Η Bain & Company ανακοίνωσε τον ορισμό του Pierluigi Serlenga στη θέση του Managing Partner για τη Νότια και Ανατολική Ευρώπη.

Με έδρα την Ιταλία, ο κ. Serlenga αναλαμβάνει την ηγεσία των δραστηριοτήτων της Bain στην Ιταλία, την Ισπανία, την Πορτογαλία, την Τουρκία και την Ελλάδα, καθώς και στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Βασική του προτεραιότητα θα αποτελέσει η υποστήριξη των πελατών της εταιρείας στην υλοποίηση απαιτητικών προγραμμάτων μετασχηματισμού, η περαιτέρω ενίσχυση των μακροχρόνιων σχέσεων εμπιστοσύνης, καθώς και η συνέχιση των επενδύσεων στην ανάπτυξη των τοπικών ομάδων και της κουλτούρας συνεργασίας της Bain.

Με εμπειρία 25 ετών στη Bain & Company, ο κ. Serlenga διατηρεί παράλληλα τον ρόλο του Managing Partner της Bain στην Ιταλία, ενώ είναι επίσης συν-επικεφαλής του παγκόσμιου τομέα Aerospace, Defense & Government Services της εταιρείας. Διαθέτει εκτενή εμπειρία στη συμβουλευτική υποστήριξη βιομηχανικών επιχειρήσεων στην περιοχή EMEA, με εξειδίκευση στη στρατηγική, τις εξαγορές και συγχωνεύσεις (M&A), τον επιχειρησιακό μετασχηματισμό και τη βελτίωση της απόδοσης.

«Ο Pierluigi γνωρίζει σε βάθος τη Νότια και Ανατολική Ευρώπη και φέρνει έναν συνδυασμό εμπειρίας, διεθνούς προοπτικής και πρακτικής κατανόησης των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις σήμερα», δήλωσε ο Δημήτρης Ψαρρής, Managing Partner της Bain & Company Greece. «Στην Ελλάδα βλέπουμε τους πελάτες μας να επιταχύνουν τον μετασχηματισμό τους, να επενδύουν στην ανάπτυξη και να αναζητούν λύσεις που φέρνουν απτό αποτέλεσμα. Η στενότερη συνεργασία με τον Pierluigi και την ευρύτερη ομάδα της Bain θα μας βοηθήσει να συνεχίσουμε να στηρίζουμε αυτή την προσπάθεια, αξιοποιώντας την παγκόσμια τεχνογνωσία της εταιρείας με τρόπο ουσιαστικό για την ελληνική αγορά».

Ο Pierluigi Serlenga σημείωσε: «Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για μένα η ανάληψη αυτού του νέου ρόλου σε μια περιοχή όπου οι πελάτες μας έχουν φιλόδοξα σχέδια ανάπτυξης και ισχυρή προσήλωση στη δημιουργία αξίας με θετικό αντίκτυπο για τις επιχειρήσεις και την κοινωνία. Σε στενή συνεργασία με τους επικεφαλής των τοπικών αγορών —τον Ignacio Otero στην Ιβηρική, τον Δημήτρη Ψαρρή στην Ελλάδα, τον Onur Candar στην Τουρκία και τον Patryk Rudnicki στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη— θα εργαστούμε ως μία ενιαία ομάδα. Στόχος μας είναι να αξιοποιήσουμε το πλήρες φάσμα των δυνατοτήτων μας, ώστε να βοηθήσουμε τους πελάτες μας να ενισχύσουν την ανθεκτικότητά τους και να δημιουργήσουν διατηρήσιμη αξία σε βάθος χρόνου. Παράλληλα, παραμένουμε προσηλωμένοι στην επένδυση στους ανθρώπους μας, αναδεικνύοντας την επόμενη γενιά ηγετικών στελεχών της εταιρείας, ενώ ενισχύουμε διαρκώς τις τεχνολογικές μας δυνατότητες, ώστε να προσφέρουμε ακόμη μεγαλύτερη αξία στους πελάτες μας».