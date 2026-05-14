Lamda – Ελληνικό: «Κλειδωμένες εισπράξεις» 2,1 δισ. από κατοικίες, οικόπεδα – Πώς προχωρούν Riviera Tower, Malls

Πώς προχωρούν και πότε ολοκληρώνονται Riviera Tower, The Ellinikon Mall, Riviera Galleria και άλλες υποδομές. Τι αναφέρεται στο τελευταίο εταιρικό report της Lamda.

Στα επίπεδα σχεδόν των 2,1 δισ. ευρώ, για την ακρίβεια 2,08 δισ. (από συμφωνίες και MoU), υπολογίζονται τα έσοδα του project που προωθεί η Lamda Development στο Ελληνικό από τον οικιστικό τομέα και από την έναρξη του project, κι ενώ ήδη το νούμερο αυτό «γράφει» 1,53 δισ. από το τέλος Φεβρουαρίου (και 1,07 δισ. στο τέλος 2024), με τα 1,1 δισ. να αφορούν σε αναπτύξεις κατοικιών και τα 420 εκατ. σε πώληση γης και οικοπέδων.

Όπως αναφέρεται σε σχετική εταιρική παρουσίασης, μόνο για το 2026 οι προβλεπόμενες εισπράξεις υπολογίζονται σε 0,6 δισ. ευρώ. Η Lamda διευκρινίζει ότι οι ταμειακές εισροές περιλαμβάνουν ποσά από υπογεγραμμένα SPA καθώς και προκαταβολές πελατών και MoUs σε προ-συμφωνίες. Το, δε, capex στο τέλος 2026 υπολογίζεται σε 1,64 δισ. συνολικά (τα 600 εκατ. εντός του 2026) και από την εκκίνηση του έργου, έναντι 1,07 δισ. τον Φεβρουάριο 2026 (τα 790 εκατ. κτηριακές αναπτύξεις και τα υπόλοιπα 290 εκατ. υποδομές) και 0,56 δισ. στο τέλος 2024.

Πάντως, στη σχετική παρουσίαση γίνεται λόγος για ήδη εξασφαλισμένα έσοδα ύψους 2,2 δισ. ευρώ. Η εταιρεία σημειώνει ότι στις 31 Δεκεμβρίου 2024 η ονομαστική αξία των υπολειπόμενων επενδυτικών υποχρεώσεων για έργα υποδομών ανερχόταν σε 794 εκατ. ευρώ. Στο CAPEX κτιρίων περιλαμβάνονται το κατασκευαστικό κόστος, οι αμοιβές μελετών καθώς και οι αμοιβές τεχνικής διαχείρισης και project management, χωρίς να περιλαμβάνεται το CAPEX για τα εμπορικά κέντρα του Ελληνικού.

Προχωρούν τα οικιστικά έργα και βασικές υποδομές

Σε σχέση με τα οικιστικά έργα, ήδη το ποσοστό απορρόφησης των 671 διαμερισμάτων της γειτονιάς «Little Athens» ανέρχεται στο 85% (89 units στο Park Rise των 50μ. ύψους, 156 στο Pavilion Terraces, 79 στο Promenade, 56 στο Heights Atrium, 80 στο Gardens Trinity και 211 στο Gardens Sunset Groves, με τον αριθμό να περιλαμβάνει την έναρξη λειτουργίας 112 επιπλέον μονάδων στο Sunset Groves). Υπενθυμίζεται ότι ήδη κατά 100% έχουν συμφωνηθεί ή πωληθεί (βρίσκονται σε Σύμβαση Αγοράς Μετοχών –SPA ή σε τελικά στάδια διαπραγμάτευσης) συνολικά 315 κατοικίες σε Riviera Tower (173 units), The Cove Villas (27 Units) και The Cove Residences (115 Units).

