Υπουργική-συνάντηση-Ελλάδας-Σερβίας-Βόρειας-Μακεδονίας-Βουλγαρίας-για-την-Ενέργεια-αύριο-στην-Αθήνα

Τετραμερής Υπουργική Συνάντηση για την Ενέργεια και τη Διασυνδεσιμότητα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, πραγματοποιείται αύριο, Παρασκευή 15 Μαΐου, στην Αθήνα.

Τετραμερής Υπουργική Συνάντηση για την Ενέργεια και τη Διασυνδεσιμότητα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, πραγματοποιείται αύριο, Παρασκευή 15 Μαΐου, στην Αθήνα μετά από πρόσκληση του Υπουργού Ενέργειας και Περιβάλλοντος, Σταύρου Παπασταύρου, προς τους ομολόγους του από Σερβία, Βόρεια Μακεδονία και Βουλγαρία.

Στη συνάντηση θα συμμετάσχουν ο κ. Παπασταύρου, η Υπουργός Ενέργειας της Σερβίας, Dubravka Handanović, η Υπουργός Ενέργειας και Ορυκτών της Βόρειας Μακεδονίας, Sanja Bozinovska, ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκος Τσάφος, ο Υφυπουργός Ενέργειας, Ορυκτών και Πετρελαίου της Σερβίας, Saša Koković, ο Υφυπουργός Ηλεκτρικής Ενέργειας και Ορυκτών της Σερβίας Radoš Popadić, καθώς και ο Υφυπουργός Ενέργειας της Βουλγαρίας, Kiril Temelkov.

Στην συνάντηση, επίσης, θα παρευρίσκονται η Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΔΕΣΦΑ Maria Sferuzza, ο Πρόεδρος της ΔΕΣΦΑ, Πασχάλης Μπουχώρης, και ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ, Μάνος Μανουσάκης, καθώς και επικεφαλής των αρμόδιων Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου της Σερβίας, της Βόρειας Μακεδονίας και της Βουλγαρίας.

Στο επίκεντρο της συζήτησης της Τετραμερούς Υπουργικής Συνάντησης θα βρεθούν οι προκλήσεις της ευρωπαϊκής και περιφερειακής ενεργειακής ασφάλειας, η ενίσχυση των διασυνδέσεων και της ενεργειακής συνεργασίας στην περιοχή, καθώς και η ανάγκη επιτάχυνσης στρατηγικών ενεργειακών υποδομών. Στο πλαίσιο της συνάντησης οι υπουργοί θα επισκεφθούν τον τερματικό σταθμόυγροποιημένου φυσικού αερίου στη Ρεβυθούσα.

Ακολουθεί το πρόγραμμα της Τετραμερούς Συνάντησης:

09:00-11:00 Υπουργική Συνάντηση Ελλάδας – Σερβίας – Βόρειας Μακεδονίας – Βουλγαρίας

11:00-12:00 Μεταφορά και άφιξη στον Τερματικό Σταθμό LNG του ΔΕΣΦΑ στη Ρεβυθούσα

12:00-13:00 Ξενάγηση στις εγκαταστάσεις του Τερματικού Σταθμού LNG Ρεβυθούσας