατά πόσο ο Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να πείσει τον Σι Τζινπίνγκ να ασκήσει πίεση στην Τεχεράνη ώστε να αποδεχθεί τις αμερικανικές απαιτήσεις για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν.

“It’s an honor to be with you, it’s an honor to be your friend, and the relationship between China and the USA is going to be better than ever before.” – President Donald J. Trump 🇺🇸 pic.twitter.com/WZkoGeVqhv — The White House (@WhiteHouse) May 14, 2026

Οι σχέσεις του Πεκίνου με την Τεχεράνη

Η Κίνα θεωρείται κρίσιμος παράγοντας στις εξελίξεις, καθώς διατηρεί στενές σχέσεις με την Ισλαμική Δημοκρατία και αποτελεί τον βασικό αγοραστή ιρανικού πετρελαίου. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, το Πεκίνο αγοράζει πάνω από το 90% των εξαγωγών πετρελαίου του Ιράν, προσφέροντας στην Τεχεράνη σημαντική οικονομική στήριξη εν μέσω κυρώσεων και πολέμου.

Παράλληλα, η κινεζική ηγεσία επιχειρεί να ενισχύσει το προφίλ της ως διεθνούς διαμεσολαβητή. Το 2023, η Κίνα είχε συμβάλει στην επαναπροσέγγιση Ιράν και Σαουδικής Αραβίας, ενώ την περασμένη εβδομάδα φιλοξένησε στο Πεκίνο τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί για συνομιλίες.

Το Πεκίνο διατηρεί επίσης επαφές με το Πακιστάν, όπου είχαν πραγματοποιηθεί προηγούμενοι γύροι διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Γιατί η Κίνα θέλει αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή

Η κινεζική πλευρά έχει και δικά της συμφέροντα στην αποκλιμάκωση της κρίσης. Η συνέχιση του πολέμου στη Μέση Ανατολή αυξάνει τον κίνδυνο παγκόσμιας οικονομικής επιβράδυνσης, κάτι που θα επηρεάσει άμεσα την κινεζική οικονομία, η οποία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εξαγωγές. Παράλληλα, η Κίνα δέχεται πιέσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες για τις εισαγωγές ιρανικού πετρελαίου.

Ωστόσο, ο Σι Τζινπίνγκ εμφανίζεται προσεκτικός απέναντι στις αμερικανικές πιέσεις. Η κινεζική ηγεσία επιδιώκει να παρουσιάζεται ως εναλλακτικός διεθνής πόλος ισχύος απέναντι στις ΗΠΑ και δεν επιθυμεί να εμφανιστεί ότι λειτουργεί προς όφελος της αμερικανικής στρατηγικής στη Μέση Ανατολή.

Επιπλέον, το Ιράν αποτελεί σημαντικό διπλωματικό εταίρο της Κίνας σε διεθνείς οργανισμούς όπως οι BRICS, στους οποίους το Πεκίνο επενδύει πολιτικά και γεωστρατηγικά.

Σύμφωνα με αναλυτές, ο Σι Τζινπίνγκ αναμένεται να συνεχίσει να ζητά την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, επιδιώκοντας να διατηρήσει ανοιχτούς τους εμπορικούς και ενεργειακούς διαδρόμους, χωρίς όμως να διακινδυνεύσει τις σχέσεις της Κίνας με την Τεχεράνη ή τη συνολική στρατηγική της στην περιοχή.