Η συνολική αξία των 986 λανσαρισμένων μονάδων ανέρχεται σε 1,9 δισ. ευρώ, με ποσό 1,1 δισ. ευρώ σε μετρητά να έχει εισπραχθεί έως τις 28 Φεβρουαρίου 2026 (εισπράξεις μετρητών από (i) υπογεγραμμένες Συμφωνίες Εξαγοράς και (ii) προκαταβολές πελατών και Μνημόνια Συνεργασίας), ενώ από τα υπόλοιπα 0,8 δισ. ευρώ, τα 0,6 δισ. ευρώ αφορούν SPA και 0,1 δισ. ευρώ κρατήσεις, συμπεριλαμβανομένης της τελευταίας έναρξης λειτουργίας 112 μονάδων στο Sunset Groves.

Ήδη στον Riviera Tower έχουν γίνει εργασίες σκυροδέτησης με βασικές κατασκευές 48ου επιπέδου και πλάκες 46ου επιπέδου, προχωρούν βασικές εργασίες στα Cove Residences, αλλά και σε συγκροτήματα στη «Little Athens» (π.χ. σε κάποιες projects οι εργασίες σκυροδέτησης της ανωδομής ολοκληρώθηκαν, οι κύριες εργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη, σε άλλα ολοκληρώθηκαν οι εκσκαφές κ.α.).

Όπως πρόσφατα είχε αναφέρει ο Διευθύνων Σύμβουλος της Lamda, κ. Οδυσσέας Αθανασίου, μιλώντας σε ενημέρωση αναλυτών: «η κατασκευή των 50 ορόφων εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί το Μάιο, ένα μήνα νωρίτερα από το αρχικό ορόσημο του Ιουνίου του 2026. Η Bouygues επίσης έχει επιταχύνει τους ρυθμούς για τις εργασίες μέχρι την ολοκλήρωση του έργου που προβλέπεται το Μάιο του 2027, ελπίζουμε ότι το καλοκαίρι του 2027 οι κατοικίες να αρχίσουν να παραδίδονται στους ιδιοκτήτες».

Για τις αθλητικές εγκαταστάσεις αναφέρεται στην εταιρική παρουσίαση ότι το γήπεδο στίβου και ρίψης, γήπεδα ποδοσφαίρου και διοικητική κατασκευή ολοκληρώθηκαν, με το - πρόσφατα να δίνει το χρονοδιάγραμμα «εκκίνησης» του sports park στο Ελληνικό για το καλοκαίρι. Ενώ, στο ίδιο report, για την υπογειοποίηση της Λ. Ποσειδώνος σημειώνεται ότι το 96% των εκσκαφών και της σκυροδέτησης έχει ολοκληρωθεί μέχρι σήμερα, όπως και οι εκσκαφές και εργασίες σκυροδέτησης του The Ellinikon Mall Underpass.

Πότε θα είναι έτοιμα τα Malls σε Λ. Βουλιαγμένης και παραλιακό μέτωπο (Riviera Galleria)

Σε σχέση με τα Malls, για το The Ellinikon Mall ο ορίζοντας υλοποίησης είναι στο β’ εξάμηνο 2029, ενώ γίνεται και πάλι λόγος για συμφωνίες μίσθωσης επί το 70% των χώρων. Όπως έχουμε αναφέρει, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έχει αναλάβει την υλοποίηση του μεγάλου mall του Ελληνικού, του Ellinikon Mall. Διαθέτοντας έκταση 100 χιλ. τ.μ., 350 καταστήματα, βιτρίνες καταστημάτων συνολικού μήκους 7 χλμ., το Ellinikon Mall θα είναι το μεγαλύτερο εμπορικό συγκρότημα της Ελλάδας (1,5 φορά μεγαλύτερο από το The Mall Athens στο Μαρούσι) και ένα από τα μεγαλύτερα στη Νότια Ευρώπη (και με 4.500 φωτοβολταϊκά πάνελ σε συνολική έκταση 11.600 τ.μ.).

Το The Ellinikon Mall που φέρει την υπογραφή του διεθνώς αναγνωρισμένου αρχιτεκτονικού γραφείου AEDAS διαθέτει συνολική εκμισθώσιμη επιφάνεια 100.000 τ.μ., και αναπτύσσεται εντός του ευρύτερου έργου του Ελληνικού. Πρόκειται για τον μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο εμπορικό προορισμό στην Ελλάδα, και έναν από τους σημαντικότερους στη Νότια Ευρώπη.

