jerusalem-post:-«Ανθούν»-οι-σχέσεις-με-την-Ελλάδα,-δηλώνει-η-υφυπουργός-Εξωτερικών-του-Ισραήλ

Οι σχέσεις Ελλάδας-Ισραήλ «ανθούν», δήλωσε στην Jerusalem Post η υφυπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Σάρεν Χάσκελ, μετά την ολοκλήρωση τριήμερης διπλωματικής και οικονομικής αποστολής στην Αθήνα.

Κατά τη διάρκεια της αποστολής, η υφυπουργός ήταν κεντρική ομιλήτρια στο συνέδριο Maritime Med και στο East Med Energy Transition Summit, αναφέρει το Ισραηλινό μέσο.

Η Ισραηλινή υφυπουργός παρουσίασε τη δέσμευση του Ισραήλ για την προώθηση μεγάλων περιφερειακών έργων υποδομής, με κυριότερο τον αγωγό Great Sea Interconnector (GSI), το στρατηγικό έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης μέσω υποθαλάσσιου καλωδίου που θα συνδέει τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας Ισραήλ, Κύπρου και Ελλάδας με την ηπειρωτική Ευρώπη.

Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία του Οικονομικού Διαδρόμου Ινδίας – Μέσης Ανατολής – Ευρώπης (IMEC), χαρακτηρίζοντάς τον «ακρογωνιαίο λίθο της παγκόσμιας οικονομικής σταθερότητας».

«Οι τελευταίοι μήνες απέδειξαν πέρα από κάθε αμφιβολία ότι δεν μπορούμε να βασιζόμαστε σε εμπορικές οδούς ή ενεργειακούς τομείς που είναι ευάλωτοι σε ριζοσπαστικούς και ανεύθυνους παράγοντες», δήλωσε η Χάσκελ.

«Η εξάρτηση από εχθρικούς συνασπισμούς αποτελεί απτό κίνδυνο για ολόκληρο τον ελεύθερο κόσμο. Το έργο GSI και η στενή στρατηγική μας συμμαχία με την Ελλάδα και την Κύπρο αλλάζουν τα δεδομένα».

Η ίδια υποστήριξε ότι το Ισραήλ εξελίσσεται σε έναν αξιόπιστο και κεντρικό ενεργειακό κόμβο, που «όχι μόνο θα διασφαλίσει την περιφερειακή ευημερία», αλλά θα «λειτουργήσει και ως κρίσιμος πυλώνας της ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης».

Η υφυπουργός είχε επίσης ειδική συνάντηση με την ηγεσία της εβραϊκής κοινότητας της Αθήνας.

Η Χάσκελ δήλωσε στην Jerusalem Post ότι οι εκπρόσωποι της κοινότητας εξέφρασαν έντονη ανησυχία για την άνοδο του αντισημιτισμού στην Ευρώπη.

Ωστόσο, σημείωσε ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει εφαρμόσει πολλά προγράμματα για την αντιμετώπιση του αντισημιτισμού, με αποτέλεσμα η κατάσταση στην Ελλάδα «να μην είναι τόσο σοβαρή».

«Η εβραϊκή κοινότητα είναι πραγματικά καταπληκτική. Είναι ιδιαίτερα δραστήριοι και συμμετοχικοί, όχι μόνο στη διατήρηση αυτής της μικρής κοινότητας, αλλά και στην αντιμετώπιση των προκλήσεων, ώστε όσα συμβαίνουν στην Ευρώπη να μη συμβούν στην Ελλάδα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

