Τσουκαλάς:-«Παραγωγική-Ελλάδα-ή-στασιμότητα»-το-δίλημμα-στις-επόμενες-εκλογές

«Η προσπάθεια της κυβέρνησης να δαιμονοποιήσει την πρόταση του ΠΑΣΟΚ έπεσε στο κενό. Οι μεγάλες επιχειρήσεις, αυτές τις οποίες αφορά η πρόταση διαλόγου, βλέπουν μπροστά χωρίς ιδεοληψίες», τονίζει ο Κώστας Τσουκαλάς σε δήλωση του με αφορμή την έκθεση ΙΟΒΕ-ΣΕΒ και την αναφορά τους στην πρόταση της 4ήμερης εργασίας.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, σημειώνει ότι το κρίσιμο δίλημμα στις επόμενες εκλογές θα είναι: «Παραγωγική Ελλάδα ή στασιμότητα. Με το χθες και τη μιζέρια της Νέας Δημοκρατίας ή με το αύριο και την αυτοπεποίθηση που εγγυάται το ΠΑΣΟΚ».

Αναλυτικά η δήλωση του κ. Τσουκαλά:

«Σήμερα κατά την παρουσίαση της μελέτης των ΙΟΒΕ-ΣΕΒ, ο πρόεδρος του ΣΕΒ, Σπύρος Θεοδωρόπουλος, δήλωσε αναφερόμενος στην πρωτοβουλία του Νίκου Ανδρουλάκη για την τετραήμερη εργασία και το 35ωρο, πως ‘αν υπάρχει μελέτη που δείχνει ότι με 32 ή 35 ώρες εργασίας αυξάνεται η παραγωγικότητα ανά εργαζόμενο, είμαστε μαζί του’, δηλώντας ανοιχτός στον διάλογο, ενώ ο πρόεδρος του ΙΟΒΕ, Νίκος Βέττας, σημείωσε ότι οι τεχνολογικές εξελίξεις ενδεχομένως να επιτρέψουν πιο ευέλικτα μοντέλα εργασίας, με άλλους να εργάζονται λιγότερο ή να συνταξιοδοτούνται νωρίτερα. Η μελέτη κατέγραψε ότι, παρά την αύξηση του ΑΕΠ και τη σημαντική μείωση της ανεργίας τα τελευταία χρόνια, η παραγωγικότητα της εργασίας στην Ελλάδα παραμένει χαμηλή σε σύγκριση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και μάλιστα στα επίπεδα του 2000.

Όπως τόνισε ο Νίκος Βέττας, η ανάπτυξη που δεν στηρίζεται στην παραγωγικότητα «κινδυνεύει να εξελιχθεί σε φούσκα».

Είναι πλέον προφανές πως η προσπάθεια της κυβέρνησης να δαιμονοποιήσει την πρόταση του ΠΑΣΟΚ έπεσε στο κενό. Οι μεγάλες επιχειρήσεις, αυτές τις οποίες αφορά η πρόταση διαλόγου, βλέπουν μπροστά χωρίς ιδεοληψίες. Ο διάλογος για το νέο μοντέλο παραγωγικότητας έχει ήδη ανοίξει όσο και αν η κυβέρνηση μένει εγκλωβισμένη στις ιδεοληψίες της.

Το αν θα μείνουμε ουραγοί στην παραγωγικότητα ή αν θα γίνουμε πρωτοπόροι στην καινοτομία, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την ποιότητα η ζωής στη νέα εποχή που ανοίγει η τεχνητή νοημοσύνη και η ψηφιακή επανάσταση είναι ζήτημα επιλογής αναπτυξιακού και κοινωνικού μοντέλου. Και αυτή θα είναι το κρίσιμο δίλημμα στις επόμενες εκλογές. Παραγωγική Ελλάδα ή στασιμότητα. Με το χθες και τη μιζέρια της Νέας Δημοκρατίας ή με το αύριο και την αυτοπεποίθηση που εγγυάται το ΠΑΣΟΚ».

- ΑΠΕ – ΜΠΕ