Για το Riviera Galleria, με ανάδοχο κατασκευής την ΜΕΤΚΑ, ο ορίζοντας υλοποίησης για το εμπορικό των 100 καταστημάτων στην παραλία του Αγ. Κοσμά «δείχνει» στο τέλος 2026, με συμφωνίες ήδη για το 77% του GLA των χώρων μίσθωσης. Το 99% των εργασιών σκυροδέτησης έχει ολοκληρωθεί μέχρι σήμερα. Οι εργασίες τοποθέτησης βρίσκονται σε εξέλιξη.

Για το Riviera Galleria ο κ. Αθανασίου είχε αναφέρει ότι θα ολοκληρωθεί στο τέλος 2026 και «θα ανοίξει κάποια στιγμή, την άνοιξη ή το Πάσχα του 2027», ενώ για το μεγάλο mall στην περιοχή της Λεωφόρου Βουλιαγμένης, «το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης, μετά την εξασφάλιση των τελικών αδειών, παραπέμπει αργότερα, προς αρχές 2029. Η σύμβαση για την κατασκευή του οικοδομικού σκελετού έχει ανατεθεί στην κατασκευαστική εταιρία ΤΕΡΝΑ και αναμένεται να ξεκινήσει το πρώτο 6μηνο του έτους».

Η άνοδος της NAV

Σε τροχιά σημαντικής ενίσχυσης της καθαρής αξίας ενεργητικού της βρίσκεται η Lamda Development, έχοντας πραγματοποιήσει από το 2020 επενδύσεις ύψους 1,2 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρικής παρουσίασης του Μαΐου 2026, η καθαρή αξία ενεργητικού (NAV) του ομίλου διαμορφώθηκε το 2025 στα 1,55 δισ. ευρώ, καταγράφοντας τετραπλασιασμό σε σχέση με το 2011, όταν ανερχόταν σε περίπου 0,4 δισ. ευρώ.

Η εξέλιξη του NAV αποτυπώνει τη διεύρυνση του χαρτοφυλακίου και την πρόοδο των μεγάλων αναπτύξεων της εταιρείας, με ενδιάμεσο σταθμό το 2020, όταν η καθαρή αξία ενεργητικού είχε ανέλθει σε 1,1 δισ. ευρώ. Η εταιρεία σημειώνει ότι τα σχετικά μεγέθη αντανακλούν τα οικιστικά οικόπεδα του Ελληνικού αποτιμημένα στο κόστος κτήσης και όχι σε αγοραίες αξίες.

Χρηματοδότηση 712 εκατ. για το «The Ellinikon Mall» με συμμετοχή του RRF

Παράλληλα, με «μπαράζ» δημοσιεύσεων στο ΓΕΜΗ από θυγατρικές εταιρείες που συνδέονται με το project που αναπτύσσει η Lamda Development στο Ελληνικό και εν προκειμένω την μεγάλη επένδυση του «The Ellinikon Mall», ήτοι του mega εμπορικού κέντρου που θα υλοποιηθεί στο βόρειο τμήμα της έκτασης κοντά στην Λ. Βουλιαγμένης, η εισηγμένη γνωστοποίησε το «κλείδωμα» της χρηματοδότησης για το «Vouliagmenis Mall».

Μέσω της θυγατρικής εταιρείας LAMDA VOULIAGMENIS MALL, ο όμιλος προχωρεί στη διασφάλιση της μεγάλης χρηματοδότησης που απαιτείται για την κατασκευή του project. Συγκεκριμένα, εγκρίθηκε συμφωνία χρηματοδότησης ύψους έως 712 εκατ. ευρώ (711.999.999 ευρώ για την ακρίβεια), στην οποία συμμετέχουν εταιρείες του ομίλου Lamda και τράπεζες, με μέρος των κεφαλαίων να προέρχεται και από το Ταμείο Ανάκαμψης (RRF). Προχτές έγινε σχετική ανάρτηση από την LAMDA VOULIAGMENIS MALL, ενώ χτες ακολούθησαν άλλες θυγατρικές ως συνδεδεμένα μέρη, όπως π.χ. η LAMDA DOMI S.M.S.A., η «LAMDA RIVIERA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ», «LAMDA ELLINIKON MALLS AND COMMERCIAL PROPERTIES HOLDING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ».

Επί της ουσίας και της διαδικασίας, δόθηκαν παροχές «εγγύησης προς την Τράπεζα Eurobank A.E., ως εκπροσώπου των ομολογιούχων του κοινού ομολογιακού δανείου, ύψους κατά κεφάλαιο έως €711.999.999) με χρήση κεφαλαίων χρηματοδότησης του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας εκδόσεως της συνδεδεμένης εταιρείας με την επωνυμία LAMDA VOULIAGMENIS MALL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (η LV», ήτοι την παροχή συναίνεσης για τη χορήγηση απεριόριστης και ανεπιφύλακτης εταιρικής εγγύησης εκ μέρους της Εταιρείας υπέρ της συνδεδεμένης εταιρείας και την συνεπεία αυτής σύναψη και υπογραφή του προγράμματος, της σύμβασης κάλυψης, των ομολογιών, των αιτήσεων κάλυψης και των επιστολών αμοιβών που θα συναφθούν στο πλαίσιο του Ομολογιακού Δανείου LV RRF καθώς και τυχόν πρόσθετων αμοιβών που δεν αναφέρονται ρητά στο πρόγραμμα του Ομολογιακού Δανείου LV RRF καθώς και τυχόν λοιπών εγγράφων που θα χρειαστεί να υπογραφούν από την Εταιρεία ως εγγυήτρια κατά τα προβλεπόμενα στο πρόγραμμα που θα διέπει το Ομολογιακό Δάνειο LV RRF».

Για τον σκοπό αυτό, ήτοι για να εξασφαλιστούν αυτά τα δάνεια, η εταιρεία δίνει ως εγγύηση το ίδιο το ακίνητο όπου θα κατασκευαστεί το Vouliagmenis Mall. Όπως, επίσης, αναφέρεται, έγινε η «σύσταση προσημείωσης υποθήκης υπέρ της Τράπεζας Eurobank A.E., ως εκπροσώπου των ομολογιούχων εκ του Ομολογιακού Δανείου LV RRF επί του Δικαιώματος Επιφάνειας Ακινήτου LR (ως ορίζεται κατωτέρω) ιδιοκτησίας της Εταιρείας έως του ποσού των €925.599.999) και πέραν του ποσού αυτού πλέον νομίμων τόκων και εξόδων και για την εξασφάλιση των τόκων του άρθρου 1289 του Αστικού Κώδικα, προς εξασφάλιση των απαιτήσεων εκ του Ομολογιακού Δανείου LV RRF».

Επίσης, για τη Lamda Δομή έγινε σύναψη σύμβασης μεταξύ πιστωτών (η «Σύμβαση Πιστωτών LV RRF»), προς οριοθέτηση και διαμόρφωση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, που απορρέουν από το σύνολο των χρηματοδοτικών εγγράφων του Oμολογιακού Δανείου LV RRF, ανάμεσα, στην Εταιρεία και στις συνδεδεμένες με την Εταιρεία εταιρείες, ήτοι, «Lamda Vouliagmenis Mall Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών και Ανάπτυξης Ακινήτων», «The Mall Athens Ανάπτυξη Και Αξιοποίηση Ακίνητων Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία», «Εκπτωτικό Χωριό Αθήνας Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία», «Πυλαία Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης Και Αξιοποίησης Ακίνητων, Παροχής Υπηρεσιών, Εμπορίας και Αντιπροσωπειών», «Lamda Riviera Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών και Ανάπτυξης Ακινήτων», καθώς και τις «Lamda Ellinikon Malls and Commercial Properties Holding Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών και Ανάπτυξης Ακινήτων» και «Lamda Development Ανώνυμη Εταιρεία Συμμέτοχων και Αξιοποίησης Ακίνητων».